All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Championships
Day 1, National Stadium, Tokyo, Japan
Men’s 35km Race Walk — Peacock, 7 p.m.
Women’s 35 km Race Walk — Peacock, 7 p.m.
Morning Session: Women’s Discus Qualification/Men’s Shot Put Qualification/Men’s 100 Meters Heats/Mixed 4x400m Heats — Peacock, 7:50 a.m.
Evening Session: Men’s 3000m Steeplechase Heats/Women’s Long Jump Qualification/Women’s 100m Heats/Men’s Pole Vault Qualification/Women’s 1500m Heats — CNBC/Peacock, 5 a.m. (Saturday)
Australian Rules Football
AFL Men’s — Finals Week 2
Semifinal, Gabba (Brisbane Cricket Ground), Brisbane, Queensland, Australia
Brisbane Lions vs. Gold Coast Suns — FS1, 5:33 a.m. (Saturday)
AFL Women’s — Round 5
Collingwood Magpies vs. Sydney Swans — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Port Adelaide Power vs. Melbourne Demons — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Saturday)
Bundesliga
Matchday 3
Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt — ESPN2/ESPN Deportes, 2:30 p.m.
ESPN FC Pregame — ESPN2, 2 p.m.
CFL
Week 15
Winnipeg Blue Bombers at Hamilton Tiger-Cats — TSN1/TSN3/TSN4/TSN5/CBS Sports Network, 7 p.m.
Ottawa Redblacks at BC Lion — TSN1/TSN3/TSN5/CBS Sports Network, 10 p.m.
College Football
Week 3
Indiana State at Indiana — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Colgate at Syracuse — ACC Network, 7 p.m.
Colorado at Houston — ESPN, 7:30 p.m.
Kansas State at Arizona — Fox, 9 p.m.
New Mexico at UCLA — Big Ten Network, 10 p.m.
CFB Picks Show — CBS Sports Network, noon
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 5 p.m.
B1G Live: Football Pregame — Big Ten Network, 6 p.m.
Confidential Conversations: Big Ten Football 2025 — CBS Sports Network, 6 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 3 Preview — FS1, 6 p.m.
The Season: Ole Miss Football — ESPNU, 6:30 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 3 — FS1, 6:30 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
Colorado vs. Houston College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
B1G Live: Football Game Break — Big Ten Network, 9:30 p.m.
College Soccer
Women’s
Mississippi State vs. Tennessee — ESPNU, 7 p.m.
College Volleyball
Women’s
Wisconsin at Georgia Tech — ESPN2, 7 p.m.
Utah at Nebraska — FS1, 7 p.m.
Louisville at Creighton — FS1, 9 p.m.
EFL Championship
Matchday 5
Ipswich Town vs. Sheffield United — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Golf
DP World Tour
British PGA Championship, Wentworth Club, Surrey, England, United Kingdom
2nd Round — Golf Channel, 7 a.m.
PGA Tour
Procure Championship, Silverado Resort (North Course), Napa, CA
Announcers: Steve Sands/Curt Byrum//Roger Maltbie//Arron Oberholser//John Wood//Kira K. Dixon
2nd Round — Golf Channel, 1 p.m.
PGA Tour Champions
Sanford International, Minnehaha Country Club, Sioux Falls, SD
1st Round — NBC Sports app, 3 p.m.
1st Round — Golf Channel, 9:30 p.m. (same day coverage)
LPGA Tour
Kroger Queen City Championship, TPC River’s Band, Hamilton Township, OH
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Kay Cockerill//Mel Reid
2nd Round — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
Simmons Bank Championship, Vanderbilt Legends Club, Franklin, TN
2nd Round — Golf Channel, 7:30 p.m. (same day coverage)
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 4
Sevilla FC vs. Elche CF — ESPN+, 2:50 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 4
Olympique de Marseille vs. FC Lorient — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:30 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Championship
ONE Friday Fights 124, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:30 a.m.
UFC Live: Lopes vs. Silva — ESPN2, 4:30 p.m.
MLB
American League
Friday Night Baseball, Fenway Park, Boston, MA
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
New York Yankees at Boston Red Sox — Apple TV+, 7 p.m.
Announcers: Siera Santos/Xavier Scruggs//Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV+, 6:30 p.m.
Friday Night Baseball, T-Mobile Park, Seattle, WA
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Anaheim at Seattle — Apple TV+, 9:30 p.m.
Announcers: Siera Santos/Xavier Scruggs//Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV+, 9:30 p.m.
Baltimore at Toronto — MLB Network (backup)/MASN2/Sportsnet, 7 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland — Chicago Sports Network/CleGuardians.TV, 7 p.m.
National League
Pittsburgh at Washington — SportsNet Pittsburgh/MASN, 6:45 p.m.
St. Louis at Milwaukee — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Colorado at San Diego — Rockies.TV/Padres.TV, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)
Los Angeles Dodgers at San Francisco — MLB Network (main)/Spectrum SportsNet LA/NBC Sports Bay Area, 10:15 p.m.
Interleague
Tampa Bay at Chicago Cubs — MLB Network/FanDuel Sports Network Sun/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Kansas City at Philadelphia — FanDuel Sports Network Kansas City/NBC Sports Philadelphia, 6:45 p.m.
Detroit at Miami — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Texas at New York Mets — MLB Network (main)/Rangers Sports Network/SNY, 7 p.m.
Houston at Atlanta — Space City Home Network/FanDuel Sports Network South, 7:15 p.m.
Arizona at Minnesota — Dbacks.TV/Twins.TV, 8 p.m.
Cincinnati at Sacramento — FanDuel Sports Network Ohio/NBC Sports California, 10 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR Xfinity Series
Food City 300, Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion Welch
Practice and Qualifying — The CW app, 2 p.m.
Race — The CW, 7:30 p.m.
Host: Carla Gebhart
NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.
NASCAR Cup Series
Bass Pro Shops Night Race, Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
Practice and Qualifying — truTV, 4:30 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 2 p.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
NWSL
Matchday 20
San Diego Wave vs. Gotham FC — Amazon Prime Video, 10 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 4 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 4:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN DTC app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 8 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, mdinight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Saturday)
The B1G Show — Big Ten Network, 1 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 1 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Courtside Live: Davis Cup Qualifiers-2nd Round — Tennis Channel, 8 a.m.
Courtside Live: Davis Cup Qualifiers-2nd Round — Tennis Channel, 4 p.m.
Courtside Live: Davis Cup Qualifiers-2nd Round — Tennis Channel, midnight
USL Championship
Matchday 27
Lexington SC vs. Orange County SC — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Women’s Super League
Matchday 2
West Ham United vs. Arsenal — ESPN+, 2:25 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.