Tuesday, March 26
LA Lakers at Milwaukee
TNT 7:30 p.m.
Spero Dedes, Reggie Miller, Chris Haynes
Dallas at Sacramento
TNT 10 p.m.
Michael Grady, Greg Anthony, Lauren Jbara
Wednesday, March 27
LA Clippers at Philadelphia
ESPN 7:30 p.m.
Mike Breen, Stephanie White, Katie George
Phoenix at Denver
ESPN 10 p.m.
Dave Pasch, Bob Myers, Jorge Sedano
Thursday, March 28
Milwaukee at New Orleans
NBA TV 8 p.m.
Local Simulcast
Friday, March 29
Philadelphia at Cleveland
NBA TV 7:30 p.m.
Local Simulcast
Dallas at Sacramento
NBA TV 10 p.m.
Local Simulcast
Saturday, March 30
Boston at New Orleans
NBA TV 5 p.m.
Local Simulcast
Milwaukee at Atlanta
NBA TV 7:30 p.m.
Local Simulcast
Sunday, March 31
Cleveland at Denver
NBA TV 3:30 p.m.
Local Simulcast
Golden State at San Antonio
NBA TV 7 p.m.
Local Simulcast
Monday, April 1
Phoenix at New Orleans
NBA TV 8 p.m.
Local Simulcast
Tuesday, April 2
Oklahoma City at Philadelphia
TNT 7:30 p.m.
TBA
Dallas at Golden State
TNT 10 p.m.
TBA
h/t Sammy!