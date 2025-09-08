All Times Eastern
College Football
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10-:30 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
SEC Now: Coaches Press Conferences — SEC Network, noon
K.C. Keeler (Temple) Weekly Press Conference — ESPN+. noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Mississippi State Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Georgia Southern Football Press Conference — ESPN+, 12:30 p.m.
Alabama Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Chris Klieman (Kansas State) Press Conference — ESPN+, 1:30 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Mario Cristobal (Miami, FL) Weekly Press Conference — ACC Network Extra, 3 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
Folds of Honor Collegiate, American Dunes Golf Club, Grand Haven, MI
Morning Session: 1st Round — Golf Channel, 9:30 a.m.
Afternoon Session: 2nd Round — Golf Channel, 4:30 p.m.
Golf Central Special: College Golf Fall Preview — Golf Channel, 8 p.m.
CONCACAF World Cup Qualifiers
Final Round
Group A, Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador
El Salvador vs. Suriname — CBS Sports Golazo Network, 8:30 p.m.
Group A, Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panama City, Panama
Panama vs. Guatemala — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
Golf
Golf Today — Golf Channel, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7:30 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 8:30 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 9 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Main Event: O’Malley vs. Dvalishvili — ESPN2, 11:30 p.m.
UFC Main Event: Du Plessis vs. Strickland 1 — ESPNews, 1 a.m. (Tuesday)
MLB
American League
Kansas City at Cleveland — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Kansas City/CleGuardians.TV, 6:30 p.m.
Minnesota at Anaheim — Twins.TV/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m.
Boston at Sacramento — NESN/NBC Sports California, 10 p.m.
National League
Washington at Miami — MASN/FanDuel Sports Network Florida, 6:30 p.m.
New York Mets at Philadelphia — MLB Network (main)/SNY/NBC Sports Philadelphia, 6:45 p.m.
Chicago Cubs at Atlanta — Marquee Sports Network/FanDuel Sports Network South, 7:15 p.m.
Cincinnati at San Diego — FanDuel Sports Network Ohio/Padres.TV, 9:30 p.m.
Arizona at San Francisco — FS1/Dbacks.TV/NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m.
Colorado at Los Angeles Dodgers — Rockies.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Milwaukee at Texas — FanDuel Sports Network Wisconsin/Rangers Sports Network, 8 p.m.
St. Louis at Seattle — FanDuel Sports Network Midwest/Root Sports, 8:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
NBA
NBA Today (season premiere) — ESPN2, 3 p.m.
NFL
Week 1
Monday Night Football, Soldier Field, Chicago, IL
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Minnesota Vikings at Chicago Bears — ESPN/ABC (main)//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky/Peter Schrager
NFL Live from Solder Field, Chicago, IL — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter
Monday Night Countdown live from Soldier Field, Chicago, IL — ESPN, 6 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
This Is Football — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Minnesota Vikings vs. Chicago Bears NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL Throwback: Walter Payton Highlights — NFL Network, 10:45 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NFL Films Presents: Looking Back & Looking Ahead — FS1, 12:30 a.m. (Tuesday)
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 9:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today– Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN DTC app, noon
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Dominique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Storied: Wishbone — SEC Network, 7 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SEC Inside: Looking for Answers — SEC Network, 10 p.,m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Courtside Live: Guadalajara Open (WTA Tour)/SP Open (WTA Tour) — Tennis Channel, noon
Courtside Live: Guadalajara Open (WTA Tour)/SP Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 8 p.m.
UEFA European World Cup Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 6
Group B, St. Jakob-Park, Basel, Switzerland
Switzerland vs. Slovenia — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
Group C, Stadio Georgios Karaiskakis, Piraeus, Attica, Greece
Greece vs. Denmark — Fubo Sports, 2:30 p.m.
Group I, Nagyerdei Stadion, Debrecen, Hungary
Israel vs. Italy — FS2, 2:30 p.m.
Group C, ZTE Aréna, Zalaegerszeg, Hungary
Belarus vs. Scotland — Fubo Sports 2, 2:30 p.m.
Group L, Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia
Croatia vs. Montenegro — Fubo Sports 3, 2:30 p.m.
Group L, Europa Point Stadium, Europa Point, Gibraltar
Gibraltar vs. Faroe Islands — Fubo Sports 4, 2:30 p.m.
Group B, Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo
Kosovo vs. Sweden — Fubo Sports 5, 2:30 p.m.
WNBA
Connecticut Sun at Atlanta Dream — NBC Sports Boston/WPCH, 7:30 p.m.
