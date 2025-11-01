All Times Eastern
noon
Vanderbilt at Texas — ABC
Duke at Clemson — ACC Network
Army at Air Force — CBS
UAB at UConn — CBS Sports Network
Miami (FL) aat SMU — ESPN
Navy at North Texas — ESPN2
Central Florida at Baylor — ESPNU
West Virginia at Houston — FS1
Rutgers at Illinois — NBC/Peacock
Columbia at Yale — NESNplus/ESPN+
Wagner at Saint Francis — Ryz Sports Nework
Towson at North Carolina A&T — WMYV/FloSports
Buffalo at Bowling Green — ESPN+
Georgetown at Lehigh — ESPN+
New Haven at Sacred Heart — ESPN+
12:15 p.m.
Penn State at Ohio State — Fox
1 p.m.
Arizona State at Iowa State — TNT/truTV/HBO Max
Stony Brook at Maine — WVII/FloSports
Davidson at Morehead State — ESPN+
Gardner-Webb at Tennessee Tech — ESPN+
Lafayette at Holy Cross — ESPN+
Merrimack at Colgate — ESPN+
Princeton at Cornell — ESPN+
Valparaiso at Presbyterian — ESPN+
Drake at Butler — FloSports
Monmouth at Bryant — FloSports
1:30 p.m.
Samford at Wofford — ESPN+
2 p.m.
North Dakota at South Dakota — Midco Sports/ESPN+
Marist at St. Thomas — WFTC/Summit League Network
Charleston Southern at Southeast Missouri — ESPN+
Fordham at Richmond — ESPN+
Mercer at Furman — ESPN+
Morgan State at South Carolina State — ESPN+
Virginia Military Institute at The Citadel — ESPN+
3 p.m.
Alcorn State at Texas Southern — HBCU Go
Northern Iowa at Illinois State — Marquee Sports Network/ESPN+
Indiana State at South Dakota State — Midco Sports Two/ESPN+
Montana at Weber State — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
Montana State at Northern Colorado — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
New Mexico at UNLV — Silver State Sports & Entertainment Network/Mountain West Network/Ryz Sports Network
Louisville at Virginia Tech — The CW
Dartmouth at Harvard — ESPN+
Lamar at Incarnate Word — ESPN+
Tennessee-Martin at Eastern Illinois — ESPN+
Alabama A&M at Grambling State — SWAC TV
Alabama State at Prairie View A&M — SWAC TV
Mississippi Valley State at Bethune-Cookman — SWAC TV
Southern at Arkansas-Pine Bluff — SWAC TV
3:30 p.m.
The World’s Largest Outdoor Cocktail Party
Georgia vs. Florida, EverBank Stadium, Jacksonville, FL
Announcers: Joe Tessitore/Jordan Rodgers//Katie George
Georgia Bulldogs vs. Florida Gators — ABC
Pittsburgh at Stanford — ACC Network
Michigan State at Minnesota — Big Ten Network
Indiana at Maryland — CBS
Delaware at Liberty — CBS Sports Network
Notre Dame at Boston College — ESPN
Texas Tech at Kansas State — Fox
Fresno State at Boise State — FS1
Albany at William & Mary — MASN/FloSports
Youngstown State at North Dakota State — WDAY/WDAZ
Louisiana at South Alabama — ESPN+
New Mexico State at Western Kentucky — ESPN+
North Carolina Central at Howard — ESPN+
Old Dominion at Louisiana-Monroe — ESPN+
3:45 p.m.
Virginia at Cal — ESPN2
4 p.m.
Central Michigan at Western Michigan — ESPNU
Idaho State at Cal-Davis — KQCA/ESPN+
Mississippi State at Arkansas — SEC Network
Sacramento State at Eastern Washington — SWX Local Sports/ESPN+
Dayton at San Diego — ESPN+
Houston Christian at Nicholls — ESPN+
North Alabama at Utah Tech — ESPN+
Oklahoma State at Kansas — ESPN+
Tarleton at Abilene Christian — ESPN+
Western Carolina at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
4:30 p.m.
Lindenwood at Tennessee State — ESPN+
5 p.m.
Eastern Kentucky at Central Arkansas — ESPN+
Portland State at Cal Poly — ESPN+
Southern Illinois at Murray State — ESPN+
7 p.m.
Purdue at Michigan — Big Ten Network
Wyoming at San Diego State — CBS Sports Network
South Carolina at Mississippi — ESPN
Arizona at Colorado — FS1
East Texas A&M at Southeastern Louisiana — ESPN+
Jackson State at Florida A&M — ESPN+
Northwestern State at McNeese — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at Stephen F. Austin — ESPN+
7:30 p.m.
Oklahoma at Tennessee — ABC
Wake Forest at Florida State — ACC Network
Washington State at Oregon State — CBS
Georgia Tech at North Carolina State — ESPN2
USC at Nebraska — NBC/Peacock
Kentucky at Auburn — SEC Network
8 p.m.
Arkansas State at Troy — ESPNU
8:30 p.m.
Austin Peay at Southern Utah — ESPN+
10:15 p.m.
Cincinnati at Utah — ESPN
10:30 p.m.
Hawai’i at San José State — CBS Sports Network
Pregame and Studio Shows
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 10 a.m.
College GameDay live from the University of Utah, Salt Lake City, UT — ESPN/ESPNU, 9 a.m.
Big Noon Kickoff live from the Ohio State University, Columbus, OH — Fox, 10 a.m.
ACC Huddle live from Southern Methodist University, Dallas, TX — ACC Network, 10 a.m.
BTN Tailgate live from the Ohio State University, Columbus, OH — Big Ten Network, 10 a.m.
SEC Nation live from the University of Texas, Austin, TX — SEC Network, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Big Noon Kickoff live from the Ohio State University, Columbus, OH — FS1, 11 a.m.
Big 12 Uncovered: Iowa State Cyclones-Heartland Resolve — TNT/truTV/HBO Max, noon
College Football Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Vanderbilt vs. Texas College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
Big 12 College Football Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 p.m.
College Football Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
CW Football Saturday Countdown — The CW, 2:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 3 p.m.
B1G Countdown to Kickoff — Big Ten Network, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 3 p.m.
Georgia vs. Florida College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 3:30 p.m.
Big 12 College Football Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 4:30 p.m.
Oklahoma vs. Tennessee College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 6:30 p.m.
B1G Live: Football Game Break — Big Ten Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 7 p.m.
College Football Primetime Pregame — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 7 p.m.
Big Ten Football Countdown — NBC, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 7:30 p.m.
B1G Live: Football Postgame — Big Ten Network, 10 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 10:30 p.m.
The Final Drive — Big Ten Network, 11 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 10:30 p.m.
SEC Football Final — SEC Network, 10:30 p.m.
College Football Postgame Live — CBS Sports HQ, 11 p.m.
College Football Final — ESPN2, midnight
Inside College Football — CBS Sports Network, 1 a.m. (Sunday)
