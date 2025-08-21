All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 24
Collingwood Magpies vs. Melbourne Demons — FS2, 5 a.m. (Friday)
Port Adelaide Power vs. Gold Coast Suns — Fox Soccer Plus, 6 a.m. Friday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, Grayson Stadium, Savannah, GA
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV, 7 p.m.
CFL
Week 12
Winnipeg Blue Bombers at Montréal Alouettes — TSN1/TSN3/TSN5/RDS/CBS Sports Network, 7:30 p.m.
College Football
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
College Gameday Podcast — ESPNews, 6 p.m.
B1G Football Training Camp: Michigan State — Big Ten Network, 11 p.m.
College Soccer
Men’s
Wake Forest vs. Maryland — ACC Network, 8 p.m.
Women’s
South Carolina vs. Ohio State — SEC Network, 7 p.m.
Iowa vs. TCU — Big Ten Network, 8:30 p.m.
Golf
DP World Tour
British Masters, The Belfry Hotel & Resort, Sutton Coldfield, England, United Kingdom
1st Round — NBC Sports app, 7:30 a.m.
LPGA Tour
CPKC Women’s Open, Mississaugua Golf and Country Club, Mississaugua, Ontario, Canada
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples
1st Round — Golf Channel, 9 a.m.
PGA Tour
TOUR Championship, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
Announcers: (play by play) Dan Hicks/Terry Gannon/Steve Sands//(analysts) Curt Byrum/Brad Faxon/Smylie Kaufman/Kevin Kisner//(reporters) Curt Byrum/Smylie Kaufman/Jime “Bones” Mackay/Smylie Kaufman//(interviews)
1st Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 11:15 a.m.
Featured Hole: No. 2 — ESPN+/PGA Tour, 11:30 a.m.
Feaatured Groups: Shane Lowry/Hideki Matsuyama & Viktor Hovland/Collin Morikawa — ESPN+/PGA Tour Live, 11:45 a.m.
Featured Groups 1: Viktor Hovland/Collin Morikawa & Rory McIlroy/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Groups 2: Harris English/Justin Thomas & Justin Rose/J.J. Spaun — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Holes: 2 & 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Holes: 3 & 4 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Announcers: Rich Lerner/Brandel Chamblee/Johnson Wagner//Todd Lewis
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 7 a.m.
Mixed Martial Arts
Professional Fighters League
2025 PFL World Tournament
Finals, Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Hollywood, FL
Middleweights, Light Heavyweights & Heavyweights — ESPN+, 6 p.m.
Middleweights, Light Heavyweights & Heavyweights — ESPN, 9 p.m.
Middleweights, Light Heavyweights & Heavyweights — ESPN Deportes, 9:30 p.m.
Prefight Show — ESPN+, 5:30 p.m.
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
UFC Fight Night Pre-Show: Walker vs. Zhang — ESPN+, 11:30 p.m.
MLB
American League
MLB on Fox Special, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Boston Red Sox at New York Yankees — Fox, 7:15 p.m.
MLB on Fox Special, Oriole Park at Camden Yards, Baltimore, NY
Houston Astros at Baltimore Orioles — Fox, 7:15 p.m.
MLB on Fox Pregame Show — Fox, 7 p.m.
Sacramento at Minnesota — NBC Sports California/Twins.TV, 1 p.m.
Texas at Kansas City — MLB Network (backup)/Rangers Sports Network/FanDuel Sports Kansas City, 2 p.m.
National League
Milwaukee at Chicago Cubs — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network Wisconsin/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Los Angeles Dodgers at Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 3 p.m.
New York Mets at Washington — SNY/MASN, 4 p.m./MLB Network (backup), 5:30 p.m. (joined in progress)
San Francisco at San Diego — NBC Sports Bay Area/Padres.TV, 4 p.m./MLB Network (main), 5:30 p.m. (joined in progress)
Interleague
St. Louis at Tampa Bay — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Big Inning — MLB.TV, 3 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 9 p.m.
NASCAR
Battle of the Harvicks — FS1, 6:30 p.m.
Kevin Harvick’s Happy Hour: Richmond Recap — FS1, 7 p.m.
Kevin Harvick’s Happy Hour: Jimmie Johnson Interview — FS1, 8 p.m.
NFL Preseason
Week 3
Announcers — KDKA: Bob Pompeani/Charlie Batch//Missi Matthews//WJZY/NFL Network: Anish Shroff/Jake Delhomme/Steve Smith, Sr.//Carla Gebhart
Pittsburgh Steelers at Carolina Panthers — NFL Network/KDKA/WJZY, 7 p.m.
Announcers: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung
New England Patriots at New York Giants — Amazon Prime Video/WCVB/WMUR/WNBC, 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Taylor Rooks
TNF Tonight — Amazon Prime Video, 7 p.m.
Thursday Night Kickoff — Amazon Prime Video/WCVB/WNBC, 8 p.m.
TNF Post Game Show — Amazon Prime Video, 11:15 p.m.
TNF Nightcap — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
New England Patriots vs. New York Giants NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 10 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
NWSL
Matchday 17
Angel City FC vs. Orlando Pride — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8;30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
2025 All-Star Cup, The Stadium at Parkway Bank Sports Complex, Rosemont, IL
Team Willis vs. Team Kowalik — ESPNU, 7 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
SportsCenter — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — The Roku Sports Channel, noon
SportsCenter — ESPN, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPNews, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
USTA
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows–Corona Park, Queens, New York, New York
Men’s and Women’s Qualifying: Final Round — ESPN2, 11 a.m.
Men’s and Women’s Qualifying: Final Round — ESPNews, 1 p.m.
Stars of the Open — ESPN2, 7 p.m.
Center Court Live: Abierto GNP Seguros (WTA)/Tennis in the Land (WTA)/Winston-Salem Open (ATP) — Tennis Channel, 11 a.m.
Center Court Live: Abierto GNP Seguros (WTA)/Tennis in the Land (WTA)/Winston-Salem Open (ATP) — Tennis Channel, 7 p.m.
WNBA
Chicago Sky at New York Liberty — Amazon Prime Video/WCIU/WWOR, 7 p.m.
Washington Mystics at Connecticut Sun — Monumental Sports Network/NBC Sports Boston/WVIT, 7 p.m.
Minnesota Lynx at Atlanta Dream — FanDuel Sports Network North/WPCH, 7:30 p.m.
Phoenix Mercury at Las Vegas Aces — Amazon Prime Video/KPHE/KTVK/KMCC, 10 p.m.