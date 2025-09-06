Sep 4, 2025; Flushing, NY, USA; Amanda Anisimova of the United States in action against Naomi Osaka of Japan in the semifinal of the women’s singles at the US Open at Arthur Ashe Stadium in Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
All Times Eastern

Editor’s Note: College Football Viewing Picks are in a separate post and will publish at 7:30 a.m. ET

Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 4
Adelaide Crows vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Essendon Bomebers vs. Geelong Cats — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Sunday)
North Melbourne Kangaroos vs. Collingwood Magpies — FS2, 1 a.m. (Sunday)
West Coast Eagles vs. Port Adelaide Power — FS2, 3 a.m. (Sunday)

Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Petco Park, San Diego, CA
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV/HBO Max, 10 p.m.

Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 9:30 a.m.

CFL
Week 14
Hamilton Tiger-Cats at Montréal Alouettes — TSN1/TSN5/RDS/CFL+, 1 p.m.
Saskatchewan Roughriders at Winnipeg Blue Bombers — TSN1/TSN3/CFL+, 4 p.m.

Cycling
Vuelta a España
Stage 14: Avilés to La Farrapona. Lagos de Somiedo — CNBC, 10 a.m.

EFL League One
Matchday 7
Bolton Wanderers vs. AFC Wimbledon — CBS Sports Network, 10 a.m.
Huddersfield Town vs. Peterborough United — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.

EFL League Two
Matchday 7
Bromley vs. Gillingham — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grand Prix of Italy, Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy
Qualifying — ESPN2, 9:55 a.m.

Golf
DP World Tour
Irish Open, The K Club, Straffan, County Kildare, Ireland
3rd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.

USGA
Walker Cup, Cypress Point Club, Pebble Beach, CA
Announcers: Steve Burkowski/Notah Begay III//Jim “Bones” Mackay//Roger Maltbie//Kira K. Dixon
Day 1: United States vs. Great Britain & Ireland — Peacock, 12:30 p.m.
Day 1: United States vs. Great Britain & Ireland — Golf Channel, 7 p.m. (same day coverage)

PGA Tour Champions
Stifel Charity Classic, Norwood Hills Country Club (West Course), St. Louis, MO
2nd Round — Golf Channel, 3 p.m.

Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.

Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Imavov vs. Borralho, Accor Arena, Paris, France
Prelims — ESPN+, noon
Main Card — ESPN+, 3 p.m.

UFC Live: Imavov vs. Borralho — ESPN2, 9:30 a.m.
UFC Fight Night Post Show: Imavov vs. Borralho — ESPN+, 6 p.m.

Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.

MLB
American League
Baseball Night in America, Globe Life Field, Arlington, TX
Houston Astros at Texas Rangers — Fox, 7:15 p.m.

Baseball Night in America, Kauffman Stadium, Kansas City, MO
Minnesota Twins at Kansas City Royals — Fox, 7:15 p.m.

Fox Saturday Baseball — Fox, 7 p.m.

Toronto at New York Yankees — MLB Network (main)/Sportsnet/YES, 1 p.m.
Chicago White Sox at Detroit — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Detroit, 6 p.m.
Cleveland at Tampa Bay — CleGuardians.TV/FanDuel Sports Network Sun, 7 p.m.
Sacramento at Anaheim — NBC Sports California/FanDuel Sports Network West, 9:30 a.m.

National League
Baseball Night in America, Busch Stadium, St. Louis, MO
San Francisco Giants at St. Louis Cardinals — Fox, 7:15 p.m.

Washington at Chicago Cubs — MLB Network (backup)/MASN2/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Philadelphia at Miami — MLB Network (main)/NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Florida, 4 p.m.
Milwaukee at Pittsburgh — FanDuel Sports Network Wisconsin/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
New York Mets at Cincinnati — SNY/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
San Diego at Colorado — Padres.TV/Rockies.TV, 8 p.m.

Interleague
Los Angeles Dodgers at Baltimore — Spectrum SportsNet LA/MASN, 7 p.m.
Seattle at Atlanta — Root Sports/FanDuel Sports Network South, 7:15 p.m.
Boston at Arizona — NESN/Dbacks.TV, 8 p.m.

Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Sunday)

MLS
Matchday 32
Free Games
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Houston Dynamo vs. LA Galaxy — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
St. Louis City SC vs. FC Dallas — Apple TV, 8:30 p.m.

MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew
Chicago Fire vs. New England Revolution — Apple TV+, 8:30 p.m.

NASCAR
NASCAR Xfinity Series
Nu Way 200, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion Welch
Practice and Qualifying — The CW app, 3 p.m.
Race — The CW, 7:30 p.m.

Host: Carla Gebhart
NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.

NASCAR Cup Series
Enjoy Illinois 300, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Practice and Qualifying — truTV, 4:30 p.m.

NFL
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.

NWSL
Matchday 19
North Carolina Courage vs. Utah Royals — Ion, 7:30 p.m.
Bay FC vs. Kansas City Current — Ion, 10 p.m.

Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald
NWSL On Ion Pre Match Show — Ion, 7 p.m.
NWSL On Ion Match Break Show — Ion, 9:30 p.m.

Soccer
Men’s
International Friendly, Sports Illustrated Stadium, Harrison, NJ
Announcers — TNT/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz
United States vs. Republic of Korea — TNT/HBO Max//Telemundo, 5 p.m.

International Friendly, Oakland Almeida County Coliseum, Oakland, CA
México vs. Japan — Univision/TUDN, 10 p.m.

Fútbol central — Univision/TUDN, 9 p.m.

Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 5 p.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
One Week, One Title: Football in Greenland — BBC News, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
Harlem Globetrotters: Play It Forward: Ace in the Hole — NBC, 11 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
E60: Above The Tide-20 Years After Katrina — ESPN2 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
Contacto deportivo — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:15 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 5 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m  (Sunday)

Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s Doubles Championship: Marcel Granollers/Horacio Zeballos vs. Joe Salisbury/Neal Skupski — ESPN+, noon
Women’s Championship: Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova — ESPN, 4 p.m.

Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 7 p.m.

UEFA European World Cup Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 5
Group K, Daugava National Stadium, Riga, Latvia
Latvia vs. Serbia — FS2, 8:50 a.m.

Group F, Republican Stadium Vazgen Sargsyan, Yerevan, Armenia
Armenia vs. Portugal — Fox Soccer Plus, 11:50 a.m.

Group K, Villa Park, Birmingham, England, United Kingdom
England vs. Andorra — FS2, 11:50 a.m.

Group F, Aviva Stadium, Dublin, Ireland
Republic of Ireland vs. Hungary — FS2, 2:30 p.m.

Group H, San Marino Stadium, Serravalle, San Marino
San Marino vs. Bosnia and Herzegovina — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.

Group H, Raiffeisen Arena, Linz, Austria
Austria vs. Cyprus — Fubo Sports, 2:30 p.m.

USL Championship
Matchday 26
Detroit City FC vs. Orange County SC — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Rhode Island FC vs. Louisville City — TUDN, 7 p.m.
Colorado Springs Switchbacks FC vs. Monterey Bay — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.

WNBA
Phoenix Mercury vs. Connecticut Sun — KTVK/NBC Sports Boston, 1 p.m.
Minnesota Lynx vs. Golden State Valkyries — FanDuel Sports Network North/KPYX, 8:30 p.m.

Women’s Super League
Matchday 1
Arsenal vs. London City Lionesses — ESPN+, 8:25 a.m.

