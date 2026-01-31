All Times Eastern
Basketball
Unrivaled
Hive vs. Mist — truTV/HBO Max, 4:30 p.m.
Lace vs. Vinyl — truTV/HBO Max, 5:45 p.m.
Bundesliga
Matchday 20
Eintracht Frankfurt vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
FC Augsburg vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. FC Mainz 05 — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. Bayern München — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Football
Senior Bowl
College All-Stars, Hancock Whitney Stadium, University of South Alabama, Mobile, AL
Announcers: Rhett Lewis/Charles Davis/Daniel Jeremiah//Tom Pelissero
National vs. American — NFL Network, 2:30 p.m.
Announcers: Mike Yam/David Carr
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 2 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 5:30 p.m.
College Hockey
Men’s
Cornell at Brown — ESPN+, 5 p.m.
Bemidji State at Northern Michigan — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Minnesota State at Ferris State — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Lake Super State at Augustana — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Notre Dame at Bowling Green — Midco Sports Plus, 7 p.m.
Merrimack at New Hampshire — NESN/ESPN+, 7 p.m.
Miami (OH) at St. Cloud State — WUCW, 7 p.m.
Colgate at Yale — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.
Providence at Maine — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Clarkson — ESPN+, 7 p.m.
RPI at Dartmouth — ESPN+, 7 p.m.
Stonehill at Vermont — ESPN+, 7 p.m.
Michigan Tech at St. Thomas – Midco Sports Plus, 8 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Robert Morris at Johns Hopkins — ESPNU, noon
Dogs
Westminster Kennel Club
The Masters Agility Championship at Westminster, Jacob K. Javits Convention Center, New York, NY
Announcers: John Strong/Ben Gibbs//Allison Williams
Finals — Fox, 4:30 p.m.
EFL Championship
Matchday 30
Stoke City vs. Southampton — CBS Sports Network, 7:26 a.m.
Leicester City vs. Charlton Athletic — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Ipswich Town vs. Preston North End — CBS Sports Network, 9:56 a.m.
Queens Park Rangers vs. Coventry City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 24
Leeds United vs. Arsenal — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Brighton & Hove Albion vs. Everton — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Bournemouth — Peacock, 10 a.m.
Chelsea vs. West Ham United — USA Network/Universo, 12:25 p.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Stephen Warnock
Liverpool vs. Newcastle United — NBC/Peacock//Telemundo, 2:55 p.m.
Announcers: Jon Champion/Lee Dixon/Graeme Le Saux
Premier League Mornings live from Sky Sports, London, England, United Kingdom — USA Network, 9 a.m.
Premier League Live from Sky Sports, London, England, United Kingdom — USA Network/Peacock, noon
Goal Zone — Peacock, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview – Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
La Liga Premier Extra — Telemundo, 2:30 p.m.
Golf
PGA Tour
Farmers Insurance Open, Torrey Pines Golf Club, San Diego, CA
3rd Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Notah Begay III/Curt Byrum//Billy Ray Brown//Arron Oberholser//Todd Lewis//CBS Sports: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 10:45 a.m.
Featured Groups: Tony Finau/Keith Mitchell/Adam Scott & Rico Hoey/Mark Hubbard/Brooks Koepka — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Holes: 3, 8, 11, 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Marquee Group: Jake Knapp/Hideki Matsuyama/Rasmus Neergaard-Petersen — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Groups: Tony Finau/Keith Mitchell/Adam Scott & Rico Hoey/Mark Hubbard/Brooks Koepka — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 11 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Marquee Group: Jake Knapp/Hideki Matsuyama/Rasmus Neergaard-Petersen — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Steve Marino//Todd Lewis//Amy Rogers
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
Farmers Insurance Open PGA Golf In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
LPGA Tour
Tournament of Champions, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, FL
Announcers: Grant Boone/Paige Mackenzie/Morgan Pressel//Tom Abbott//Karen Stupples//Amy Rogers
3rd Round — Golf Channel.com/USA Network app, 2:30 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
DP World Tour
Bahrain Championship, Royal Golf Club, Al Mazrowiah, Bahrain
Final Round — Golf Channel, 3:30 a.m. (Sunday)
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 9 a.m.
Announcers: Anna Jackson/Steve Marino//Todd Lewis//Amy Rogers
Golf Central Pregame — Golf Channel, 6:30 p.m.
LaLiga
Matchday 22
Real Oviedo vs. Girona FC — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
CA Osasuna vs. Villarreal — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Levante UD vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Elche CF vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Ligue 1
Round 20
Paris FC vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
FC Lorient vs. FC Nantes — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
AS Monaco vs. Stade Rennais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC 325
Volkanovski vs. Lopes, Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park, Sydney, New South Wales, Australia
Early Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Prelims — Paramount+, 7 p.m.
Main Card — Paramount+, 9 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
NBA
NBA on Prime Video
San Antonio Spurs at Charlotte Hornets — Prime Video/KENS, noon
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 11 a.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 2:30 p.m.
NBA Saturday Primetime on ABC
Announcers: Mike Breen/Tim Legler//Lisa Salters
Dallas Mavericks at Houston Rockets — ABC, 8:30 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ABC, 8 p.m.
Inside the NBA — ABC, 11 p.m.
Atlanta at Indiana — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Indiana/WHTR, 7 p.m.
New Orleans at Philadelphia — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.
Chicago at Miami — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Sun, 8 p.m.
Minnesota at Memphis — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Games of the Week — NBA TV, 4 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 7 p.m.
Dallas Mavericks vs. Houston Rockets NBA Basketball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 12:30 a.m. (Sunday)
NBA G League
Westchester Knicks at Maine Celtics — MSG Network/NBC Sports Boston, 1 p.m.
Windy City Bulls at Greensboro Swarm — Prime Video/Chicago Sports Network Plus/WMYV, 6 p.m.
Wisconsin Herd at Capital City Go-Go — WACY/Monumental Sports Network Plus, 7 p.m.
Salt Lake City Stars at South Bay Lakers — Prime Video/Jazz+/Spectrum SportsNet, 8:30 p.m.
Sioux Falls Skyforce at Texas Legends — KFAA/Urban Edge Network, 8:30 p.m.
Iowa Wolves at Santa Cruz Warriors — NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NFL
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
ABC Hockey Saturday
Announcers: Mike Monaco/Erik Johnson//Leah Hextall
Colorado Avalanche at Detroit Red Wings — ABC/ESPN Unlimited/Sportsnet, 1 p.m.
Announcers: Bob Wischusen/Kevin Weekes
New York Rangers at Pittsburgh Penguins — ABC/ESPN Unlimited/Sportsnet (East/Ontario), 3:30 p.m.
Hockey Night in Canada
San José Sharks at Calgary Flames — Sportsnet (Pacific/West)/NBC Sports California, 4 p.m.
Montréal Canadiens at Buffalo Sabres — Sportsnet East/City TV/TVA Sports/NHL Network/MSG Western New York, 7 p.m.
New Jersey Devils at Ottawa Senators — Sportsnet One/TVA Sports 2/MSG Network, 7 p.m.
Toronto Maple Leafs at Vancouver Canucks — Sportsnet (Ontario/Pacific/West)/CBC, 7 p.m.
Minnesota Wild at Edmonton Oilers — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/City TV/TVA Sports/FanDuel Sports Network North Extra, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet One/CBC, 1 a.m. (Sunday)
Los Angeles at Philadelphia — Sportsnet One/FanDuel Sports Network West/NBC Sports Philadelphia, 12:30 p.m.
Winnipeg at Florida — TSN3/Scripps Sports, 4 p.m.
Carolina at Washington — FanDuel Sports Network South/Monumental Sports Network, 5 p.m.
Columbus at St. Louis — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Midwest, 7 pm.
Nashville at New York Islanders — FanDuel Sports Network South/MSG SportsNet, 7 p.m.
Dallas at Utah — Victory+/KUPX, 9 p.m.
Seattle at Vegas — Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle)/Scripps Sports, 10 p.m.
Top Shelf — NHL Network, 6 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Dallas at Utah Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Minnesota at Edmonton/Seattle at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)
Serie A
Matchday 23
Pisa SC vs. U.S. Sassuolo Calcio — Paramount+, 9 a.m.
SSC Napoli vs. ACF Fiorentina — CBS Sports Golazo Network, noon
Cagliari Calcio vs. Hellas Verona — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Torino FC vs. U.S. Lecce — CBS Sports Golazo Network, 6:30 s.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 a.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
E60: Above the Tide: 20 Years After Katrina — ESPNews, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
The Spirit of Yachting: The Rolex Sydney Hobart Yacht Race — BBC News, 7:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Preview Live — CBS Spors HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Tech Now: Winter Olympics: Can Tech Boost Performance? — BBC News, 1:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m..
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Tennis Australia
Australian Open
Day 15, Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia
Men’s Final: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic — ESPN, 3:30 a.m. (Sunday)
Men’s Championship Pre-Show — ESPN, 3 a.m. (Sunday)
Volleyball
LOVB
Week 4
LOVB Atlanta at LOVB Salt Lake City — Victory+, 9 p.m.
MLV
Dallas Pulse at Indy Ignite — YouTube, 7 p.m.
Orlando Valkyries at Columbus Fury — YouTube, 7 p.m.
Wrestling
WWE
Royal Rumble, Riyadh Season Stadium, Riyadh, Saudi Arabia
Main Card — ESPN Unlimited (U.S. only)/Netflix (outside U.S.), 2 p.m.
Countdown to Royal Rumble 2026 — ESPN Unlimited (U.S. only)/YouTube (outside U.S.), noon
Royal Rumble 2026 Post Show — ESPN Unlimited (U.S. only)/YouTube (outside U.S.), 6 p.m.
All Elite Wrestling
AEW Collision, ESports Stadium Arlington, Arlington, TX
Main Card — TNT/HBO Max, 8 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.