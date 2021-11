All Times Eastern

HAPPY THANKSGIVING!!!!

College Basketball

Men’s

Presbyterian at New Orleans — ESPN+, 2 p.m.

North Carolina-Wilmington at Montana — ESPN+, 9:30 p.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN, 2 p.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 2 p.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN, 4:30 p.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 4:30 p.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 7 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, 9 p.m.

FS1 College Hoops Extra — FS1, 9 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, 11:30 p.m.

College Football

Week 13

Tuskegee at Alabama State — ESPN+, 3 p.m.

Fresno State at San Jose State — FS1, 3:30 p.m.

Mississippi at Mississippi State — ESPN, 7:30 p.m.

College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.

Dogs

The National Dog Show — NBC, 12:02 p.m.

E60: Man’s Best Friend — ESPNews, 4 p.m.

2021 AKC Premier Cup — ESPNews, 5 p.m.

Golf

Ladies European Tour

Open de España, Los Naranjos Golf Club, Marbella, Spain

1st Round — Golf Channel, 2:30 p.m. (same day coverage)

Asian Tour

Blue Canyon Phuket Championship, Blue Canyon Country Club (Canyon Course), Phuket, Thailand

2nd Round — Golf Channel, 1 a.m. (Friday)

European Tour

Joburg Open, Randpark Golf Club, Johannesburg, South Africa

2nd Round — Golf Channel, 5 a.m. (Friday)

Golf Central — Golf Channel, 2 p.m.

Horse Racing

America’s Day at the Races — FS2, 11 a.m.

MLS Cup Playoffs

West Semifinal, Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, CO

Colorado Rapids vs. Portland Timbers — Fox, 4:30 p.m.

MLS Pregame — Fox, 4 p.m.

NASCAR

NASCAR Race Hub: 2021 Champion Season Rewind — FS1, 2 p.m.

NFL

Week 12

Thanksgiving Day Games

Chicago Bears at Detroit Lions — Fox, 12:30 p.m.

Las Vegas Raiders at Dallas Cowboys — CBS, 4:30 p.m.

Buffalo Bills at New Orleans Saints — NBC/Universo, 8:20 p.m.

Good Morning Football — NFL Network, 7 a.m.

NFL GameDay Morning Thanksgiving Edition — NFL Network, 10 a.m.

Fox NFL Sunday– Fox, 10:30 a.m.

NFL on Fox Postgame — Fox, 3:30 p.m.

NFL Total Access — NFL Network, 3:30 p.m.

The NFL Today — CBS, 4 p.m.

NFL Total Access — NFL Network, 7:30 p.m.

Football Night in America — NBC, 8 p.m.

Sunday Night Football en Universo pregame — Universo, 8 p.m.

NFL Total Access — NFL Network, 11:30 p.m.

NHL

NHL Network Ice Time — NHL Network, 5 p.m.

NHL Tonight: Breakdowns & Demos — NHL Network, 5:30 p.m.

Top Shelf: NHL’s Best — NHL Network, 6 p.m.

Soccer

Línea de Cuatro — TUDN, 6 p.m.

Sports News & Talk

SportsCenter — ESPN, 7 a.m.

Get Up — ESPN, 8 a.m.

SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.

SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.

Sport Today — BBC World News, 9:45 a.m.

Sport Today — BBC World News, 3:30 p.m.

Jalen & Jacoby 10th Anniversary — ESPNews, 4 p.m.

Beyond Limits — CBS Sports Network, 5:30 p.m.

Sport Today — BBC World News, 5:45 p.m.

Sport Today — BBC World News, 9:45 p.m.

SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.

Mike Tyson: The Knockout — ABC News Live, 11 p.m.

SportsCenter at Night — ESPN, midnight

Contacto Deportivo — Univision/TUDN, midnight

TMZ Sports — FS2, 2 a.m. (Friday)

Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)

Keyshawn, JWill and Max — ESPN2/ESPNews, 6 a.m. (Friday)

Sport Today — BBC World News, 6:45 a.m. (Friday)

UEFA Europa Conference

Group Stage — Matchday 5

Group B, A,. Le Coq Arena, Tallinn, Estonia

FC Flora vs. FK Partizan Belgrade — Paramount+, 10:30 a.m.

Group H, Almaty Ortalyk Stadion, Almaty, Kazakhstan

FC Kairat Almaty vs. FC Basel 1893 — Paramount+, 10:30 a.m.

Group A, Bolt Arena, Helsinki, Finland

Helsingin Jalkapalloklubi vs. FC Alashkert — Paramount+, 12:45 p.m.

Group E, Sammy Ofer Stadium, Haifa, Israel

Maccabi Haifa FC vs .1. FC Union Berlin — Paramount+, 12:45 p.m.

Group E, Sinobo Stadium, Prague, Czech Republic

Slavia Praha vs. Feyenoord — Paramount+, 12:45 p.m.

Group F, Victoria Stadium, Gibraltar

Lincoln Red Imps FC vs. FC København — Paramount+, 12:45 p.m.

Group F, Národný futbalový štadión, Bratislava, Slovakia

ŠK Slovan Bratislava vs. PAOK FC — Paramount+, 12:45 p.m.

Group G, Stadion Ljudski vrt, Maribor, Slovenia

NŠ Mura vs. Tottenham Hotspur — Paramount+, 12:45 p.m.

Group G, Roazhon Park, Rennes, France

Stade Rennais FC vs. SBV Vitesse Arnhem — Paramount+, 12:45 p.m.

Group H, Tofiq Bahramov adına Respublika Stadionu, Baku, Azerbaijan

Qarabağ FK vs. AC Omonia — Paramount+, 12:45 p.m.

Group A, Bloomfield Stadium, Tel Aviv, Israel

Maccabi Tel Aviv FC vs. LASK Linz — Paramount+, 12:45 p.m.

Group B, GSP Stadium, Nicosia, Cyprus

Anorthosis Famagusta FC vs. KAA Gent — Paramount+, 3 p.m.

Group C, Stadio Olimpico, Rome, Italy

AS Roma vs.FC Zorya Luhansk — Paramount+, 3 p.m.

Group C, Aspmyra Stadium, Bodø, Norway

FK Bodø/Glimt vs. CSKA Sofia — Paramount+, 3 p.m.

Group D, Chance Arena, Jablonec nad Nisou, Czech Republic

FK Jablonec vs. AZ Alkmaar — Paramount+, 3 p.m.

Group D, Cepheus Park Rangers, Randers, Denmark

Randers FC vs. CFR Cluj — Paramount+, 3 p.m.

UEFA Europa League

Group Stage — Matchday 5

Group E, Stadion Lokomotiv, Moscow, Russia

Lokomotiv Moscow vs. SS Lazio — Galavisión, 12:45 p.m.

Group E, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul, Turkey

Galatasaray vs. Olympique de Marseille — TUDN, 12:45 p.m.

Group F, Red Star Stadium, Belgrade, Serbia

FK Crvena zvezda vs. Ludogorets — Paramount+/TUDNxtra, 12:45 p.m.

Group F, MCH Arena, Herning, Denmark

FC Midtjylland vs. SC Braga — Paramount+/TUDNxtra, 12:45 p.m.

Group G, BayArena, Leverkusen, Germany

Bayer 04 Leverkusen vs. Celtic FC — Paramount+/TUDNxtra, 12:45 p.m.

Group G, Estadio Benito Villamarín, Seville, Spain

Real Betis vs. Ferencvárosi TC — Paramount+/TUDNxtra, 12:45 p.m.

Group H, Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia

Dinamo Zagreb vs. KAA Genk — Paramount+/TUDNxtra, 12:45 p.m.

Group H, Weststadion, Vienna, Austria

Rapid Wien vs. West Ham United — Paramount+/TUDNxtra, 12:45 p.m.

Group A, Brøndby Stadion, Brøndbyvester, Denmark

Brøndby vs. Olympique Lyonnais — Paramount+/TUDNxtra, 2:45 p.m.

Group A, Ibrox Stadium, Glascow, Scotland, United Kingdom

Rangers FC vs. AC Sparta Praha — Paramount+/TUDNxtra, 2:45 p.m.

Group B, Philips Stadium, Eindhoven, Netherlands

PSV Eindhoven vs. SK Sturm Graz — Paramount+/TUDNxtra, 2:45 p.m.

Group D, Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany

Eintracht Frankfurt vs. Royal Antwerp — Paramount+/TUDNxtra, 2:45 p.m.

Group D, Stadio Georgios Karaiskakis, Piraeus, Greece

Olympiacos FC vs. Fenerbahçe — Paramount+/TUDNxtra, 2:45 p.m.

Group B, Stade Louis II, Fontvieille, Principality of Monaco

AS Monaco vs. Real Sociedad — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.

Group C, King Power Stadium, Leicester, England, United Kingdom

Leicester City vs. Legia Warsaw — Galavisión, 2:50 p.m.

Fútbol Central — Galavisión/TUDN, noon

UEFA Europa League Today — CBS Sports Network, noon

The Golazo! Show — CBS Sports Network, 12:45 p.m.

UEFA Europa League Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.

Misión Europa — TUDN, 5 p.m.