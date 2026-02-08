All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 21
1. FC Köln vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim — ESPN+, 11:20 a.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 3:30 p.m.
College Basketball
Men’s
USC at Penn State — Big Ten Network/Fox One, noon
Tulsa at South Florida — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Michigan at Ohio State — CBS/Paramount+, 1 p.m.
North Carolina-Greensboro at Furman — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Texas Tech at West Virginia — Fox/Fox One, 1 p.m.
Maryland at Minnesota — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Central Florida at Cincinnati — CBS Sports Network, 2 p.m.
Charlotte at Memphis — ESPN+, 2 p.m.
Wichita State at Tulane — ESPN+, 2 p.m.
Northwestern at Iowa – FS1/Fox One, 3 p.m.
Rice at UAB — ESPN+, 3 p.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 11:30 a.m.
Fox College Hoops Tip-Off — Fox, 12:30 p.m.
B1G Live: Basketball Postgame — Big Ten Network, 4 p.m.
Big Time Hoops — FS1, 5 p.m.
Women’s
MAC-SBC Challenge
Mid-America Conference vs. Sun Belt Conference, Mullins Center, University of Massachusetts, Amherst, MA
James Madison at UMass — CBS Sports Network, noon
North Carolina State at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Arkansas at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
Louisville at Syracuse — The CW, noon
Minnesota at Rutgers — B1G+, noon
Saint Louis at URI — ESPN+, noon
Marquette at Creighton — FS1/Fox One, 1 p.m.
Cal at Pittsburgh — ACC Network Extra, 1 p.m.
USC at Illinois — B1G+, 1 p.m.
Xavier at Providence — ESPN+, 1 p.m.
Monmouth at Drexel — FloSports, 1 p.m.
Northeastern at Towson — FloSports, 1 p.m.
William & Mary at Elon — FloSports, 1 p.m.
North Carolina at Wake Forest — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
LSU at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
SMU at Duke — The CW, 2 p.m.
Boston College at Clemson — ACC Network Extra, 2 p.m.
Miami (FL) at Florida State — ACC Network Extra, 2 p.m.
Notre Dame at Virginia — ACC Network Extra, 2 p.m.
Purdue at Indiana — B1G+, 2 p.m.
Hampton at Hofstra — FloSports, 2 p.m.
North Carolina A&T at Campbell — FloSports, 2 p.m.
Tennessee at South Carolina — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
UCLA at Michigan — Fox/Fox One, 3 p.m.
Ohio State at Oregon — B1G+, 3 p.m.
Washington at Wisconsin — B1G+, 3 p.m.
TCU at Colorado — ESPN+, 3 p.m.
Georgia at Missouri — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Louisville at Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Alabama at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Fox College Hoops Tip-Off — FS1, 12:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 5:30 p.m.
College Gymnastics
Women’s
North Carolina at North Carolina State — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
College Softball
NFCA Division Leadoff Classic
Day 3, Eddie C. Moore Complex, Clearwater, FL
Missouri vs. South Alabama — MLB Network, 1 p.m.
Dogs
Puppy Bowl XII
Team Ruff vs. Team Fluff — Animal Planet/Discovery/TBS/truTV, 2 p.m.
Puppy Bowl XXII Kickoff — Animal Planet/Discovery/TBS/truTV, 1 p.m.
Puppy Bowl: Training Camp Confidential — Animal Planet, 7 a.m.
Puppy Bowl Presents: Dog Bowl All Stars — Animal Planet, 8 a.m.
Puppy Bowl Presents: Best in Show — Animal Planet, 9 a.m.
Puppy Bowl Presents: 20 Years of Puppets — Animal Planet, 10 a.m.
From Puppy Bowl With Love — Animal Planet, 11 a.m.
Puppy Bowl Nation — Animal Planet, noon
AKC National Championship Dog Show Highlights — ESPN2, 8 p.m.
EFL Championship
Matchday 31
Swansea City vs. Sheffield Wednesday — CBS Sports Network, 7 a.m.
English Premier League
Matchweek 25
Brighton and Hove Albion vs. Crystal Palace — Peacock/Telemundo, 8:55 a.m.
Announcers: Joe Speight/Lee Dixon
Liverpool vs. Manchester City — Peacock, 11:25 a.m.
Announcers: Jon Champion/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — Peacock, 8 a.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 8 a.m.
La Liga Premier: 3er tiempo — Telemundo, 11 a.m.
Golf
PGA Tour
Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course). Scottsdale, AZ
Final Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Arron Oberholser//Ryan Lavner//CBS: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo///Mark Immelman/Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
PGA Tour BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Holes: 4, 12, 16, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 11:45 a.m.
Featured Groups: — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Main Feed — Golf Channel, noon
Featured Group #1 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group #2 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee/Paige Mackenzie//Ryan Lavner
Golf Central Pregame live from the Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ — Golf Channel, 11 a.m.
Golf Central live from the Phoenix Open, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, AZ — Golf Channel, 6 p.m.
LaLiga
Matchday 23
Deportivo Alavés vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Sevilla vs. Girona — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Athletic Club Bilbao vs. Levante UD — ESPN+, 10:05 a.m.
Atlético de Madrid vs. Real Betis –ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Valencia CF vs. Real Madrid — ESPN2/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 3 p.m.
ESPN FC: LaLiga Pregame Show — ESPNews, 2:30 p.m.
Ligue 1
Round 21
OGC Nice vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
AJ Auxerre vs. Paris FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Le Havre vs. RC Strasbourg Alsace — beIN Sports Xtra/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Paris Saint-Germain vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports, 1:15 p.m.
Ligue 1 Midseason Preview — beIN Sports, 1:30 p.m.
This Is Paris — beIN Sports en Español, 1:30 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Espanol, 4:45 p.m.
MLB
MLB Tonight: Insiders — MLB Network, 8 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 3:30 p.m.
NBA
NBA on ABC
Announcers: Ryan Ruocco/P.J. Carlesimo//Jorge Sedano
New York Knicks at Boston Celtics — ABC, 12:30 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins/Brian Windhorst
NBA Countdown — ABC, noon
NBA on ESPN
Announcers — ESPN: Mark Jones/Stephanie White//Alyssa Lang
Los Angeles Clippers at Minnesota Timberwolves — ESPN/FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network North, 3 p.m.
Miami at Washington — FanDuel Sports Network Sun/Monumental Sports Network, 2 p.m.
Indiana at Toronto — FanDuel Sports Network Indiana/Sportsnet One, 3 p.m.
NBA Nightcap: Amazon — NBA TV, 10 a.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 2:30 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 4 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 8 p.m.
NBA G League
Motor City Cruise at Raptors 905 — NBA TV/NBA TV Canada, 2 p.m.
NFL
Super Bowl LX
NFC vs. AFC, Levi’s Stadium, Santa Clara, CA
Announcers — NBC: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Kaylee Hartung//Melissa Stark//Telemundo/Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Diego Arrioja
Seattle Seahawks vs. New England Patriots — NBC/Peacock/Telemundo, 6:38 p.m.
Road to the Super Bowl — NBC/Peacock, 1 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Noah Eagle/Jason Garrett/Devin McCourty/Kyle Shanahan/Fred Warner//Mike Florio//Matthew Berry//Steve Kornacki///Kit Hoover (Levi’s Stadium)//Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison (Alcatraz Island)//Melissa Stark (Patriots’ hotel)//Kaylee Hartung (Seahawks hotel)
Super Bowl LX Pregame Show live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA and Alcatraz island, San Francisco, CA — NBC/Peacock, 1 p.m.
Announcers: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Kaylee Hartung//Melissa Stark
Super Bowl LX Kickoff Show — NBC/Peacock, 6 p.m.
Announcers: Adriana Monsalve/Lindsay Casinelli
Camino al Super Bowl live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — Telemundo/Universo/Peacock, 1 p.m.
Announcers: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Diego Arrioja
Super Bowl LX: La previa — Telemundo/Universo/Peacock, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 a.m.
NFL Matchup — ESPN2, 7:30 a.m.
NFL Super Bowl Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
Announcers: Rich Eisen/Steve Mariucci/Gerald McCoy/Kurt Warner/Colleen Wolfe/Cynthia Frelund/Kimmi Chex/Kyle Brandt/Andrea Kremer//Judy Battista/Mike Garafalo/Tom Pelissero/Ian Rapoport//Chris Rose/Maurice Jones-Drew/Michael Robison//Omar Ruiz//Jane Slater//Cameron Wolfe//Stacey Dales//Steve Wyche//Sherree Burruss/LeGarrette Blount//Brian Baldinger
NFL GameDay Morning live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — NFL Network, 9 a.m.
Announcers: Mike Greenberg/Tedy Bruschi/Jason Kelce/Randy Moss/Rex Ryan/Alex Smith//Adam Schefter//Erin Dolan
Postseason NFL Countdown live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — ESPN/ESPN Unlimited, 10 a.m.
NFL Super Bowl Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 2 p.m.
Seattle Seahawks vs. New England Patriots NFL Football Super Bowl In-Game Live Game Day — SportsGrid, 6 p.m.
Super Bowl GameCenter Live — NFL Network, 6:30 p.m.
Seattle Seahawks vs. New England Patriots NFL Football Super Bowl In-Game Live Game Day — SportsGrid, 9 p.m.
Announcers: Chris Berman/Booger McFarland/Alex Smith
NFL PrimeTime live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — ESPN/ESPN Unlimited, 10:30 p.m.
Announcers: Chris Rose/Maurice Jones-Drew/Michael Robinson
NFL GameDay Final live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — NFL Network, 10:30 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/”Stanford Steve” Coughlin/Tim Hasselbeck/Marcus Spears
The Handoff live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — ESPN, 11:30 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Marcus Spears
Super Bowl Live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — ESPN, 12:30 a.m. (Monday)
NHL
NHL Tonight: First Half Recap — NHL Network, 10:30 p.m.
Olympics
XXV Winter Olympic Games
Day 2
Studio
Announcers: Scott Hanson/Andrew Siciliano/Matt Iseman/Ashley Wagner
Gold Zone — NBCSN/Peacock, 8 a.m.
Cross-Country Skiing
Men’s, Tesero Cross-Country Skiing Stadium, Tesero, Italy
Announcers: Steve Schlanger/Johnny Spillane/Chad Semela//Nicole Auerbach
10k Skiathlon — NBC/Peacock, 7 a.m.
Snowboard
Men’s and Women’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Parallel Giant Slalom Finals — NBC/Peacock, 7:30 a.m.
Curling
Mixed Doubles Round-Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
United States vs. Estonia — USA Network/Peacock, 8:35 a.m.
Canada vs. Sweden — Peacock, 8:35 a.m.
Great Britain vs. Switzerland — Peacock, 8:35 a.m.
Italy vs. Czechia — Peacock, 8:35 a.m.
Biathlon
Mixed, South Tyrol Arena, South Tyrol, Italy
Announcers: Randy Moss/Chad Semela//Naoko Funayama
Relay 4×6 km — NBC/Peacock, 8:45 a.m.
Speed Skating
Men’s, Fiera Milano Rho, Milan, Italy
Announcers: Bill Spaulding/Joey Cheek//Lewis Johnson
5000m — NBC/Peacock, 10:15 a.m.
Ice Hockey
Women’s, Fiera Milano Rho Ice Hockey Arena, Milan, Italy
Group B
France vs. Sweden — Peacock, 10:40 a.m.
Group A
Czechia vs. Finland — Peacock, 3:10 p.m.
Luge
Men’s, Cortina Sliding Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Announcers: Leigh Diffey/Erin Hamlin//Britney Eurton
Singles Run 3 — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Singles Run 4 — USA Network/Peacock, 12:30 p.m.
Figure Skating
Team Event, Unipol Forum, Milan, Italy
Announcers: Terry Gannon/Tara Lipinski/Johnny Weir//Andrea Joyce
Pairs’ Free Skate — USA Network/Peacock, 1:30 p.m.
Women’s Free Skate — USA Network/Peacock, 2:45 p.m.
Men’s Free Skate — USA Network, 3:55 p.m.
Day 3
Curling
Mixed Doubles Round-Robin, Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d’Ampezzo, Italy
Switzerland vs. Canada — Peacock, 4:05 a.m. (Monday)
United States vs. Italy — Peacock, 4:05 a.m. (Monday)
Norway vs. Republic of Korea — Peacock, 4:05 a.m. (Monday)
Czechia vs. Estonia — Peacock, 4:05 a.m. (Monday)
Alpine Skiing
Men’s, Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy
Announcers: Dan Hicks/Steve Porino/Ted Ligety//Heather Cox
Team Combined: Downhill — USA Network/Peacock, 4:30 a.m. (Monday)
Freestyle Skiing
Women’s, Livigno Snow Park, Livigno, Italy
Slopestyle Final — USA Network/Peacock, 6:30 a.m. (Monday)
Serie A
Men’s
Matchday 24
U.S. Lecce vs. Udinese Calcio — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Sassuolo Calcio vs. Inter Milan — CBS Sports Golazo Network, noon
Juventus vs. SS Lazio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 8:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Women’s
Matchday 13
Napoli vs. Ternana Calcio — CBS Sports Network, 9 a.m.
Soccer
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 2 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
SportsCenter — ESPN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from SoFi Stadium, Inglewood, CA — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Courtside Live: ABN Amro Open (ATP Tour)/Argentina Open (ATP Tour)/Dallas Open (ATP Tour)/Qatar Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m (Monday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 2 p.m.
Women’s Super League
Matchday 15
Arsenal vs. Manchester City — ESPN+, 7 a.m.
Liverpool vs. Aston Villa — ESPN+, 7 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Chelsea — ESPN+, 9:20 a.m.
