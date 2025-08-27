All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 11 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
Carabao Cup
Second Round
Everton vs. Mansfield Town — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
College Football
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9 p.m.
DFB-Pokal (German Cup)
First Round
SV Wehen Wiesbaden vs. Bayern München — ESPN Deportes/ESPN+, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Central Special: Team USA Ryder Cup Captain’s Picks — Golf Channel, 11 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Tiger 2000: The Open — Golf Channel, 9 p.m.
Tiger 2000: PGA Championship — Golf Channel, 10 p.m.
Tiger 2000: WGC-NEC Invitational — Golf Channel, 11 p.m.
Tiger 2000: Canadian Open — Golf Channel, midnight
LaLiga
Matchday 6
Celta de Vigo vs. Real Betis — ESPN+, 2;50 p.m.
Leagues Cup
Knockout Round — MLS Season Pass (subscription required)
Semifinal, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman/Andrew Wiebe//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella González
Inter Miami vs. Orlando City SC — Apple TV+, 8:30 p.m.
Semifinal, Dignity Health Sports Park, Cal State-Dominguez Hills, Carson, CA
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes//Michele Giannone
LA Galaxy vs. Seattle Sounders — Apple TV+/UniMás/TUDN, 10:45 p.m.
Fútbol central — UniMás/TUDN, 10 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty
Leagues Cup Countdown — Apple TV+, 7 p.m.
Leagues Wrap-Up — Apple TV+, 2 a.m. (Thursday)
Announcers: Ramses Sandoval/Giovanni Savarese/Pavel Pardo
Leagues Cup La Previa — Apple TV+, 7 p.m.
Leagues Cup El Resumen — Apple TV+, 2 a.m. (Thursday)
MLB
American League
Tampa Bay at Cleveland — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Sun/CleGuardians.TV, 1 p.m.
Boston at Baltimore — NESN/MASN, 6:30 p.m.
Minnesota at Toronto — Twins.TV/Sportsnet, 7 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox — FanDuel Sports Network Kansas City/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Anaheim at Texas — FanDuel Sports Network West/Rangers Sports Network, 8 p.m.
Detroit at Sacramento — FanDuel Sports Network Detroit/NBC Sports California, 10 p.m./MLB Network (backup), 10:30 p.m. (joined in progress)
National League
Atlanta at Miami — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Florida, 1 p.m.
Philadelphia at New York Mets — NBC Sports Philadelphia/SNY, 7 p.m.
Arizona at Milwaukee — Dbacks.TV/FanDuel Sports Network Wisconsin, 7:30 p.m.
Pittsburgh at St. Louis — FS1/SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network Midwest, 7:45 p.m.
Cincinnati at Los Angeles — FanDuel Sports Network Ohio/Spectrum SportsNet LA, 8:30 p.m.
Chicago Cubs at San Francisco — Marquee Sports Network/NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m./MLB Network (main), 10:30 p.m. (joined in progress)
Interleague
Washington at New York Yankees — MLB Network (main)/MASN/YES, 1 p.m.
San Diego at Seattle — MLB Network/Padres.TV/Root Sports, 4 p.m.
Colorado at Houston — Rockies.TV/Space City Home Network, 8 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.
Cincinnati Reds vs. Los Angeles Dodgers MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 10 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1, 10:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Thursday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
First Draft — ESPNews, 4:30 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL’s Greatest Games: Green Bay Packers vs. Detroit Lions (from 12/05/2024) — ESPN2, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Fantasy Feast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
The Kingdom: Family Business — ESPN2, 9 p.m.
The Kingdom: Don’t Judge — ESPN2, 10 p.m.
NHL
NHL Tonight: Analytics Special — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
ESPN FC — ESPN+, 4:45 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Thursday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 8:30 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — The Roku Sports Channel, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter –ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPNews, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
30 for 30: The Two Bills — ESPN2, 7:30 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s 2nd Round — ESPN Deportes, 11 a.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — ESPN, 11:30 a.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — ESPN Deportes, 4:45 p.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Mattia Bellucci vs. Carlos Alcaraz & Aryna Sabalenka vs. Polina Kudermetova — ESPN/ESPN Deportes, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
UEFA Champions League
Play-offs
2nd Leg, Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, Azerbaijan
Qarabağ vs. Ferencváros — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m. (1st leg aggregate, 3-1)
UEFA Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
2nd Leg, Parken Stadium, Copenhagen, Denmark
FC København vs. Basel — TUDN, 2:55 p.m. (1st leg aggregate, 1-1)
Fútbol central — TUDN, 2 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
2nd Leg, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon, Portugal
Benfica vs. Fenerbahçe — Paramount+/ViX+, 3 p.m. (1st leg aggregate, 0-0)
2nd Leg, Jan Breydelstadion, Bruges, Belgium
Club Brugge vs. Rangers — Paramount+/ViX+, 3 p.m. (1st leg aggregate, 3-1)
WNBA
Las Vegas Aces at Atlanta Dream — NBA TV/KMCC/WPCH, 7:30 p.m.
Connecticut Sun at Dallas Wings — NBC Sports Boston/KFAA, 8 p.m.