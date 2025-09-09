All Times Eastern
College Basketball
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Football
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Presser — ESPN+, 11:45 a.m.
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Iowa State Football Press Conference — ESPN+, 12:50 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Football Presser — ESPN+, 1 p.m.
Missouri Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
Always College Football — ESPN2, 2:30 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9 p.m.
SEC Inside: Mississippi vs. Kentucky — SEC Network, 9:30 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
Folds of Honor Collegiate, American Dunes Golf Club, Grand Haven, MI
Morning Session: 2nd Round — Golf Channel, 9:30 a.m.
Afternoon Session: 2nd Round — Golf Channel, 4:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
Georgia Tech at Tennessee — SEC Network, 6:30 p.m.
Florida at North Carolina — ACC Network, 7 p.m.
Texas A&M at LSU — ESPN2, 7 p.m.
Stanford at Missouri — ESPN, 9:30 p.m.
NCAA Women’s Volleyball Studio — ESPN2, 9 p.m.
CONCACAF World Cup Qualifiers
Final Round
Group B, National Stadium Independence Park, Kingston, Jamaica
Jamaica vs. Trinidad and Tobago — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Group C, National Stadium of Costa Rica, San José, Costa Rica
Costa Rica vs. Haiti — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Group C, Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, Honduras
Honduras vs. Nicaragua — Universo, 9:55 a.m.
Rumbo al mundial extra: Pregame — Universo, 9:30 p.m.
Golf
HotelPlannerTour Series Highlights: 2025 European Event — Golf Channel, 8:30 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 3:30 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7:30 p.m.
Tales From the Ryder Cup: Chapter 2 — Golf Channel, 8:30 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Dana White’s Contender Series, Week 5 — ESPN+, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
PFL World Tournament Rewind — ESPNews, midnight
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 12:30 a.m.
UFC Top 10 Upsets — ESPNews, 12:30 a.m.
MLB
American League
MLB on TBS Tuesday, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Detroit Tigers at New York Yankees — TBS/truTV/HBO Max//FanDuel Sports Network Detroit/YES, 7 p.m.
MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS/truTV/HBO Max, 10 p.m.
Kansas City at Cleveland — FanDuel Sports Network Kansas City/CleGuardians.TV, 6:30 p.m.
Houston at Toronto — Space City Home Network/Sportsnet, 7 p.m.
Tampa Bay at Chicago White Sox — FanDuel Sports Network Sun/Chicago White Sox, 7:30 p.m.
Minnesota at Anaheim — Twins.TV/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m.
Boston at Sacramento — NESN/NBC Sports California, 10 p.m.
National League
Washington at Miami — MASN2/FanDuel Sports Network Florida, 6:30 p.m.
New York Mets at Philadelphia — SNY/NBC Sports Philadelphia, 6:45 p.m.
Chicago Cubs at Atlanta — Marquee Sports Network/FanDuel Sports Network South, 7:15 p.m.
Cincinnati at San Diego — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network Ohio/Padres.TV, 9:30 p.m.
Arizona at San Francisco — MLB Network (backup)/Dbacks.TV/NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m.
Interleague
Pittsburgh at Baltimore — SportsNet Pittsburgh/MASN, 6:30 p.m.
Milwaukee at Texas — FanDuel Sports Network Wisconsin/Rangers Sports Network, 8 p.m.
St. Louis at Seattle — FanDuel Sports Network Midwest/Root Sports, 9:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
Detroit Tigers vs. New York Yankees MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Worldwide Technology Raceway Recap — FS1, 6 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL Tonight: Top 25 NHL Prospects — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Lower.com Field, Columbus, OH
Announcers — TNT/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz//Universo/Peacock: Andrés Cantor/Natalia Astrain//Copán Álvarez
United States vs. Japan — TNT/HBO Max//Universo, 7:30 p.m.
Announcers: Sara Walsh/DaMarcus Beasley/Brian Dunseth
U.S. Soccer Pregame — TNT/HBO Max, 6:30 p.m.
U.S. Soccer Postgame — TNT/HBO Max, 9:30 p.m.
International Friendly, Geodis Park, Nashville, TN
México vs. Republic of Korea — Univision/TUDN, 9:30 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 6 p.m.
Generación Fútbol — ESPN+, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 7 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN DTC app, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
We Need to Talk — CBS Sports Network, 8 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — Univision, 12:30 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Tennis
Courtside Live: Guadalajara Open (WTA Tour)/SP Open (WTA Tour) — Tennis Channel, noon
Courtside Live: Guadalajara Open (WTA Tour)/SP Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 8 p.m.
UEFA European World Cup Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 6
Group D, Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, Azerbaijan
Azerbaijan vs. Ukraine — Fubo Sports/tubi, 11:45 a.m.
Group F, Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Armenia
Armenia vs. Republic of Ireland — Fubo Sports 2, 11:50 a.m.
Group D, Parc des Princes, Paris, France
France vs. Iceland — FS2, 2:30 p.m.
Group F, Puskás Aréna, Budapest, Hungary
Hungary vs. Portugal — Fubo Sports, 2:30 p.m.
Group I, Ullevaal Stadion, Oslo, Norway
Norway vs. Moldova — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
Group K, Air Albania Stadium, Tirana, Albania
Albania vs. Latvia — Fubo Sports 4, 2:45 p.m.
Group H, Stadion Bilino Polje, Zenica, Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs. Austria — Fubo Sports 5, 2:45 p.m.
Group H, GSP Stadium, Nicosia, Cyprus
Cyprus vs. Romania — Fubo Sports 6, 2:45 p.m.
UEFA World Cup Qualifying Matchweek Highlights: Matchday 6 — FS1, midnight
WNBA
Washington Mystics at New York Liberty — ESPN3/Monumental Sports Network/WNYW, 7 p.m.
Minnesota Lynx at Indiana Fever — ESPN, 7:30 p.m.
Chicago Sky at Las Vegas Aces — WCIU/KMCC, 10 p.m.
Golden State Valkyries at Seattle Storm — KPYX/KUNS, 10 p.m.
Los Angeles Sparks at Phoenix Mercury — NBA TV/KPHE, 10 p.m.
WNBA Countdown — ESPN, 7 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.