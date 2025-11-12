All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 11 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Virginia-Lynchburg at Virginia Military Institute — ESPN+, 6 p.m.
Binghamton at Georgetown — ESPN+, 6:30 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Indiana — FS1/Fox One, 7 p.m.
Saint Peter’s at Virginia Commonwealth — MASN/ESPN+, 7 p.m.
Siena at St. Bonaventure — YES/ESPN+, 7 p.m.
Saint Joseph’s at Virginia Tech — ACC Network Extra, 7 p.m.
American at George Washington — ESPN+, 7 p.m.
Bob Jones at South Carolina Upstate — ESPN+, 7 p.m.
Brown at Boston University — ESPN+, 7 p.m.
Coppin State at South Florida — ESPN+, 7 p.m.
Elon at Marshall — ESPN+, 7 p.m.
Emmanuel at New Hampshire — ESPN+, 7 p.m.
Hanover at Bellarmine — ESPN+, 7 p.m.
James Madison at Longwood — ESPN+, 7 p.m.
Mercyhurst at Canisius — ESPN+, 7 p.m.
Northern Kentucky at East Tennessee State — ESPN+, 7 p.m.
Point University at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
Purdue Fort Wayne at Western Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Vassar at Marist — ESPN+, 7 p.m.
North Florida at Tennessee — SEC Network Plus, 7 p.m.
Presbyterian at South Carolina — SEC Network Plus, 7 p.m.
Webster at Southeast Missouri — ESPN+, 7:30 p.m.
North Caroina-Greensboro at North Carolina State — ACC Network, 8 p.m.
Tulsa at Oral Roberts — KGEB 5.3/Summit League Network, 8 p.m.
St. Scholastica at North Dakota State — WDAY/WDAZ/Summit League Network, 8 p.m.
Samford at Texas Southern — YouTube, 8 p.m.
Arkansas-Little Rock at Marquette — ESPN+, 8 p.m.
Dartmouth at Bryant — ESPN+, 8 p.m.
Middle Tennessee at Evansville — ESPN+, 8 p.m.
Nicholls at Valparaiso — ESPN+, 8 p.m.
Oakland at Houston — ESPN+, 8 p.m.
Prairie View A&M at Oklahoma State — ESPN+, 8 p.m.
Texas-San Antonio at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
Westminster (UT) at Utah Valley — ESPN+, 8 p.m.
Eastern Kentucky at Vanderbilt — SEC Network Plus, 8 p.m.
Fairleigh Dickinson at Texas — SEC Network Plus, 8 p.m.
Minnesota at Missouri – SEC Network Plus, 8 p.m.
Southern Indiana at South Dakota — Summit League Network, 8 p.m..
Tennessee-Martin at Bradley — ESPN+, 8:30 p.m.
Weber State at Utah State — KMYU/Mountain West Network, 9 p.m.
Cal Poly at Colorado State — Mountain West Network/Ryz Sports Network, 9 p.m.
Cal-San Diego at Fresno State — Mountain West Network, 9 p.m.
South Dakota State at Oregon — Peacock, 9 p.m.
Idaho at San Diego — ESPN+, 9 p.m.
North Texas at Oregon State — ESPN+, 9:30 p.m.
Southern Illinois at Nevada — Nevada Sports Network/Mountain West Network, 10 p.m.
Montana State at Stanford — ACC Network Extra, 10 p.m.
Eastern Washington at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
Long Beach State at Pacific — ESPN+, 10 p.m.
Portland State at San Francisco — ESPN+, 10 p.m.
Women’s
Nicholls at Florida State — ACC Network Extra 11 a.m.
Coppin State at Penn State — B1G+, 11:30 a.m.
Chicago State at Illinois State — ESPN+, noon
North Florida at Tulane — ESPN+, noon
Cal-Davis at Weber State — ESPN+, 2 p.m.
Kennesaw State at East Tennessee State — ESPN+, 2 p.m.
Buffalo at Vermont — ESPN+, 5 p.m.
Penn at Drexel — NBC Sports Philadelphia/FloSports, 6 p.m.
Rider at Boston College — ACC Network Extra, 6 p.m.
Brown at Holy Cross — ESPN+, 6 p.m.
DePaul at Bradley — ESPN+. 6 p.m.
Liberty at James Madison — ESPN+, 6 p.m.
Mount St. Mary’s at Bucknell — ESPN+, 6 p.m.
Sacramento State at Cal-San Diego — ESPN+, 6 p.m.
Stony Brook at Fordham — ESPN+, 6 p.m.
Youngstown State at Michigan State — B1G+, 6:30 p.m.
Colby-Sawyer at Dartmouth — ESPN+, 6:30 p.m.
Davidson at Appalachian State — ESPN+, 6:30 p.m.
Delaware at Old Dominion — ESPN+, 6:30 p.m.
Northern Kentucky at Ball State — ESPN+, 6:30 p.m.
South Carolina Upstate at Kentucky — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Akron at Notre Dame — ACC Network Extra, 7 p.m.
Colorado at Louisville — ACC Network Extra, 7 p.m.
Alabama A&M at UAB — ESPN+, 7 p.m.
Central Michigan at Butler — ESPN+, 7 p.m.
Evansville at Eastern Kentucky — ESPN+, 7 p.m.
Fairleigh Dickinson at Manhattan — ESPN+, 7 p.m.
Longwood at Navy — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at High Point — ESPN+, 7 p.m.
Pittsburgh-Johnstown at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Villanova — ESPN+, 7 p.m.
Purdue at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 7 p.m.
Tennessee-Chattanooga at Troy — ESPN+, 7 p.m.
Vanderbilt at Austin Peay — ESPN+, 7 p.m.
Wilberforce at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Coastal Carolina at North Carolina-Wilmington — FloSports, 7 p.m.
Richmond at William & Mary — FloSports, 7 p.m.
Shaw University at North Carolina A&T — FloSports, 7 p.m.
Western Carolina at Campbell — FloSports, 7 p.m.
Southern at Mississippi State — SEC Network Plus, 7 p.m.
Loyola at UConn — truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Lamar at Kansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Tennessee State at TCU — ESPN+, 7:30 p.m.
Valparaiso at Iowa State — ESPN+. 7:30 p.m.
Southern Indiana at Saint Louis — ESPN+, 8 p.m.
Charlotte at LSU — SEC Network Plus, 8 p.m.
Creighton at Nebraska — FS1/Fox One, 9 p.m.
Missouri-Kansas City at Oklahoma — SEC Network, 9 p.m.
Cal-Irvine at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
California Baptist at Long Beach State — ESPN+. 9 p.m.
Nebraska-Omaha at Utah Tech — ESPN+, 9 p.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — truTV/HBO Max, 7 p.m.
College Football
Week 12 — MACtion
Buffalo at Central Michigan — CBS Sports Network, 7 p.m.
Toledo at Miami (OH) — ESPN2, 7 p.m.
Northern Illinois at UMass — ESPNU, 7 p.m.
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
Championship Drive — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 6:30 pm
Inside College Football — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
College Soccer
Men’s
Big Ten Conference Tournament
Semifinals, Ludwig Field, University of Maryland, College Park, MD
Washington vs. Michigan — Big Ten Network, 4 p.m.
Maryland vs. UCLA — Big Ten Network, 7 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 6 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 9 p.m.
College Volleyball
Women’s
Georgia Tech at Clemson — ACC Network, 6 p.m.
LSU at Georgia — SEC Network, 7 p.m.
Golf
DP World Tour Playoffs
DP World Tour Championship, Jumeirah Golf Estates (Earth course) Dubai, United Arab Emirates
1st Round — Golf Channel, 2 a.m. (Thursday)
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 10 a.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
Glam Golf With Blair O’Neal: Gof Girl Games — Golf Channel, 5 p.m.
Road to the Charles Schwab Cup — Golf Channel, 7 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, 6 p.m.
MLB Awards: 2025 BBWAA Cy Young Award — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8 p.m.
NBA
NBA on ESPN Wednesday
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Angel Gray
Orlando Magic at New York Knicks — ESPN/FanDuel Sports Network Florida/MSG Network, 7 p.m.
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Malika Andrews
Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder — ESPN/Spectrum SportsNet/FanDuel Sports Network Oklahoma, 9:30 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ESPN, 6 p.m.
Inside the NBA — ESPN, midnight
Chicago at Detroit — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Milwaukee at Charlotte — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Cleveland at Miami — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Memphis at Boston — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Golden State at San Antonio — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Portland at New Orleans — Blazervision/KUNP/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Phoenix at Dallas — KPHE/KTVK/KFAA, 8:30 p.m.
Atlanta at Sacramento — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports California, 10 p.m.
Denver at Los Angeles Clippers — Altitude/FanDuel Sports Network SoCal 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Line — NBA TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 4 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs NBA Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Thursday)
NBA G League
Cleveland Charge at Motor City Cruise — ESPN+, 7 p.m.
Westchester Knicks at Capital Go-Go — Monumental Sports Network Plus/ESPN+, 7 p.m.
Maine Celtics at Raptors 905 — ESPN+/NBA TV Canada, 7:30 p.m.
Texas Legends at Rio Grande Valley Vipers — KFAA/Urban Edge Network, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubu Sports Network, 11 a.m.
First Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Slimetime; Week 10 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL Films Presents: Football on the Emerald Isle — FS1, 6:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8 p.m
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on TNT
New York Rangers at Tampa Bay Lightning — TNT/HBO Max, 7 p.m.
New Jersey Devils at Chicago Blackhawks — TNT/truTV/HBO Max, 9:30 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Wayne Gretzky/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 6:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, midnight
Wednesday Night Hockey
Edmonton Oilers at Philadelphia Flyers — Sportsnet/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7 p.m.
Buffalo at Utah — MSG Western New York/KUPX, 9 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:#0 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo– Univision/TUDN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:05 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
ATP Finals
Day 4, Inalpi Arena, Turin, Italy
Afternoon Session
Singles Round Robin: Ben Shelton vs. Felix Auger-Aliassime — Tennis Channel, 8 a.m.
Evening Session
Doubles Round Robin: Marcelo Arevalo/Mate Pavic vs. Christian Harrison/Evan King — Tennis Channel, noon
Singles Round Robin: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Day 5: Afternoon Session (Thursday)
Doubles Round Robin: Kevin Krawietz/Tim Puetz vs. Simone Bolelli/Andrea Vavassori — Tennis Channel, 6 a.m. (Thursday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
UEFA Women’s Champions League
Matchday 3
League Phase, Allianz Arena, Munich, Germany
Bayern München vs. Arsenal — CBS Sports Network, 12:45 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, noon
League Phase, Estadi Johan Cruyff, Sant Joan Despí, Spain
Barcelona vs. Oud-Heverlee Leuven — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
League Phase, Atlético de Madrid Centro Deportivo Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Spain
Atlético de Madrid vs. Juventus — CBS Sports Network, 3 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon, Portugal
Benfica vs. FC Twente — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
League Phase, Old Trafford, Manchester, England, United Kingdom
Manchester United vs. Paris Saint-Germain — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Wrestling
All Elite Wrestling
AEW Dynamite: Blood & Guts, First Horizon Coliseum, Greensboro, NC
Men’s and Women’s Blood & Cuts Matches — TNT/HBO Max, 8 p.m.
