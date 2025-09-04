All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Finals Week 1
2nd Qualifying Final, Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria, Australia
Geelong Cats vs. Brisbane Lions — FS2, 5:38 a.m. (Friday)
College Football
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
College Gameday Podcast — ESPN2, 6 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNU, 7:30 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 2 Preview — FS1, midnight
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 2 — FS1, 1 a.m. (Friday)
College Soccer
Women’s
Virginia vs. Penn State — ACC Network, 6 p.m.
Michigan State vs. Notre Dame — Big Ten Network, 7:30 p.m.
USC vs. Stanford — Big Ten Network, 9:30 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 11:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
Washington at SMU — ACC Network, 8 p.m.
Texas A&M at Utah — ESPN2, 8 p.m.
CONMEBOL World Cup Qualifiers
Matchday 17
Match 85, Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina
Announcers: Andrés Cantor/Diego Balado
Argentina vs. Venezuela — Universo/Peacock, 7:25 p.m.
Match 83, Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Announcers: Luis Omar Tapia/Natalia Astrain
Brazil vs. Chile — Universo, 9:30 p.m.
CONCACAF World Cup Qualifiers
Group Stage — Third Round
Group A, Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Suriname
Suriname vs. Panama — CBS Sports Network, 5:30 p.m.
Group A, Estadio Cementos Progreso, Guatemala City, Guatemala
Guatemala vs. El Salvador — CBS Sports Network, 10 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
Golf
Good Good Golf
King of the Mountain, Kemper Lakes Golf Club, Ela Township, IL
Bracket-Style Competition — Golf Channel, 4 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 3:30 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Una Famiglia — Golf Channel, 8 p.m.
DP World Tour
Irish Open, The K Club, Straffan, County Kildare, Ireland
2nd Round — Golf Channel, 2 a.m. (Friday)
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
UFC Unleashed: British Invasions — ESPNews, 1 a.m. (Friday)
Combat Sports Report — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
UFC Top 10: European Fighters (GP Italia-Carrera) — ESPN2, 2:30 a.m. (Friday)
MLB
American League
Anaheim at Kansas City — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Kansas City, 7:30 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota — Chicago Sports Network/Twins.TV, 7:30 p.m.
Cleveland at Tampa Bay — MLB Network (backup) CleGuardians.TV/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
New York Yankees at Houston — MLB Network (main)/YES/Space City Home Network, 7:30 p.m.
National League
Philadelphia at Milwaukee — MLB Network/NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network, 4 p.m.
Los Angeles Dodgers at Pittsburgh — Spectrum SportsNet LA/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 10;30 p.m.
NFL
Week 1
NFL Kickoff, Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Telemundo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles — NBC/Peacock/Telemundo, 8:20 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Dvin McCourty/Chris Simms/Matthew Berry/Mike Florio
NFL Kickoff Special live from Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA — NBC/Peacock, 7 p.m.
NFL Kickoff Special live from Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA — NFL Network, 7:30 p.m.
Sunday Night Football en Telemundo — Telemundo, 8 p.m.
Good Morning Football live from Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 10 a.m.
SportsCenter Special: NFL Prediction Bonanza — ESPN, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m
Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles NFL In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NHL
Top 10 Goalies Right Now — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
CBS Sports HQ — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 4 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter: My Wish — ESPN2, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 4 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Culture of Winning: Polynesian Football Pride — FS1, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter — ESPN, 11 p.m.
E60: 28 Outs: An Imperfect Story — ESPN2, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
E60: Southpaw-The Life and Legacy of Jim Abbott — ESPN2, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
El pelotazo — Telemundo, 12:30 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
ATP Challenger Tour
LXII Copa Sevilla, Real Club de Tenis Betis, Sevilla, Spain
Quarterfinals — Tennis Channel, 11 a.m.
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Women’s Semifinals: Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula & Naomi Osaka vs. Amanda Anisimova — ESPN, 7 p.m.
UEFA European World Cup Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 5
Group J, Astana Arena, Astana, Kazakhstan
Kazakhstan vs. Wales — FS2, 9:50 a.m.
Group G, Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas, Lithuania
Lithuania vs. Malta — Fubo Sports, noon
Group E, Boris Paitchadze Dinamo Arena, Tbilisi, Georgia
Georgia vs. Türkiye — FS2, 11:50 a.m.
Group A, Národný futbalový štadión, Bratislava, Slovakia
Slovakia vs. Germany — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
Group E, Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofia, Bulgaria
Bulgaria vs. Spain — FS2, 2:30 p.m.
Group J, Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein
Liechtenstein vs. Belgium — Fubo Sports, 2:30 p.m.
UEFA World Cup Qualifying Matchnight Highlights: Matchday 5: Thursday — FS1, midnight
WNBA
Phoenix Mercury at Washington Mystics — Amazon Prime Video/KPHE/Monumental Sports Network, 7:30 p.m.
Dallas Wings at Golden State Valkyries — KFAA/KPYX, 10 p.m.
Minnesota Lynx at Las Vegas Aces — Amazon Prime Video/FanDuel Sports Network North/KMCC, 10 p.m.
