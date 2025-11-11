All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Special #07 Roots-Diaz, Nusa & El Khannouss — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
IU Columbus at IU Indianapolis — WISH/ESPN+, 11 a.m.
Iona at Missouri-Kansas City — Summit League Network, 1 p.m.
Southwestern Adventist at Abilene Christian — ESPN+, 4 p.m.
Southwestern Christian at Incarnate Word — ESPN+, 6 p.m.
Navy at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
Michigan vs. Wake Forest (at Little Caesars Arena, Detroit, MI) — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
Appalachian State at Ohio State — B1G+, 6:30 p.m.
Lipscomb at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6:30 p.m.
SUNY-Delhi at Albany — ESPN+, 6:30 p.m.
St. Joseph’s (NY) at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Radford at North Carolina — ACC Network, 7 p.m.
Duke at Army — CBS Sports Network, 7 p.m.
William & Mary at Richmond — MASN/ESPN+, 7 p.m.
Florida State at Florida — SEC Network, 7 p.m.
Central Connecticut at Boston College — ACC Network Extra, 7 p.m.
Morehead State at Clemson — ACC Network Extra, 7 p.m.
Alcorn State at Maryland — B1G+, 7 p.m.
Bucknell at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Catawba at George Mason — ESPN+, 7 p.m
Chicago State at Butler — ESPN+, 7 p.m.
Cleary at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Davidson at Charlotte — ESPN+, 7 p.m.
Dayton at Cincinnati — ESPN+, 7 p.m.
Drexel at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
Florida A&M at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
Georgia Southern at Florida Gulf Coast — ESPN+, 7 p.m.
Jacksonville at High Point — ESPN+, 7 p.m.
La Salle at Temple — ESPN+, 7 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Loyola Maryland — ESPN+, 7 p.m.
Norfolk State at Old Dominion — ESPN+, 7 p.m.
Northeastern at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Northwestern State at North Alabama — ESPN+, 7 p.m.
Penn at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Pensacola Christian at Troy — ESPN+, 7 p.m.
Sacred Heart at Villanova — ESPN+, 7 p.m.
Stonehill at URI — ESPN+, 7 p.m.
Toledo at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Wagner at Fordham — ESPN+, 7 p.m.
Winthrop at Coastal Carolina — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Illinois at Notre Dame — ACC Network Extra, 7:30 p.m.
Alabama State at UAB — ESPN+, 7:30 p.m.
Yale at Quinnipiac — ESPN+, 7:30 p.m.
Wilson at Towson — FloSports, 7:30 p.m.
Kentucky at Louisville — ESPN, 8 p.m.
Cal State-Northridge at North Dakota State — WDAY/WDAZ/Summit League Network, 8 p.m.
Murray State at SMU — ACC Network Extra, 8 p.m.
Maryland-Eastern Shore at Nebraska — B1G+, 8 p.m.
Arkansas State at Missouri State — ESPN+, 8 p.m.
Buffalo at DePaul — ESPN+, 8 p.m.
Merrimack at Tarleton — ESPN+, 8 p.m.
Oakwood at Tennessee State — ESPN+, 8 p.m.
Queens at Duquesne — ESPN+, 8 p.m.
St. Francis (IL) at Illinois-Chicago — ESPN+, 8 p.m.
Stephen F. Austin at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Kansas — ESPN+, 8 p.m.
Tulane at Louisiana — ESPN+, 8 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Oklahoma — SEC Network Plus, 8 p.m.
Central Arkansas at Arkansas — SEC Network Plus, 8 p.m.
Wofford at Auburn — SEC Network Plus, 8 p.m.
Mayville State at North Dakota — Summit League Network, 8 p.m.
Ball State at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.
Texas Tech at Illinois — FS1/Fox One, 8:30 p.m.
Austin Peay at Wyoming — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Bethesda at Southern Utah — ESPN+, 8:30 p.m.
Hampton at Virginia — ACC Network, 9 p.m.
Cal-Riverside at New Mexico — Altitude 2/Mountain West Network, 9 p.m.
Delaware at BYU — CBS Sports Network, 9 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Boise State — Mountain West Network, 9 p.m.
Lincoln at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m
Loyola Marymount at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Northern Arizona at Arizona — ESPN+, 9 p.m.
New Mexico Highlands at New Mexico State — ESPN+, 9:30 p.m.
Western Illinois at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 9:30 p.m.
Creighton at Gonzaga — ESPN, 10 p.m.
Montana at UNLV — Silver State Sports & Entertainment Network/Ryz Sports Network/Mountain West Network, 10 p.m.
Cal-Santa Barbara at Sacramento State — ESPN+, 10 p.m.
Ohio at Saint Mary’s — ESPN+, 10 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 6 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6 p.m.
Kentucky vs. Louisville College Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 11 p.m.
Women’s
Loyola Maryland at Radford — ESPN+, 11 a.m.
Prairie View A&M at Oklahoma State — ESPN+, noon
Boston University at Northeastern — FloSports, 2 p.m.
Utah State at Cal State-Bakersfield — ESPN+, 4:30 p.m.
St. John’s at Quinnipiac — ESPN+, 5 p.m.
West Liberty at Duquesne — ESPN+, 5 p.m.
Stetson at Towson — FloSports, 5 p.m.
Clemson at South Carolina — ESPN2, 6 p.m.
Cornell at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
Charleston Southern at East Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Harvard at UMass — ESPN+, 6 p.m.
Hofstra at Yale — ESPN+, 6 p.m.
Howard at George Washington — ESPN+, 6 p.m.
La Salle at Lehigh — ESPN+, 6 p.m.
Wagner at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 6 p.m.
Dayton at Xavier — ESPN+, 6:30 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Abilene Christian — ESPN+. 6:30 p.m.
Canisius at Syracuse — ACC Network Extra, 7 p.m.
Maine at North Carolina State — ACC Network Extra, 7 p.m.
Marshall at Indiana — B1G+, 7 p.m.
Bryant at Marist — ESPN+, 7 p.m.
Cincinnati at Saint Joseph’s — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Illinois at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Georgia State at Wofford — ESPN+, 7 p.m.
Middle Tennessee at Tennessee Tech — ESPN+, 7 p.m.
New Mexico Highlands at New Mexico State — ESPN+, 7 p.m.
North Dakota at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, 7 p.m.
St. Bonaventure at Binghamton — ESPN+, 7 p.m.
Temple at West Virginia — ESPN=, 7 p.m.
Western Illinois at Northern Illinois — ESPN+< 7 p.m.
Grambling at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7:30 p.m.
Missouri State at Southeast Missouri State — ESPN+, 7:30 p.m.
Rice at Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Wichita State at Western Kentucky — ESPN+, 7:30 p.m.
Wyoming at Texas-Arlington — ESPN+, 7:30 p.m.
Arkansas State at Missouri — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Murray State at South Dakota State — Midco Sports, 8 p.m.
Marquette at Minnesota — B1G+, 8 p.m.
Bethany College at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Embry-Riddle at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Memphis at South Alabama — ESPN+, 8 p.m.
Santa Clara at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, 8 p.m.
Grand Canyon at Oregon — B1G+, 9 p.m.
Utah Valley at Utah — ESPN+, 9 p.m.
Warner Pacific at Portland — ESPN+, 9 p.m.
Pacific at Cal — ACC Network Extra, 10 p.m.
Willamette at Portland State — ESPN+, 10 p.m.
College Football
Week 12
MACtion
Kent State at Akron — ESPNU, 7:30 p.m.
Ohio at Western Michigan — ESPN2, 8 p.m.
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Presser — ESPN+, 11:45 p.m.
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
Cincinnati Football Press Conference — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Missouri Football Press Conference — SEC Network Extra, 1 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Extra, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conference — Big Ten Network, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2 2 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2:15 p.m.
Always College Football — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
The Journey: Big Ten Football — Big Ten Network, 6 p.m.
College Football Playoff: Top 25 — ESPN, 7 p.m.
After Further Review — EPSN+, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 11 p.m.
SEC Inside: LSU vs. Alabama — SEC Network, midnight
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
The Smyle Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Now — MLB Network, 6 p.m.
MLB Awards: 2025 BBWAA Manager of the Year — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8 p.m.
NBA
NBA on NBC: Coast 2 Coast Tuesday
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Reggie Miller//Zora Stephenson
Boston Celtics at Philadelphia 76ers — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide)/NBC Sports Boston, 8 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Jamal Crawford//Grant Liffmann
Denver Nuggets at Sacramento Kings — NBC (Mountain/Pacific)/Peacock (nationwide)/Altitude, 11 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Austin Rivers
NBA Showtime — Peacock, 7:30 p.m.
Memphis at New York — FanDuel Sports Network Southeast/MSG Network, 7:30 p.m.
Toronto at Brooklyn — Sportsnet One/YES, 7:30 p.m.
Golden State at Oklahoma City — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Indiana at Utah — FanDuel Sports Network Indiana/KJZZ, 9 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
Coaches Corner — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)
NBA G League
Santa Cruz Warriors at Salt Lake City Stars — NBC Sports Bay Area/Jazz+, 12:30 p.m.
Windy City Bulls at Wisconsin Herd — Chicago Sports Network/WACY/ESPN+, 7 p.m.
Memphis Hustle at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network/ESPN+, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 .m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 .m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on TNT
Toronto Maple Leafs at Boston Bruins — TNT/truTV/HBO Max//TSN4, 7 p.m.
Anaheim Ducks at Colorado Avalanche — TNT/truTV/HBO Max/Sportsnet 360, 9:30 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 a.m. (Wednesday)
NHL on ESPN+
Announcers: Mike Monaco/T.J. Oshie//Dave Jackson (rules)
San José Sharks at Minnesota Wild — ESPN+/Disney+/Hulu, 8 p.m.
Dallas at Ottawa — Victory+/TSN5/RDS2, 7 p.m.
Los Angeles Kings at Montréal — FanDuel Sports Network West/TSN2/RDS, 7 p.m.
Washington at Carolina — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Calgary at St. Louis — Sportsnet West/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
Columbus at Seattle — FanDuel Sports Network Ohio/Amazon Prime Video (Seattle only)/Kraken Hockey Network (KONG), 10 p.m.
Winnipeg at Vancouver — TSN3/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Columbus at Seattle/Winnipeg at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 6 p.m.
Salón de la Fama del Fútbol Internacional — TUDN, 7 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 3 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
TMZ Sports — FS1, 12:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
ATP Finals
Day 3, Inalpi Arena, Turin, Italy
Afternoon Session
Singles Round Robin: Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz — Tennis Channel, 8 a.m.
Evening Session
Doubles Round Robin: Julian Cash/Lloyd Glasspool vs. Kevin Krawietz/Tim Puetz — Tennis Channel, noon
Singles Round Robin: Lorenzo Musetti vs. Alex de Minaur — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Day 4: Afternoon Session (Wednesday)
Doubles Round Robin: Harri Hellovaara/Henry Patten vs. Joe Salisbury/Neal Skupski– Tennis Channel, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
UEFA Women’s Champions League
Matchday 3
League Phase, Stadio Tre Fontane, Rome, Italy
AS Roma vs. Vålerenga Damer — CBS Sports Network, 12:45 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 12:30 p.m.
League Phase, Groupama Stadium, Décines-Charpieu, France
OL Lyonnes vs. VfL Wolfsburg Women — CBS Sports Network, 3 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, Spain
Real Madrid vs. Paris FC — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CbS Sports Golazo Network, 2 p.m.
League Phase, NV Arena, Sankt Pölten, Austria
SKN St. Pölten vs. Chelsea — Paramount+, 3 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.