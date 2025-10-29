All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 11 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 6:30 p.m.
Carabao Cup
4th Round
Arsenal vs. Brighton & Hove Albion — Paramount+, 3:45 p.m.
Liverpool vs. Crystal Palace — Paramount+, 3:45 p.m.
Swansea City vs. Manchester City — Paramount+, 3:45 p.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Chelsea — Paramount+, 3:45 p.m.
Newcastle United vs. Tottenham Hotspur — Paramount+, 4 p.m.
The Golazo! Show — CBS Sports Network, 3:45 p.m.
Announcers: Poppy Miller/Nico Cantor/Mike Grella/Nigel Reo-Coker
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 3:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 5:45 p.m.
College Basketball
Big Sky Basketball Tip-Off Show — ESPN+, 2 p.m.
College Football
Week 10
Jacksonville State at Middle Tennessee — ESPN2, 7:30 p.m.
Florida International at Missouri State — CBS Sports Network, 8 p.m.
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
Championship Drive — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Pathz; LSU Football — ESPNU, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
East Lake Cup, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
Day 3: Match Play — Golf Channel, 3 p.m.
College Volleyball
Women’s
Louisville at Notre Dame — ACC Network, 7 p.m.
Arkansas at Oklahoma — SEC Network, 7 p.m.
Illinois at Minnesota — Big Ten Network, 8 p.m.
TCU at Arizona State — ESPNU, 9 p.m.
UCLA at USC — Big Ten Network, 10 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 7:30 p.m.
Copa del Rey
1st Round
CD Sant Jordi vs. CA Osasuna — ESPN+, 1:50 p.m.
UD Los Garres vs. Elche CF — ESPN+, 1:50 p.m.
Atletic Sant Just vs. RCD Mallorca — ESPN+, 2:50 p.m.
CD Yuncos vs. Rayo Vallecano — ESPN+, 3:50 p.m.
Cuidad de Lucena vs. Villarreal — ESPN+, 3;50 p.m.
DFB-Pokal (German Cup)
2nd Round
1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 12:50 p.m.
SC Paderborn 07 vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 12:50 p.m.
1. FC Köln vs. Bayern München — ESPNU/ESPN Deportes, 3:30 p.m.
Fortuna Düsseldorf vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 3:35 p.m.
DFB-Pokal Zone — ESPN+, 12:45 p.m.
Golf
LPGA Tour
Maybank Championship, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia
1st Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Ligue 1
Round 10
FC Lorient vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 1:50 p.m.
OGC Nice vs. LOSC Lille — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 1:50 p.m.
Olympique de Marseille vs. Angers SCO — beIN Sports/beIN Sports en Español, 4 p.m.
FC Nantes vs. AS Monaco — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Espan1ol, 4 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:30 p.m.
Ligue 1-Highlight Show – beIN Sports en Español, 1;30 p.m.
The Xtra — beIN Sports en Español,, 6 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Queens of the Octagon — ESPNews, midnight
UFC Unleashed: Best of Madison Square Garden — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
MLB Postseason
World Series
Game 5, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — Fox: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martínez//Hazel Mae
Toronto Blue Jays at Los Angeles Dodgers — Fox/Sportsnet, 8 p.m. (series tied 2-2)
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodríguez
Fox World Series Pregame — Fox, 7 p.m.
FS1 World Series Postgame — FS1, 11 p.m.
Announcers: Jamie Campbell/Madison Shipman/Joe Siddall
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 7 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, noon
MLB Now live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 4 p.m.
Baseball Tonight live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — ESPN2, 5 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show Postseason live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 6 p.m.
World Series Game 5 MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight: World Series Edition live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — ESPN2, midnight
MLS Cup Playoffs
Round One — Best of Three
Western Conference
Game 1, BMO Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Andrew Wiebe//Spanish: Rodolfo Landeros/Mariano Trujillo
LAFC vs. Austin FC — Apple TV, 10:30 p.m.
MLS Countdown — Apple TV, 10 a.m.
MLS La Previa — Apple TV, 10 a.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 1 a.m. (Thursday)
MLS El Resumen — Apple TV, 1 a.m. (Thursday)
NBA
NBA on ESPN
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Katie George
Cleveland Cavaliers at Boston Celtics — ESPN/FanDuel Sports Network Ohio/NBC Sports Boston, 7 p.m.
Announcers; Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Jorge Sedano
Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves — ESPN/Spectrum SportsNet/FanDuel Sports Network North, 9:30 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ESPN, 6 p.m.
Inside the NBA — ESPN, midnight
Houston at Toronto — Space City Home Network/TSN1/TSN4/TSN5, 6:30 p.m.
Orlando at Detroit — FanDuel Sports Network Florida/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Atlanta at Brooklyn — FanDuel Sports Network Southeast/YES, 7:30 p.m.
Sacramento at Chicago — NBC Sports California/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Indiana at Dallas — FanDuel Sports Network Indiana/KFAA, 8:30 p.m.
New Orleans at Denver — Gulf Coast Entertainment & Sports Network/Altitude/KTVD/KUSA, 9 p.m.
Portland at Utah — Blazervision/KUNP/KJZZ, 9 p.m.
Memphis at Phoenix — FanDuel Sports Network Southeast/KPHE/KTVK, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m>
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
Raptors GameDay — TSN4/TSN5, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.,m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Thursday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
First Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 8 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NFL Films Presents: Backer Beauty — FS1, 10:30 p.m.
NHL
Wednesday Night Hockey
Toronto Maple Leafs at Columbus Blue Jackets — Sportsnet One/TVA Sports/NHL Network/FanDuel Sports Network Ohio, 7:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL’s Best — Sportsnet One, 6 p.m.
Hockey Central — Sportsnet One, 7 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10:30 p.m.
Serie A
Matchday 9
Juventus vs. Udinese Calcio — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.
AS Roma vs. Parma Calcio 1913 — Paramount+, 1:30 p.m.
Como 1907 vs. Hellas Verona — Paramount+, 1:30 p.m.
Inter Milan vs. ACF Fiorentina — CBS Sports Golazo Network, 3:45 p.m.
Bologna FC 1909 vs. Torino FC — Paramout+, 3:45 p.m.
Genoa CFC vs. US Cremonese — Paramount+, 3:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3:30 p.m.
Soccer
Women’s
International Friendly, CPKC Stadium, Kansas City, MO
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Luke Wileman/Julie Foudy//Melissa Ortiz
United States vs. New Zealand — TNT/truTV/HBO Max//Universo/Peacock, 8 p.m.
Announcers; Sara Walsh/Shannon Boxx/Julie Foudy//Melissa Ortiz
U.S. Soccer Pregame live from CPKC Stadium, Kansas City, MO — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
U.S. Soccer Postgame live from CPKC Stadium, Kansas City, MO — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 7:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo– Univision/TUDN, midnight
BBC Sport — BBC News, 12:45 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:05 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 6:30 a.m. (Thursday)
Tennis
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 10 a.m.
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour)/Jiangxi Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 11 p.m.
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour)/Jiangxi Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2 a.m. (Thursday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 6 p.m.
