All Times Eastern
College Football
Week 1
Kansas City Classic, Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
Announcers: Mark Jones/Roddy Jones//Quint Kessenich
Nebraska vs. Cincinnati — ESPN, 9 p.m.
Boise State at South Florida — ESPN, 5:30 p.m.
Ohio at Rutgers — Big Ten Network, 6 p.m.
Lafayette at Bowling Green — ESPN+, 6 p.m.
McKendree at Indiana State — ESPN+, 6 p.m.
Mercyhurst at Youngstown State — ESPN+. 6 p.m.
East Carolina at North Carolina State — ACC Network, 7 p.m.
Towson at Norfolk State — ESPNU, 7 p.m.
Lindenwood at St. Thomas — Summit League Network, 7 p.m.
Dayton at Eastern Illinois — ESPN+, 7 p.m.
Delaware State at Delaware — ESPN+, 7 p.m.
Jacksonville State at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
Saint Francis at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7 p.m.
Wyoming at Akron — ESPN+, 7 p.m.
Central Arkansas at Missouri — SEC Network, 7:30 p.m.
Elon at Duke — ACC Network Extra, 7:30 p.m.
Arkansas-Baptist at Houston Christian — ESPN+, 7:30 p.m.
Tennessee-Martin at Oklahoma State — ESPN+, 7:30 p.m.
Upper Iowa at Drake — ESPN+, 7:30 p.m.
West Georgia at Samford — ESPN+, 7:30 p.m.
Buffalo at Minnesota — FS1, 8 p.m.
Alabama State at UAB — ESPN+, 8 p.m.
Alcorn State at Northwestern State — ESPN+, 8 p.m.
Stephen F. Austin at Houston — ESPN+, 8 p.m.
Miami (OH) at Wisconsin — Big Ten Network, 9 p.m.
Stony Brook at San Diego State — KUSI/Mountain West Network, 10 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 5 p.m.
B1G Live: Football Pregame — Big Ten Network, 5:30 p.m.
College Gameday Podcast — ESPNews, 6:30 p.m.
Nebraska vs. Cincinnati College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 8:30 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 10 p.m.
The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations: Tom Brady — FS1, 11:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
Practice 1 — ESPN2, 6:25 a.m. (Friday)
Golf
DP World Tour
European Masters, Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Switzerland
1st Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
LPGA Tour
FM Championship, TPC Boston, Norton, MA
1st Round — Golf Channel, 3 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Dana White’s Contender Series: Next Level-Live to Fight Another Day (Kody Steele, Austin Bashi) — ESPN2, midnight
MLB
American League
Boston at Baltimore — NESN/MASN, 1 p.m.
New York Yankees at Chicago White Sox — YES/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
National League
MLB Network Showcase, Citizens Bank Park, Philadelphia, PA
Atlanta at Philadelphia — FanDuel Sports Network South/NBC Sports Philadelphia, 6:45 p.m.
MLB Tonight: On-Deck Circle — MLB Network, 5 p.m.
MLB Tonight Post Game — MLB Network, 9:30 p.m.
Arizona at Milwaukee — Dbacks.TV/FanDuel Sports Network Wisconsin, 2 p.m.
Pittsburgh at St. Louis — SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network Midwest, 2:15 p.m.
Chicago Cubs at San Francisco — Marquee Sports Network/NBC Sports Bay Area, 3:45 p.m.
Miami at New York Mets — FanDuel Sports Network Florida/SNY, 7 p.m.
Interleague
Colorado at Houston — Rockies.TV/Space City Home Network, 2 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 10:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5;30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
SportsCenter — ESPN2, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — The Roku Sports Channel, noon
We Need to Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPNews, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Culture of Winning: Polynesian Football Pride — FS1, 6 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s 2nd Round — ESPN Deportes, 11 a.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — ESPN, 11:30 a.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — ESPN2, 5 p.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Donna Vekic vs. Coco Gauff & Nuno Borges vs. Tommy Paul — ESPN2/ESPN Deportes, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
UEFA Champions League
League Phase Draw — TUDN, 11:55 a.m./CBS Sports Golazo Network, noon
Misión Europa — TUDN, 1 p.m.
WNBA
Washington Mystics at New York Liberty — Amazon Prime Video/Monumental Sports Network/WWOR, 7 p.m.
Seattle Storm at Minnesota Lynx — KUNS/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Chicago Sky at Phoenix Mercury — Amazon Prime Video/WCIU/KPHE, 10 p.m.