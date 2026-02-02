All Times Eastern
Baseball
Caribbean Series
Round Robin, Estadio Panamericano de Béisbol, Guadalajara, Jalisco, México
Puerto Rico vs. Dominican Republic — MLB Network/ESPN Deportes, 3 p.m.
México (Red Team) vs. Panama — MLB Network/ESPN Deportes, 8 p.m.
Basketball
Unrivaled
Vinyl vs. Hive — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Mist vs. Lace — TNT/truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
College Basketball
Men’s
Howard at Coppin State — ESPN+, 6 p.m.
Boston University at Holy Cross — CBS Sports Network, 7 p.m.
Syracuse at North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Florida A&M at Alabama State — SWAC TV, 7 p.m.
Southeastern Louisiana at Lamar — ESPN+, 7 p.m.
Houston Christian at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
McNeese at Stephen F. Austin — ESPN+, 7:30 p.m.
New Orleans at East Texas A&M — ESPN+, 7:30 p.m.
Nicholls at Northwestern State — ESPN+, 7:30 p.m.
Gambling State at Alcorn State — YouTube, 8 p.m.
Bethune-Cookman at Alabama A&M — SWAC TV, 8 p.m.
Southern at Jackson State — SWAC TV, 8 p.m.
Maryland-Eastern Shore at North Carolina Central — ESPN+, 8:30 p.m.
Tennessee Tech at Tennessee State — ESPN+, 8:30 p.m.
Incarnate Word at Texas A&M-Corpus Christi — CBS Sports Network, 9 p.m.
Kansas at Texas Tech — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Idaho State at Portland State — ESPN+, 10 p.m.
Weber State at Sacramento State — ESPN+, 10 p.m.
Syracuse vs. North Carolina College Basketball In-Gae Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Women’s
Boston University at Holy Cross — CBS Sports Network, 4:30 p.m.
Maryland-Eastern Shore at North Carolina Central — ESPN+, 5:30 p.m.
North Carolina at North Carolina State — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Tennessee Tech at Tennessee State — ESPN+, 6 p.m.
Auburn at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
South Carolina at Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Sacramento State at Weber State — ESPN+, 8 p.m.
Portland State at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Hockey
Men’s
The Beanpot Tournament, TD Garden, Boston, MA
Semifinals
Boston College vs. Harvard — NESN/NHL Network, 5 p.m.
Boston University vs. Northeastern — NESN/NHL Network, 8 p.m.
Beanpot Faceoff Live — NESN, 7:30 p.m.
College Softball
Big 12 Softball Preview Show — ESPNU/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Dogs
Westminster Kennel Club
The 150th Westminster Kennel Club Dog Show
Day 1, Jacob K. Javits Convention Center, New York, NY
Announcers: John Strong/Dr. Johan Becerra-Hernandez/Kim Meredith//Allison Williams
Best of Breed Judging: Hound, Toy, Non-Sporting and Herding — FS2/Fox One, 1 p.m.
Night 1, Madison Square Garden, New York, NY
Announcers: Chris Myers/Jason Hoke//Jamie Little
Group Judging: Hound, Toy, Non-Sporting and Herding — FS1/Fox One, 7:30 p.m.
Host: Jenny Taft
Westminster Pre-Show live from Madison Square Garden, New York, NY — Fs1/Fox One, 7 p.m.
English Premier League
Matchweek 24
Sunderland vs. Burnley — USA Network, 3 p.m.
Premier League Transfer Deadline Show (simulcast of Sky Sports) — Peacock, 10 a.m.
Golf
TGL Golf
Week 6, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Announcer: Matt Barrie
The Bay Golf Club vs. Los Angeles Golf Club — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 22
RCD Mallorca vs. Sevilla FC — ESPN+, 2:50 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Mark Followill/Robbie Hummel/Austin Rivers
Minnesota Timberwolves at Memphis Grizzlies — Peacock/NBCSN/FanDuel Sports Network North Extra, 7:30 p.m.
Announcers: Michael Grady/Grant Hill//Grant Liffmann
Philadelphia 76ers at Los Angeles Clippers — Peacock/NBCSN/NBC Sports Philadelphia, 10 p.m.
Announcers: Jordan Cornette/Chris Bosh/Brad Daugherty/Brian Scalabrine
NBA Showtime live from the Intuit Dome, Inglewood, CA — Peacock/NBCSN, 7 p.m.
NBA Showtime live from the Intuit Dome, Inglewood, CA — Peacock/NBCSN, 12:30 a.m. (Tuesday)
New Orleans at Charlotte — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network Southeast, 3 p.m.
Houston at Indiana — Space City Home Network/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Windy City Bulls at Greensboro Swarm — Chicago Sports Network/WMYV, noon
Cleveland Charge at College Park Skyhawks — Peachtree Sports Network, 7 p.m.
Grand Rapids Gold at Long Island Nets — YES, 7 p.m.
South Bay Lakers at Osceola Magic — Prime Video/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
San Diego Clippers at Salt Lake City Stars — Jazz+, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 2 p.m.
NFL Live — ESPN, 3 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 3 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 4 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 5 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
Super Bowl Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL Super Bowl Pro Football Today — SportsGrid, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Super Bowl Opening Night Live — NFL Network, 8 p.m.
Super Bowl LX Opening Night — Peacock, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey
Montréal Canadiens at Minnesota Wild — Prime Video (Canada)/RDS/FanDuel Sports Network North, 7:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Shane Hnidy
Prime Monday Night Hockey Pre-Game — Prime Video, 7:15 p.m.
Buffalo at Florida — MSG Western New York/Scripps Sports, 7 p.m.
New York Islanders at Washington — MSG SportsNet/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Ottawa at Pittsburgh — TSN5/TVA Sports/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
St. Louis at Nashville — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
San José at Chicago — NBC Sports California/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
Winnipeg at Dallas — TSN3/Victory+/KDFW, 8:30 p.m.
Detroit at Colorado — FanDuel Sports Network Detroit/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Vancouver at Utah — Sportsnet Pacific/KUPX, 9:30 p.m.
Toronto at Calgary — TSN4/Sportsnet West/TVA Sports, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 9:30 p.m.
On the Fly: Detroit at Colorado/Vancouver at Utah Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Toronto at Calgary Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Serie A
Matchday 23
Udinese Calcio vs. AS Roma — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Scoreline: Transfer Deadline Special — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show live from San Francisco, CA — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
We Need to Talk — CBS Sports Network, noon
The Rich Eisen Show — ESPN/ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — YouTube, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
TrueSouth: Jacksonville, FL — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
30 for 30: The Minister of Defense — ESPN2, 11 p.m.
TrueSouth: Ocean Springs, MS — SEC Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 6 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Courtside: Abu Dhabi Open (WTA Tour)/Open Occitanie (ATP Tour)/Ostrava Open (WTA Tour)/Transylvania Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 4 a.m. (Tuesday)
Courtside: Abu Dhabi Open (WTA Tour)/Open Occitanie (ATP Tour)/Ostrava Open (WTA Tour)/Transylvania Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
