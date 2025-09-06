All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 4
Adelaide Crows vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Essendon Bomebers vs. Geelong Cats — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Sunday)
North Melbourne Kangaroos vs. Collingwood Magpies — FS2, 1 a.m. (Sunday)
West Coast Eagles vs. Port Adelaide Power — FS2, 3 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Petco Park, San Diego, CA
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV/HBO Max, 10 p.m.
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 9:30 a.m.
CFL
Week 14
Hamilton Tiger-Cats at Montréal Alouettes — TSN1/TSN5/RDS/CFL+, 1 p.m.
Saskatchewan Roughriders at Winnipeg Blue Bombers — TSN1/TSN3/CFL+, 4 p.m.
Cycling
Vuelta a España
Stage 14: Avilés to La Farrapona. Lagos de Somiedo — CNBC, 10 a.m.
EFL League One
Matchday 7
Bolton Wanderers vs. AFC Wimbledon — CBS Sports Network, 10 a.m.
Huddersfield Town vs. Peterborough United — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
EFL League Two
Matchday 7
Bromley vs. Gillingham — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grand Prix of Italy, Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy
Qualifying — ESPN2, 9:55 a.m.
Golf
DP World Tour
Irish Open, The K Club, Straffan, County Kildare, Ireland
3rd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
USGA
Walker Cup, Cypress Point Club, Pebble Beach, CA
Announcers: Steve Burkowski/Notah Begay III//Jim “Bones” Mackay//Roger Maltbie//Kira K. Dixon
Day 1: United States vs. Great Britain & Ireland — Peacock, 12:30 p.m.
Day 1: United States vs. Great Britain & Ireland — Golf Channel, 7 p.m. (same day coverage)
PGA Tour Champions
Stifel Charity Classic, Norwood Hills Country Club (West Course), St. Louis, MO
2nd Round — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Imavov vs. Borralho, Accor Arena, Paris, France
Prelims — ESPN+, noon
Main Card — ESPN+, 3 p.m.
UFC Live: Imavov vs. Borralho — ESPN2, 9:30 a.m.
UFC Fight Night Post Show: Imavov vs. Borralho — ESPN+, 6 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America, Globe Life Field, Arlington, TX
Houston Astros at Texas Rangers — Fox, 7:15 p.m.
Baseball Night in America, Kauffman Stadium, Kansas City, MO
Minnesota Twins at Kansas City Royals — Fox, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox, 7 p.m.
Toronto at New York Yankees — MLB Network (main)/Sportsnet/YES, 1 p.m.
Chicago White Sox at Detroit — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Detroit, 6 p.m.
Cleveland at Tampa Bay — CleGuardians.TV/FanDuel Sports Network Sun, 7 p.m.
Sacramento at Anaheim — NBC Sports California/FanDuel Sports Network West, 9:30 a.m.
National League
Baseball Night in America, Busch Stadium, St. Louis, MO
San Francisco Giants at St. Louis Cardinals — Fox, 7:15 p.m.
Washington at Chicago Cubs — MLB Network (backup)/MASN2/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Philadelphia at Miami — MLB Network (main)/NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Florida, 4 p.m.
Milwaukee at Pittsburgh — FanDuel Sports Network Wisconsin/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
New York Mets at Cincinnati — SNY/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
San Diego at Colorado — Padres.TV/Rockies.TV, 8 p.m.
Interleague
Los Angeles Dodgers at Baltimore — Spectrum SportsNet LA/MASN, 7 p.m.
Seattle at Atlanta — Root Sports/FanDuel Sports Network South, 7:15 p.m.
Boston at Arizona — NESN/Dbacks.TV, 8 p.m.
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Sunday)
MLS
Matchday 32
Free Games
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Houston Dynamo vs. LA Galaxy — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
St. Louis City SC vs. FC Dallas — Apple TV, 8:30 p.m.
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew
Chicago Fire vs. New England Revolution — Apple TV+, 8:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Xfinity Series
Nu Way 200, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion Welch
Practice and Qualifying — The CW app, 3 p.m.
Race — The CW, 7:30 p.m.
Host: Carla Gebhart
NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.
NASCAR Cup Series
Enjoy Illinois 300, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Practice and Qualifying — truTV, 4:30 p.m.
NFL
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NWSL
Matchday 19
North Carolina Courage vs. Utah Royals — Ion, 7:30 p.m.
Bay FC vs. Kansas City Current — Ion, 10 p.m.
Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald
NWSL On Ion Pre Match Show — Ion, 7 p.m.
NWSL On Ion Match Break Show — Ion, 9:30 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Sports Illustrated Stadium, Harrison, NJ
Announcers — TNT/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz
United States vs. Republic of Korea — TNT/HBO Max//Telemundo, 5 p.m.
International Friendly, Oakland Almeida County Coliseum, Oakland, CA
México vs. Japan — Univision/TUDN, 10 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 5 p.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
One Week, One Title: Football in Greenland — BBC News, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
Harlem Globetrotters: Play It Forward: Ace in the Hole — NBC, 11 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
E60: Above The Tide-20 Years After Katrina — ESPN2 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
Contacto deportivo — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:15 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 5 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s Doubles Championship: Marcel Granollers/Horacio Zeballos vs. Joe Salisbury/Neal Skupski — ESPN+, noon
Women’s Championship: Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova — ESPN, 4 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 7 p.m.
UEFA European World Cup Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 5
Group K, Daugava National Stadium, Riga, Latvia
Latvia vs. Serbia — FS2, 8:50 a.m.
Group F, Republican Stadium Vazgen Sargsyan, Yerevan, Armenia
Armenia vs. Portugal — Fox Soccer Plus, 11:50 a.m.
Group K, Villa Park, Birmingham, England, United Kingdom
England vs. Andorra — FS2, 11:50 a.m.
Group F, Aviva Stadium, Dublin, Ireland
Republic of Ireland vs. Hungary — FS2, 2:30 p.m.
Group H, San Marino Stadium, Serravalle, San Marino
San Marino vs. Bosnia and Herzegovina — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
Group H, Raiffeisen Arena, Linz, Austria
Austria vs. Cyprus — Fubo Sports, 2:30 p.m.
USL Championship
Matchday 26
Detroit City FC vs. Orange County SC — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Rhode Island FC vs. Louisville City — TUDN, 7 p.m.
Colorado Springs Switchbacks FC vs. Monterey Bay — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
WNBA
Phoenix Mercury vs. Connecticut Sun — KTVK/NBC Sports Boston, 1 p.m.
Minnesota Lynx vs. Golden State Valkyries — FanDuel Sports Network North/KPYX, 8:30 p.m.
Women’s Super League
Matchday 1
Arsenal vs. London City Lionesses — ESPN+, 8:25 a.m.
