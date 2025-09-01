All Times Eastern
CFL
Week 13
Toronto Argonauts at Hamilton Tiger-Cats — TSN1/TSN4/CBS Sports Network, 2:30 p.m.
Edmonton Elks at Calgary Stampeders — TSN1/TSN4/CBS Sports Network, 6 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN1/TSN4, 2 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN1/TSN4/CBS Sports Network 5:30 p.m.
College Football
Week 1
Announcers: Rece Davis/Kirk Herbstreit//Holly Rowe
TCU at North Carolina — ESPN, 7 p.m.
TCU at North Carolina Skycast — ESPNU, 8 p.m.
Announcers: Kelsey Riggs Cuff/Jimbo Fisher/Mark Richt/Eddie Royal
ACC Huddle live from Kenan Stadium, University of North Carolina, Chapel Hill, NC — ACC Network, 7 p.m.
ACC Huddle: Final Score live from Kenan Stadium, University of North Carolina, Chapel Hill, NC — ACC Network, 11:30 p.m.
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) Press Conference — ACC Network Extra, 11 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
K.C. Keeler (Temple) Press Conference — ESPN+, noon
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
Mississippi State Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Alabama Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Mike Gundy (Oklahoma State) Press Conference — ESPN+, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Chris Klieman (Kansas State) Press Conference — ESPN+, 1:30 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:15 p.m.
Mario Cristobal Weekly Press Conference — ACC Network Extra, 3 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.
TCU vs. North Carolina College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 8 p.m.
College Volleyball
Women’s
State Farm Women’s College Volleyball Showcase
Doubleheader, PPG Paints, Pittsburgh, PA
Penn State vs. TCU — Fox, 5 p.m.
Pitt vs. Arizona State — FS1, 7:30 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Drag Racing Series
NHRA U.S. Nationals, Lucas Oil Indianapolis Raceway Park, Indianapolis, IN
Finals Round 1 — FS1, noon
Finals — Fox, 2 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Sky Sports Special: European Ryder Cup Captain’s Picks — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Main Event: Du Plessis vs. Strickland 1 — ESPNews, 11 p.m.
MLB
American League
Cleveland at Boston — CleGuardians.TV/NESN, 1:30 p.m.
Anaheim at Houston — FanDuel Sports Network West/Space City Home Network, 2 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota — Chicago Sports Network/Twins.TV, 2 p.m.
Seattle at Tampa Bay — Root Sports/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m./MLB Network (backup), 9 p.m. (joined in progress)
National League
Miami at Washington — FanDuel Sports Network Florida/MASN, 1 p.m.
Atlanta at Chicago Cubs — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network South/Marquee Sports Network, 4 p.m.
Philadelphia at Milwaukee — MLB Network (main)/NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Wisconsin, 4 p.m.
San Francisco at Colorado — NBC Sports Bay Area/Rockies.TV, 4 p.m.
Interleague
New York Mets at Detroit — MLB Network (main)/SNY/FanDuel Sports Network Detroit, 1 p.m.
Toronto at Cincinnati — MLB Network (backup)/Sportsnet/FanDuel Sports Network Ohio, 1 p.m.
Sacramento at St. Louis — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Midwest, 2:15 p.m.
Baltimore at San Diego — MASN2/Padres.TV, 6:30 p.m.
Texas at Arizona — Rangers Sports Network/Dbacks.TV, 8 p.m./MLB Network (main), 9 p.m. (joined in progress)
Blue Jays Central — Sportsnet, 12:30 p.m.
New York Mets vs. Detroit MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
Atlanta Braves vs. Chicago Cubs MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Network Presents: Behind the Smile: Francisco Lindor — MLB Network, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 11 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, noon
2025 NFL Kickoff Preview — Fox, 1 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
This Is Football — ESPN2, 6:30 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 9 p.m.
NWSL
Matchday 18
Angel City FC vs. Bay FC — CBS Sports Network, 9 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Scoreline: Transfer Deadline Day Special — CBS Sports Golazo Network, 1 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
B1G Today– Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
SportsCenter — ESPN2, noon
SportsCenter — ESPN2, 1 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 1:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
The Dominque Foxworth Show — ESPN2, 5 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Storied: Wishbone — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SEC Inside: Looking for Answers — SEC Network, 10 p.,m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s Round of 16 — ESPN, 11 a.m.
Men’s and Women’s Round of 16 — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s Round of 16 — ESPN Deportes, noon
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Jannik Sinner vs. Alexander Bublik & Amanda Anisimova vs. Beatriz Haddad Maia — ESPN2/ESPN Deportes, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
Volleyball
Women’s
2025 FIVB Volleyball Women’s World Championship
Round of 16, Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand
Türkiye vs. Slovenia — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
WNBA
Atlanta Dream at Connecticut Sun — WPCH/NBC Sports Boston, 1 p.m.
Dallas Wings at Minnesota Lynx — NBA TV/KFAA/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Los Angeles Sparks at Seattle Storm — NBA TV/KUNS, 10 p.m.
Wrestling
WWE
WWE Raw from Paris La Défense Arena, Nanterre, France — Netflix, 2 p.m.
