All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s
Grand Final, IKON Park, Melbourne, Victoria, Australia
North Melbourne Kangaroos vs. Brisbane Lions — FS2, 3:28 a.m. (Saturday)
Bundesliga
Matchday 12
Borussia Mönchengladbach vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 2:20 p.m.
College Basketball
Men’s
Battle in the Bay
SEC vs. ACC, Benchmark International Arena, Tampa, FL
Announcers: Chuckie Kempf/Debbie Antonelli
Texas A&M vs. Florida State — ESPN2, 5 p.m.
Cathedral Classic
Doubleheader, The Palestra, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
Hofstra vs. La Salle — ESPN+, 2 p.m.
Penn vs. Merrimack — ESPN+, 4:30 p.m.
Holiday Hoops Classic
Doubleheader, Idaho Central Arena, Boise, ID
Idaho State vs Cal State-Northridge — ESPN+, 6:30 p.m.
Idaho vs Sam Houston State — ESPN+, 9 p.m.
Live Oak Bank Holiday Classic
Doubleheader, Trask Coliseium, University of North Carolina-Wilmington, Wilmington, NC
Gardner-Webb vs. Southeastern Louisiana — FloSports, noon
Navy at North Carolina-Wilmington — WITN/WWAY 3.3/FloSports, 7 p.m.
Rady’s Children Invitational
Doubleheader, Jenny Craig Pavilion, University of San Diego, San Diego, CA
3rd Place Game: Providence vs. Florida — Fox/Fox One, 3 p.m.
Championship: TCU vs. Wisconsin — Fox/Fox One, 5:30 p.m.
The Lafayette Classic
Doubleheader, Kirby Sports Center, Lafayette College, Easton, PA
Monmouth vs. Ball State — ESPN+, 2 p.m.
Lafayette vs. Le Moyne — ESPN+, 4:30 p.m.
Eastern Illinois at Purdue — Big Ten Network/Fox One, noon
Northeastern at Wake Forest — ACC Network Extra, noon
Illinois vs. UConn (at Madison Square Garden, New York, NY) — Fox/Fox One, 12:30 p.m.
Oklahoma vs. Marquette (at Credit Union 1 Arena, Chicago, IL) — NBC/Peacock, 2 p.m.
Queens at Virginia — ACC Network Extra, 2 p.m.
(at The Palestra, Philadelphia, PA) — ESPN+, 2 p.m.
Holy Cross (IN) at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 2 p.m.
Southern Utah at Robert Morris — ESPN+, 2 p.m.
Tennessee Wesleyan at Tennessee-Chattanooga — ESPN+, 2 p.m.
Wright State at Butler — ESPN+, 2 p.m.
Chicago State at Youngstown State — ESPN+, 3 p.m.
Nicholls at Tulane — ESPN+, 3 p.m.
North Dakota State at Arkansas State — ESPN+, 3 p.m.
Jarvis Christian at Abilene Christian — ESPN+, 4 p.m.
Maine at American — ESPN+, 4 p.m.
Missouri Baptist at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 4 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Eastern Michigan — ESPN+, 4 p.m.
North Carolina A&T at Davidson — ESPN+, 4 p.m.
Charleston Southern at South Carolina — SEC Network Plus, 4 p.m.
Midwestern State at Tarleton — ESPN+, 5 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Xavier — ESPN+, 5:30 p.m.
Ohio State at Pittsburgh — ESPN, 7 p.m.
Alabama A&M at Clemson — ACC Network Extra, 7 p.m.
SMU at Mississippi State — SEC Network Plus, 7 p.m.
Jackson State at Louisiana — ESPN+, 8 p.m.
Stony Brook at Loyola Marymount — ESPN+, 10 p.m.
North Dakota at Hawai’i — Spectrum Sports Hawai’i/ESPN+, midnight
Fox College Hoops Tiup-Off — Fox/Fox One, noon
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 12:30 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox/Fox One, 2:30 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox/Fox One, 5 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox/Fox One, 7:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 9 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN, 9 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
Women’s
Maryland-Baltimore County at Florida International — ESPN+, 11 a.m.
Saint Francis at Iona — ESPN+, noon
Arkansas-Little Rock at Arizona State — ESPN+, 12:30 p.m.
Wright State at Florida Atlantic — ESPN+, 1 p.m.
Valparaiso at Cleveland State — ESPN+, 1 p.m.
Bethune-Cookman at North Florida — ESPN+, 1:30 p.m.
Brown at Bucknell — ESPN+, 2 p.m.
Mercer at Charleston Southern — ESPN+, 2 p.m.
Illinois-Chicago at Maine — ESPN+, 3 p.m.
Cal-Santa Barbara at California Baptist — ESPN+, 3 p.m.
Pepperdine at USC — B1G+, 5 p.m.
Wichita State at Cal-Irvine — ESPN+, 5 p.m.
Northern Iowa at UNLV — Mountain West Network, 5:30 p.m.
Jackson State at Coastal Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Wisconsin-Milwakee at Pacific — ESPN+, 6:30 p.m.
Eastern Illinois at Louisville — ACC Network Extra, 7 p.m.
Northeastern at Rutgers — B1G+, 7 p.m.
South Carolina Upstate at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
Vermont at Hawai’i — ESPN+, 7:30 p.m.
San José State at Portland State — ESPN+, 8 p.m.
Cal-San Diego at Washington — B1G+, 10 p.m.
College Football
Week 14
Mississippi at Mississippi State — ABC, noon
Iowa at Nebraska — CBS, noon
Kent State at Northern Illinois — CBS Sports Network, noon
Utah at Kansas — ESPN, noon
Ohio at Buffalo — ESPNU, noon
Air Force at Colorado State — FS1/Fox One, 3 p.m.
Georgia vs. Georgia Tech (at Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA) — ABC, 3:30 p.m.
San Diego State at New Mexico — CBS Sports Network, 3:30 p.m.
Temple at North Texas — ESPN, 3:30 p.m.
Boise State at Utah State — CBS, 4 p.m.
Texas A&M at Texas — ABC, 7:30 p.m.
Indiana at Purdue — NBC/Peacock, 7:30 p.m.
Arizona at Arizona State — Fox/Fox One, 9 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNU, 10 a.m.
Mississippi vs. Mississippi State College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
College Football Today — CBS, 3:30 p.m.
College Football Studio — ACC Network, 3:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
Big Ten Countdown — NBC/Peacock, 7 p.m.
Texas A&M vs. Texas College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
College Hockey
Men’s
Notre Dame at Boston College — NESN/ESPN+, 1 p.m.
Colgate at Michigan State — B1G+, 4 p.m.
RPI at Niagara — ESPN+, 6 p.m.
Vermont at Dartmouth — NESN/ESPN+, 6 p.m.
Augustana at Lake Superior State — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Minnesota State at North Michigan — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Princeton at Bowling Green — Midco Sports Plus, 7 p.m.
St. Thomas at Michigan Tech — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at Yale — ESPN+, 7 p.m.
North Dakota at Bemidji State — Midco Sports Plus, 8:30 p.m.
Providence at Colorado College — NESN, 9 p.m.
College Volleyball
Women’s
Penn State at Nebraska — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Wisconsin at Minnesota — Big Ten Network, 9 p.m.
The B1G Story: Nebraska Volleyball — Big Ten Network, 5:30 p.m.
B1G Live: Game Break — Big Ten Network, 8:30 p.m.
CONMEBOL Women’s Nations League
Matchday 3
Estadio Muncipal de El Alto, El Alto, Bolivia
Bolivia vs. Colombia — Fox Soccer Plus, 3:50 p.m.
Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador
Ecuador vs. Venezuela — Fox Soccer Plus/TUDN, 5:50 p.m.
Estadio Tigo La Huerta, Asunción, Paraguay
Paraguay vs. Uruguay — FS2, 5:50 p.m.
Estadio Garcilaso, Cusco, Peru
Peru vs. Chile — FS2, 8 p.m. (same day coverage)
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Qatar Grand Prix, Lusail International Circuit, Doha, Qatar
Practice 1 — ESPNU, 8:25 a.m.
Sprint Qualifying — ESPNews, 12:25 p.m.
Golf
Ladies European Tour
Open de España, Real Guadalhorce Club de Golf, Malaga, Spain
2nd Round — Golf Channel, 8 a.m.
PGA Tour
The Skins Game, Panther National, Palm Beach Gardens, FL
Announcers: Andrew Catalon/Colt Knost//Dan Rapaport
Keegan Bradley vs. Tommy Fleetwood vs. Shane Lowry vs. Xander Schauffele — Amazon Prime Video,
DP World Tour
Australian PGA Championship, Royal Queensland Golf Club, Brisbane, Queensland, Australia
3rd Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
LaLiga
Matchday 14
Getafe CF vs. Elche CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 14
FC Metz vs. Stade Rennais 29 — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
The Xtra — beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 135, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 7:30 a.m.
Combat Sports Report — SportsGrid, 9 a.m.
UFC Main Event: O’Malley vs. Dvalishvili — ESPN2, 9 p.m.
UFC Main Event: Du Plessis vs. Strickland 2 — ESPN2, 10 p.m.
NBA Cup
Group Play
East Group A, State Farm Arena, Atlanta, GA
Cleveland Cavaliers at Atlanta Hawks — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
East Group A, Gainbridge Fieldhouse, Indiana, IN
Washington Wizards at Indiana Pacers — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Indiana, 7:30 p.m.
East Group B, Little Caesars Arena, Detroit, MI
Orlando Magic at Detroit Pistons — FanDuel Sports Network Florida/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.
East Group B, Barclays Center, Brooklyn, New York, NY
Philadelphia 76ers at Brooklyn Nets — NBC Sports Philadelphia/YES, 7:30 p.m.
East Group C, Spectrum Center, Charlotte, NC
Chicago Bulls at Charlotte Hornets — Chicago Sports Network Plus/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
East Group C, Madison Square Garden, New York, NY
Announcers: Ian Eagle/Stan Van Gundy//Cassidy Hubbarth
Milwaukee Bucks at New York Yankees — Amazon Prime Video, 7:30 p.m.
Announcers: Taylor Rooks/Dirk Nowitzki/Blake Griffin/Udonis Haslem/Steve Nash
NBA on Amazon Prime Pregame — Amazon Prime Video, 7 p.m.
West Group A, Paycom Center, Oklahoma City, OK
Phoenix Suns at Oklahoma City — KPHE/KTVK/FanDuel Sports Network Oklahoma, 9:30 p.m.
West Group A, Delta Center, Salt Lake City, UT
Sacramento Kings at Utah Jazz — NBC Sports California/KJZZ, 9:30 p.m.
West Group B, Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Announcers: Michael Grady/Candace Parker/Dwyane Wade//Allie Clifton
Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers — Amazon Prime Video, 10 p.m.
West Group B, Intuit Dome, Inglewood, CA
Memphis Grizzlies at Los Angeles Clippers — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network SoCal, 10 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Friday)
NBA G League
College Park Skyhawks at Delaware Blue Coats — Delmarva Sports Network/WPSG, 1 p.m.
Maine Celtics at Westchester Knicks — The Roku Sports Channel, 7 p.m.
Mexico City Capitanes at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network, 8:30 p.m.
Salt Lake City Stars at Santa Cruz Warriors — The Roku Sports Channel/Jazz+/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NFL
Week 13
Black Friday Game, Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Gomez
Chicago Bears at Philadelphia Eagles — Amazon Prime Video/WFLD (Chicago)/WTXF (Philadelphia), 3 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth
Black Friday Gameday live from Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA — Amazon Prime Video, 1:30 p.m.
Black Friday Kickoff live from Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA — Amazon Prime Video/WFLD/WTXF, 2:45 p.m.
Black Friday Post Game Show live from Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA — 6 p.m.
Black Friday Game Nightcap live from Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA — 6:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 1 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2 p.m.
Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 6 p.m.
NHL
NHL on TNT
Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher
New. York Rangers at Boston Bruins — TNT/HBO Max/Sportsnet, 1 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 12:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/HBO Max, 4 p.m.
Tampa Bay at Detroit — WXPX/FanDuel Sports Network Detroit, noon
Colorado at Minnesota — Altitude/FanDuel Sports Network North, 3:30 p.m.
Calgary at Florida — Sportsnet (East/Ontario/West)/Scripps Sports, 4 p.m.
Los Angeles at Anaheim — FanDuel Sports Network West/Victory+/KTTV, 4 p.m.
Montréal at Vegas — TSN2/RDS2/Scripps Sports, 4 p.m.
New Jersey at Buffalo — MSG Network/MSG Western New York, 4 p.m.
Ottawa at St. Louis — TSN5/RDSI/FanDuel Sports Network Midwest, 4 p.m.
Philadelphia at New York Islanders — NBC Sports Philadelphia/MSG SportsNet, 4 p.m.
Vancouver at San José — Sportsnet Pacific/NBC Sports California, 4 p.m.
Toronto at Washington — TSN4/TVA Sports/Monumental Sports Network, 5 p.m.
Winnipeg at Carolina — TSN3/FanDuel Sports Network South, 5 p.m.
Pittsburgh at Columbus — Sportsnet/TVA Sports/NHL Network/SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Nashville at Chicago — FanDuel Sports Network South/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Utah at Dallas — KUPX/Victory+, 8 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 4 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 4:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly: Nashville at Chicago/Utah at Dallas Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
PWHL
Minnesota at Seattle — Sportsnet One/YouTube, 4 p.m.
Serie A
Matchday 13
Como 1907 vs. U.S. Sassuolo Calcio — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Women’s
International Friendly, Inter&Co Stadium, Orlando, FL
United States vs. Italy — TNT/HBO Max//Universo/Peacock, 7 p.m.
U.S. Soccer Pregame live from Inter&Co Stadium, Orlando, FL — TNT/HBO Max, 6:30 p.m.
U.S. Soccer Postgame live from Inter&Co Stadium, Orlando, FL — TNT/HBO Max, 9 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
TMZ Sports — FS1, 8 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
Racing on the Edge: 2025, The Last Seat — BBC News, 9:30 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SEC Now — SEC Network, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
UEFA Champions League
Champions Weekly — CBS Sports Network, noon
UEFA Women’s Nations League
Medal Round
Final: 1st Leg, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern, Germany
Germany vs. Spain — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Third Place: 1st Leg, Stade Auguste-Delaune, Reims, France
France vs. Sweden — CBS Sports Golazo Network, 8:30 p.m. (same day coverage)
