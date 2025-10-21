All Times Eastern
College Basketball
Men’s
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Nothing But Net: Men’s Preview — ACC Network 7 p.m.
Nothing But Net: Hubert Davis — ACC Network, 8 p.m.
Women’s
Big 12 Basketball Media Days
Day 1, T-Mobile Center, Kansas City, MO
Main Stage — ESPN+, 9:30 a.m.
Commissioner Brett Yormark’s Speech and Coaches Interviews — ESPNU, noon
College Football
Week 9
Kennesaw State at Florida International — ESPN2, 7 p.m.
Western Kentucky at Louisiana Tech — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
South Florida Football Press Conference — ESPN+. 11:30 a.m.
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Iowa State Football Press Conference — ESPN+, 12;50 p.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Football Presser — ESPN+, 1 p.m.
Missouri Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
Always College Football — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7 p.m.
College Football Playoff: Top 25 — ESPN, 7 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7 p.m.
SEC Inside: Texas A&M vs. Arkansas — SEC Network, 8:30 p.m.
The Journey: Big Ten Football — Big Ten Network, 9 p.m.
SEC Inside: Oklahoma vs. South Carolina — SEC Network, 9 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 11 p.m.
College Soccer
Men’s
Indiana vs. Wisconsin — Big Ten Network, 7 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Women’s World Amateur Team Championship Highlights: 2025 — Golf Channel, 7 p.m.
Men’s World Amateur Team Championship Highlights: 2025 — Golf Channel, 7:30 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Liga MX
Matchday 14
Club América vs. Club Puebla — TUDN, 9 p.m.
Mazatlán FC vs. Santos Laguna — TUDN, 11 p.m.
Fútbol central — TUDN, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Top 10: Monumental Moments — ESPN2, 2 a.m. (Wednesday)
UFC Top 10: European Fighters — ESPN2, 2:30 a.m. (Wednesday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, 5 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Talladega Recap — FS1, 9 p.m.
NBA
Opening Night
Announcers: Mike Tirico/Reggie Miller//Zora Stephenson
Houston Rockets at Oklahoma City Thunder — NBC/Peacock, 7:30 p.m.
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill//Ashley ShahAhmadi
Golden State Warriors at Los Angeles Lakers — NBC/Peacock, 10 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime live at Paycom Center, Oklahoma City, OK — NBC/Peacock, 6:30 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Betting Above the Rim Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder NBA In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Wednesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 7 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 19 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on ESPN
Announcers: Mike Monaco/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Dave Jackson (rules)
Florida Panthers at Boston Bruins — ESPN/Sportsnet/Sportsnet 360/TVA Sports, 7:30 p.m.
Announcers: John Buccigross/Cassie Campbell-Pascall//Dave Jackson (rules)
Colorado Avalanche at Utah Mammoth — ESPN/TVA Sports, 10 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/T.J. Oshie//Emily Kaplan//Arda Öcal
The Point — ESPN2, 5:30 p.m.
Edmonton at Ottawa — Sportsnet West/TSN5/RDS, 7 p.m.
New Jersey at Toronto — MSG Network/TSN4, 7 p.m.
San José at New York Islanders — NBC Sports California/MSG SportsNet, 7 p.m.
Seattle at Washington — Kraken Hockey Network (KONG)/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Vancouver at Pittsburgh — Sportsnet Pacific/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Anaheim at Nashville — KTTV/Victory+/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
Columbus at Dallas — FanDuel Sports Network Ohio/Victory+, 8 p.m.
Los Angeles at St. Louis — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN+, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Wednesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Ocean Springs, MS — SEC Network, 8 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN2, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 1:30 p.m.
Center Court Live: European Open (ATP Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 1 a.m. (Wednesday)
UEFA Champions League
Matchday 3
League Phase, Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona, Spain
Barcelona vs. Olympiacos — UniMás/TUDN, 12:30 p.m.
Fútbol central — UniMás/TUDN, noon
League Phase, Almaty Ortalyk Stadion, Almaty, Kazakhstan
Kairat Almaty vs. Pafos FC — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m.
UEFA Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
League Phase, Emirates Stadium, London, England, United Kingdom
Arsenal vs. Atlético de Madrid — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, St James’ Park, Newcastle, England, United Kingdom
Newcastle United vs. Benfica — CBS Sports Network, 2:55 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, BayArena, Leverkusen, Germany
Bayer 04 Leverkusen vs. Paris Saint-Germain — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
League Phase, Parken Stadium, Copenhagen, Denmark
F.C. København vs. Borussia Dortmund — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
League Phase, Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands
PSV Eindhoven vs. SSC Napoli — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
League Phase, Lotto Park, Brussels, Belgium
Union Saint-Gilloise vs. Inter Milan — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
League Phase, Estadio de la Cerámica, Villarreal, Spain
Villarreal vs. Manchester City — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
