Kawhi Leonard LA Clippers Mar 15, 2024; New Orleans, Louisiana, USA; LA Clippers forward Kawhi Leonard (2) dribbles against New Orleans Pelicans guard CJ McCollum (3) during the second half at Smoothie King Center. Mandatory Credit: Stephen Lew-USA TODAY Sports
Announcing SchedulesNBABy Joe Lucia on

Tuesday, March 26

LA Lakers at Milwaukee
TNT 7:30 p.m.
Spero Dedes, Reggie Miller, Chris Haynes

Dallas at Sacramento
TNT 10 p.m.
Michael Grady, Greg Anthony, Lauren Jbara

Wednesday, March 27

LA Clippers at Philadelphia
ESPN 7:30 p.m.
Mike Breen, Stephanie White, Katie George

Phoenix at Denver
ESPN 10 p.m.
Dave Pasch, Bob Myers, Jorge Sedano

Thursday, March 28

Milwaukee at New Orleans
NBA TV 8 p.m.
Local Simulcast

Friday, March 29

Philadelphia at Cleveland
NBA TV 7:30 p.m.
Local Simulcast

Dallas at Sacramento
NBA TV 10 p.m.
Local Simulcast

Saturday, March 30

Boston at New Orleans
NBA TV 5 p.m.
Local Simulcast

Milwaukee at Atlanta
NBA TV 7:30 p.m.
Local Simulcast

Sunday, March 31

Cleveland at Denver
NBA TV 3:30 p.m.
Local Simulcast

Golden State at San Antonio
NBA TV 7 p.m.
Local Simulcast

Monday, April 1

Phoenix at New Orleans
NBA TV 8 p.m.
Local Simulcast

Tuesday, April 2

Oklahoma City at Philadelphia
TNT 7:30 p.m.
TBA

Dallas at Golden State
TNT 10 p.m.
TBA

h/t Sammy!

About Joe Lucia

I hate your favorite team. I also sort of hate most of my favorite teams.

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