Jul 27, 2023; Wellington, NZL; United States forward Trinity Rodman (20) kicks the ball past Netherlands forward Lieke Martens (11) during the second half in a group stage match for the 2023 FIFA Women’s World Cup at Wellington Regional Stadium. Mandatory Credit: Jenna Watson-USA TODAY Sports

Tuesday, August 1st

Portugal vs USA

3 AM ET

Fox: JP Dellacamera, Aly Wagner, Jenny Taft

Telemundo/Peacock: Andres Cantor, Manuel Sol, Natalia Astrain

Vietnam vs Netherlands

3 AM ET

FS1: Kate Scott, Danielle Slaton

Universo/Peacock: Daniella Lopez-Guajardo, Diana Rincon

China vs England

7 AM ET

Fox: Jacqui Oatley, Lori Lindsey

Telemundo/Peacock: Sammy Sadovnik, Janelly Farias, Maxi Rodriguez

Haiti vs Denmark

7 AM ET

FS1: John Strong, Kyndra de St. Aubin

Universo/Peacock: Jorge Calvo, Isabella Echeverri, Eduardo Biscayart

Wednesday, August 2nd

Argentina vs Sweden

3 AM ET

Fox: JP Dellacamera, Aly Wagner

Telemundo/Peacock: Copan Alvarez, Isabella Echeverri, Maxi Rodriguez

South Africa vs Italy

3 AM ET

FS1: Kate Scott, Danielle Slaton

Universo/Peacock: Jorge Calvo

Panama vs France

6 AM ET

Fox: Jacqui Oatley, Lori Lindsey

Universo/Peacock: Diana Rincon, Daniella Lopez-Guajardo

Jamaica vs Brazil

6 AM ET

FS1: Jenn Hildreth, Warren Barton

Telemundo/Peacock: Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart, Janelly Farias

Thursday, August 3rd

South Korea vs Germany

6 AM ET

Fox: John Strong, Kyndra de St. Aubin

Universo/Peacock: Copan Alvarez, Janelly Farias, Maxi Rodriguez

Morocco vs Colombia

6 AM ET

FS1: Jenn Hildreth, Warren Barton

Telemundo/Peacock: Sammy Sadovnik, Isabella Echeverri, Diana Rincon