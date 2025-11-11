Nov 5, 2025; Muncie, Indiana, USA; Kent State Golden Flashes wide receiver Wayne Harris (6) carries the ball as he is tackled by Ball State Cardinals linebacker Alfred Chea (0) in the second half at Scheumann Stadium. Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

Bundesliga
Bundesliga Special #07 Roots-Diaz, Nusa & El Khannouss — ESPN+, 5:30 p.m.

College Basketball
Men’s
IU Columbus at IU Indianapolis — WISH/ESPN+, 11 a.m.
Iona at Missouri-Kansas City — Summit League Network, 1 p.m.
Southwestern Adventist at Abilene Christian — ESPN+, 4 p.m.
Southwestern Christian at Incarnate Word — ESPN+, 6 p.m.
Navy at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
Michigan vs. Wake Forest (at Little Caesars Arena, Detroit, MI) — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
Appalachian State at Ohio State — B1G+, 6:30 p.m.
Lipscomb at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6:30 p.m.
SUNY-Delhi at Albany — ESPN+, 6:30 p.m.
St. Joseph’s (NY) at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Radford at North Carolina — ACC Network, 7 p.m.
Duke at Army — CBS Sports Network, 7 p.m.
William & Mary at Richmond — MASN/ESPN+, 7 p.m.
Florida State at Florida — SEC Network, 7 p.m.
Central Connecticut at Boston College — ACC Network Extra, 7 p.m.
Morehead State at Clemson — ACC Network Extra, 7 p.m.
Alcorn State at Maryland — B1G+, 7 p.m.
Bucknell at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Catawba at George Mason — ESPN+, 7 p.m
Chicago State at Butler — ESPN+, 7 p.m.
Cleary at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Davidson at Charlotte — ESPN+, 7 p.m.
Dayton at Cincinnati — ESPN+, 7 p.m.
Drexel at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
Florida A&M at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
Georgia Southern at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
Jacksonville at High Point — ESPN+, 7 p.m.
La Salle at Temple — ESPN+, 7 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Loyola Maryland — ESPN+, 7 p.m.
Norfolk State at Old Dominion — ESPN+, 7 p.m.
Northeastern at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Northwestern State at North Alabama — ESPN+, 7 p.m.
Penn at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Pensacola Christian at Troy — ESPN+, 7 p.m.
Sacred Heart at Villanova — ESPN+, 7 p.m.
Stonehill at URI — ESPN+, 7 p.m.
Toledo at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Wagner at Fordham — ESPN+, 7 p.m.
Winthrop at Coastal Carolina — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Illinois at Notre Dame — ACC Network Extra, 7:30 p.m.
Alabama State at UAB — ESPN+, 7:30 p.m.
Yale at Quinnipiac — ESPN+, 7:30 p.m.
Wilson at Towson — FloSports, 7:30 p.m.
Kentucky at Louisville — ESPN, 8 p.m.
Cal State-Northridge at North Dakota State — WDAY/WDAZ/Summit League Network, 8 p.m.
Murray State at SMU — ACC Network Extra, 8 p.m.
Maryland-Eastern Shore at Nebraska — B1G+, 8 p.m.
Arkansas State at Missouri State — ESPN+, 8 p.m.
Buffalo at DePaul — ESPN+, 8 p.m.
Merrimack at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Oakwood at Tennessee State — ESPN+, 8 p.m.
Queens at Duquesne — ESPN+, 8 p.m.
St. Francis (IL) at Illinois-Chicago — ESPN+, 8 p.m.
Stephen F. Austin at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Kansas — ESPN+, 8 p.m.
Tulane at Louisiana — ESPN+, 8 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Oklahoma — SEC Network Plus, 8 p.m.
Central Arkansas at Arkansas — SEC Network Plus, 8 p.m.
Wofford at Auburn — SEC Network Plus, 8 p.m.
Mayville State at North Dakota — Summit League Network, 8 p.m.
Ball State at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.
Texas Tech at Illinois — FS1/Fox One, 8:30 p.m.
Austin Peay at Wyoming — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Bethesda at Southern Utah — ESPN+, 8:30 p.m.
Hampton at Virginia — ACC Network, 9 p.m.
Cal-Riverside at New Mexico — Altitude 2/Mountain West Network, 9 p.m.
Delaware at BYU — CBS Sports Network, 9 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Boise State — Mountain West Network, 9 p.m.
Lincoln at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m
Loyola Marymount at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Northern Arizona at Arizona — ESPN+, 9 p.m.
New Mexico Highlands at New Mexico State — ESPN+, 9:30 p.m.
Western Illinois at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Creighton at Gonzaga — ESPN, 10 p.m.
Montana at UNLV — Silver State Sports & Entertainment Network/Ryz Sports Network/Mountain West Network, 10 p.m.
Cal-Santa Barbara at Sacramento State — ESPN+, 10 p.m.
Ohio at Saint Mary’s — ESPN+, 10 p.m.

ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 6 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6 p.m.
Kentucky vs. Louisville College Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 11 p.m.

Women’s
Loyola Maryland at Radford — ESPN+, 11 a.m.
Prairie View A&M at Oklahoma State — ESPN+, noon
Boston University at Northeastern — FloSports, 2 p.m.
Utah State at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 4:30 p.m.
St. John’s at Quinnipiac — ESPN+, 5 p.m.
West Liberty at Duquesne — ESPN+, 5 p.m.
Stetson at Towson — FloSports, 5 p.m.
Clemson at South Carolina — ESPN2, 6 p.m.
Cornell at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
Charleston Southern at East Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Harvard at UMass — ESPN+, 6 p.m.
Hofstra at Yale — ESPN+, 6 p.m.
Howard at George Washington — ESPN+, 6 p.m.
La Salle at Lehigh — ESPN+, 6 p.m.
Wagner at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 6 p.m.
Dayton at Xavier — ESPN+, 6:30 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Abilene Christian — ESPN+. 6:30 p.m.
Canisius at Syracuse — ACC Network Extra, 7 p.m.
Maine at North Carolina State — ACC Network Extra, 7 p.m.
Marshall at Indiana — B1G+, 7 p.m.
Bryant at Marist — ESPN+, 7 p.m.
Cincinnati at Saint Joseph’s — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Illinois at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Georgia State at Wofford — ESPN+, 7 p.m.
Middle Tennessee at Tennessee Tech — ESPN+, 7 p.m.
New Mexico Highlands at New Mexico State — ESPN+, 7 p.m.
North Dakota at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, 7 p.m.
St. Bonaventure at Binghamton — ESPN+, 7 p.m.
Temple at West Virginia — ESPN=, 7 p.m.
Western Illinois at Northern Illinois — ESPN+< 7 p.m.
Grambling at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7:30 p.m.
Missouri State at Southeast Missouri State — ESPN+, 7:30 p.m.
Rice at Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Wichita State at Western Kentucky — ESPN+, 7:30 p.m.
Wyoming at Texas-Arlington — ESPN+, 7:30 p.m.
Arkansas State at Missouri — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Murray State at South Dakota State — Midco Sports, 8 p.m.
Marquette at Minnesota — B1G+, 8 p.m.
Bethany College at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Embry-Riddle at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Memphis at South Alabama — ESPN+, 8 p.m.
Santa Clara at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 8 p.m.
Grand Canyon at Oregon — B1G+, 9 p.m.
Utah Valley at Utah — ESPN+, 9 p.m.
Warner Pacific at Portland — ESPN+, 9 p.m.
Pacific at Cal — ACC Network Extra, 10 p.m.
Willamette at Portland State — ESPN+, 10 p.m.

College Football
Week 12
MACtion
Kent State at Akron — ESPNU, 7:30 p.m.
Ohio at Western Michigan — ESPN2, 8 p.m.

South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Presser — ESPN+, 11:45 p.m.
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
Cincinnati Football Press Conference — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Missouri Football Press Conference — SEC Network Extra, 1 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Extra, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conference — Big Ten Network, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2 2 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2:15 p.m.
Always College Football — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
The Journey: Big Ten Football — Big Ten Network, 6 p.m.
College Football Playoff: Top 25 — ESPN, 7 p.m.
After Further Review — EPSN+, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 11 p.m.
SEC Inside: LSU vs. Alabama — SEC Network, midnight

Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
The Smyle Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.

LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.

Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.

MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Now — MLB Network, 6 p.m.
MLB Awards: 2025 BBWAA Manager of the Year — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8 p.m.

NBA
NBA on NBC: Coast 2 Coast Tuesday
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Reggie Miller//Zora Stephenson
Boston Celtics at Philadelphia 76ers — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide)/NBC Sports Boston, 8 p.m.

Announcers: Terry Gannon/Jamal Crawford//Grant Liffmann
Denver Nuggets at Sacramento Kings — NBC (Mountain/Pacific)/Peacock (nationwide)/Altitude, 11 p.m.

Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Austin Rivers
NBA Showtime — Peacock, 7:30 p.m.

Memphis at New York — FanDuel Sports Network Southeast/MSG Network, 7:30 p.m.
Toronto at Brooklyn — Sportsnet One/YES, 7:30 p.m.
Golden State at Oklahoma City — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Indiana at Utah — FanDuel Sports Network Indiana/KJZZ, 9 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
Coaches Corner — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)

NBA G League
Santa Cruz Warriors at Salt Lake City Stars — NBC Sports Bay Area/Jazz+, 12:30 p.m.
Windy City Bulls at Wisconsin Herd — Chicago Sports Network/WACY/ESPN+, 7 p.m.
Memphis Hustle at Texas Legends —  KFAA/Urban Edge Network/ESPN+, 8 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 .m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 .m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.

NHL
NHL on TNT
Toronto Maple Leafs at Boston Bruins — TNT/truTV/HBO Max//TSN4, 7 p.m.
Anaheim Ducks at Colorado Avalanche — TNT/truTV/HBO Max/Sportsnet 360, 9:30 p.m.

NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.

Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.

NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 a.m. (Wednesday)

NHL on ESPN+
Announcers: Mike Monaco/T.J. Oshie//Dave Jackson (rules)
San José Sharks at Minnesota Wild — ESPN+/Disney+/Hulu, 8 p.m.

Dallas at Ottawa — Victory+/TSN5/RDS2, 7 p.m.
Los Angeles Kings at Montréal — FanDuel Sports Network West/TSN2/RDS, 7 p.m.
Washington at Carolina — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Calgary at St. Louis — Sportsnet West/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
Columbus at Seattle — FanDuel Sports Network Ohio/Amazon Prime Video (Seattle only)/Kraken Hockey Network (KONG), 10 p.m.
Winnipeg at Vancouver — TSN3/Sportsnet Pacific, 10 p.m.

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Columbus at Seattle/Winnipeg at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 6 p.m.
Salón de la Fama del Fútbol Internacional — TUDN, 7 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 3 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
TMZ Sports — FS1, 12:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)

Tennis 
ATP Finals
Day 3, Inalpi Arena, Turin, Italy
Afternoon Session
Singles Round Robin: Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz — Tennis Channel, 8 a.m.

Evening Session
Doubles Round Robin: Julian Cash/Lloyd Glasspool vs. Kevin Krawietz/Tim Puetz — Tennis Channel, noon
Singles Round Robin: Lorenzo Musetti vs. Alex de Minaur — Tennis Channel, 2:30 p.m.

Day 4: Afternoon Session (Wednesday)
Doubles Round Robin: Harri Hellovaara/Henry Patten vs. Joe Salisbury/Neal Skupski– Tennis Channel, 6 a.m. (Wednesday)

Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.

UEFA Women’s Champions League
Matchday 3
League Phase, Stadio Tre Fontane, Rome, Italy
AS Roma vs. Vålerenga Damer — CBS Sports Network, 12:45 p.m.

UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 12:30 p.m.

League Phase, Groupama Stadium, Décines-Charpieu, France
OL Lyonnes vs. VfL Wolfsburg Women — CBS Sports Network, 3 p.m.

UEFA Women’s Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.

League Phase, Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, Spain
Real Madrid vs. Paris FC — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CbS Sports Golazo Network, 2 p.m.

League Phase, NV Arena, Sankt Pölten, Austria
SKN St. Pölten vs. Chelsea — Paramount+, 3 p.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang