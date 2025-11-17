All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Florida A&M at Georgia — SEC Network, 6:30 p.m.
Virginia Commonwealth at North Carolina State — ACC Network, 7 p.m.
Saint Joseph’s at Penn — NBC Sports Philadelphia Plus/ESPN+, 7 p.m.
Bucknell at Pittsburgh — ACC Network Extra, 7 p.m.
Canisius at High Point — ESPN+, 7 p.m.
Carolina at Liberty — ESPN+, 7 p.m.
Coastal Carolina at Florida Atlantic — ESPN+, 7 p.m.
Colgate at Siena — ESPN+, 7 p.m.
Lafayette at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Oakland at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
West Georgia at Tennessee Tech — ESPN+, 7 p.m.
Drake at College of Charleston — FloSports, 7 p.m.
Lamar at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7:30 p.m.
Rhodes at UAB – ESPN+, 7:30 p.m.
Southwestern Adventist at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Southern Illinois at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network, 8 p.m.
Angelo State at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Stonehill at Iowa State — ESPN+, 8 p.m.
Tulsa at Kansas State — ESPN+, 8 p.m.
Prairie View A&M at Missouri — SEC Network Plus, 8 p.m.
Peru State at South Dakota State — Summit League Network, 8 p.m.
Rice at Tennessee — SEC Network, 8:30 p.m.
Coe at Western Illinois — ESPN+, 8:30 p.m.
North Alabama at Clemson — ACC Network, 9 p.m.
Southern Utah at Gonzaga — KHQ/ESPN+, 9 p.m.
Alabama State at Colorado — ESPN+, 9 p.m.
Georgia State at Arizona State – ESPN+, 9 p.m.
Loyola Marymount at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Oregon State at Oregon — FS1/Fox One, 10 p.m.
Bethesda at San José State — NBC Sports Bay Area/Mountain West Network, 10 p.m.
Cal State-Bakersfield at Portland State — ESPN+, 10 p.m.
Eastern Oregon at Eastern Washington — ESPN+, 10 p.m.
Women’s
Northwestern at DePaul — ESPN+, noon
Chicago State at Western Illinois — ESPN+, 6 p.m.
Delaware at American — ESPN+, 6 p.m.
Erskine at Presbyterian — ESPN+, 6 p.m.
Howard at Virginia Commonwealth — ESPN+, 6 p.m.
Stonehill at Maine — ESPN+, 6 p.m.
LSU at Tulane — ESPNU, 7 p.m.
George Washington at Longwood — ESPN+, 7 p.m.
Houston at Stephen F. Austin — ESPN+, 7 p.m.
IU East at Southern Indiana — ESPN+, 7 p.m.
Missouri-Kansas City at Lindenwood — ESPN+, 7 p.m.
South Carolina State at South Carolina Upstate — ESPN+, 7 p.m.
Alabama A&M at Alabama — SEC Network Plus, 7 p.m.
Georgia State at Auburn — SEC Network Plus, 7 p.m.
Prairie View A&M at Sam Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Tulsa at Oral Roberts — KGEB 5.3, 8 p.m.
Benedictine at Utah Valley — ESPN+, 8 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
San Diego at Colorado State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
College Football
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) Press Conference — ACC Network Extra, 11 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
K.C. Keeler (Temple) Weekly Press Conference — ESPN+, noon
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Georgia Southern Football Press Conference — ESPN+, 12:30 p.m.
Alabama Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Chris Klieman (Kansas State) Press Conference — ESPN+, 1:30 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Mario Cristobal (Miani, FL) Weekly Press Conference — ACC Network Extra, 3 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Huddle — SEC Network Plus, 7 p.m.
Read & React — SEC Network, 10;30 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Main Event: Du Plessis vs. Strickland 1 — ESPNews, midnight
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
Studio 42 With Bob Costas: Reggie Jackson — MLB Network, 7 p.m.
MLB Network Presents: MLB Now: Baseball-y Plays of the Year — MLB Network, 8 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers
Milwaukee Bucks at Cleveland Cavaliers — Peacock/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Brian Scalabrine
NBA Showtime — Peacock, 6:30 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 9:30 p.m.
Indiana at Detroit — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Los Angeles Clippers at Philadelphia — FanDuel Sports Network SoCal/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Charlotte at Toronto — FanDuel Sports Network Southeast/Sportsnet (East/Ontario)/Sportsnet One, 7:30 p.m.
New York at Miami — MSG Network/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Dallas at Minnesota — Mavs TV/KFAA/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Oklahoma City at New Orleans — FanDuel Sports Network Oklahoma/Gulf Coast Entertainment & Sports Network, 8 p.m.
Chicago at Denver — Chicago Sports Network/Altitude, 9 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet (East/Ontario)/Sportsnet One, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, midnight
NFL
Week 11
Monday Night Football, Allegiant Stadium, Paradise, NV
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Dallas Cowboys at Las Vegas Raiders — ESPN/ABC (main feed)//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live from Allegiant Stadium, Paradise, NV — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Allegiant Stadium, Paradise, NV — ESPN, 6 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 7 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters/
Monday Night Kickoff live from Allegiant Stadium, Paradise, NV — ESPN/ABC/ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Allegiant Stadium, Paradise, NV — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raiders NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Thomas Hickey//Jody Shelley//Andi Petrillo
Montréal Canadiens at Columbus Blue Jackets — Amazon Prime Video (Canada only)//RDS/FanDuel Sports Network Ohio, 7:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Shane Hnidy
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.
Carolina at Boston — TVA Sports/FanDuel Sports Network South/NESN, 7 p.m.
Edmonton at Buffalo — Sportsnet West/MSG Western New York, 7 p.m.
Los Angeles at Washington — FanDuel Sports Network West/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Vancouver at Florida — Sportsnet Pacific/Scripps Sports, 7 p.m.
Utah at Anaheim — KUPX/Victory+, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Utah at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
Soccer
Men’s
International Friendly, Tammelan Stadion, Tampere, Finland
Finland vs. Andorra — FS2, 11:50 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today– Big Ten Network, 12:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 a.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Allegiant Stadium, Paradise, NY — ESPN, 11:30 p.m.
ESPN Films: Fab Five — ESPN2, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Books — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
UEFA World Cup Qualifiers
Group Play — Matchday 10
Group A, Red Bull Arena, Leipzig, Germany
Germany vs. Slovakia — FS2, 2:30 p.m.
Group G, Grawnd Nazzjonali, Ta’ Qali, Malta
Malta vs. Poland — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
Group G, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Netherlands
Netherlands vs. Lithuania — Fubo Sports Network, 2:30 p.m.
Group L, Andrův stadion, Olomouc, Czechia
Czechia vs. Gibraltar — Fubo Sports Network 2, 2:45 p.m.
Group L, Gradski Stadion Podgorica, Podgorica, Montenegro
Montenegro vs. Croatia — Fubo Sports Network 3, 2:45 p.m.
Group A, Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, Belfast, Northern Ireland, United Kingdom
Northern Ireland vs. Luxembourg — Fubo Sports Network 4, 2:45 p.m.
