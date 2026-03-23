All Times Eastern
College Football
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Gymnastics
Women’s
NCAA Women’s Gymnastics Selection Special — ESPNU, noon
College Lacrosse
Men’s
Dartmouth at Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
College Softball
UCLA at Rutgers — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Oklahoma at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Golf
TGL Golf
Finals Series
Match 1, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Announcer: Matt Barrie
Jupiter Links vs. Los Angeles Golf Club — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m..
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
LaLiga
LaLiga al Dís — ESPN+, 8 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Minnesota vs. Boston — Twins.TV/NESN, 1 p.m.
Tampa Bay vs. Philadelphia — MLB Network, 4 p.m. (same day coverage)
Exhibition
Baltimore at Washington — MLB Network/Nationals.TV, 1 p.m.
St. Louis at Springfield Cardinals — Cardinals.TV, 7 p.m.
Kansas City at Texas — MLB Network/KDAF, 8 p.m.
Anaheim at Los Angeles Dodgers — Spectrum SportsNet LA, 9 p.m./MLB Network, 11 p.m. (same day coverage)
Cleveland at Arizona — CleGuardians.TV/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Saltanes at San Francisco — NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m.
Cactus League
Detroit vs. Colorado — Rockies.TV, 9 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
NASCAR
SPEED with Harvick & Burton — FS1, 10 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Mike Tirico/Jordan Cornette/Austin Rivers
San Antonio Spurs at Miami Heat — NBCSN/Peacock//FanDuel Sports Network Southwest, 7 p.m.
Announcers: Noah Eagle/Brad Daugherty//Ashley ShahAhmadi
Golden State at Dallas Mavericks — NBCSN/Peacock//NBC Sports Bay Area, 9:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Brain Scalabrine/Evan Turner/Dominque Wilkens
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, midnight
Indiana at Orlando — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Los Angeles Lakers at Detroit — Spectrum SportsNet/FanDuel Sports Network/WMYD, 7 p.m.
Oklahoma City at Philadelphia — FanDuel Sports Network Oklahoma/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Memphis at Atlanta — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Houston at Chicago — Space City Home Network/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Toronto at Utah — Sportsnet One/KJZZ, 9 p.m.
Brooklyn at Portland — YES/KUNP, 10 p.m.
Milwaukee at Los Angeles Clippers — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network SoCal, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2 p.m.
NBA Today — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Raptors 905 at Salt Lake City Stars — Jazz+, 12:30 p.m.
College Park Skyhawks at Wisconsin Herd — Prime Video/WACY, 7 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 3:30 p.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey//Andi Petrillo
Ottawa Senators at New York Rangers — Prime Video (Canada)//NHL Network/MSG Network, 7:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Prime Monday Night Hockey Pregame — Prime Video, 7:15 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Fúbol Picante — ESPN Deportes, 10 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al Día — TUDN, 6 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8;30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today — Big Ten Network, 12:30 p.m.
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
Midday Rundown — CBS Sports HQ, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Born to Bowl: Episode 2 — HBO/HBO Max, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
BBC Sport — BBC News, 12:45 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 6;30 a.m. (Tuesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Miami Open, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Men’s 3rd Round/Women’s Round of 16 — Tennis Channel, 11 a.m.
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, 10 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.