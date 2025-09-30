All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 7 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Special #4: Best of September — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Football
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Presser — ESPN+, 11:45 a.m.
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Iowa State Football Press Conference — ESPN+, 12;50 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Football Presser — ESPN+, 1 p.m.
College Football Live — ESPNU, 2 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network, 2 p.m.
The Journey: Big Ten Football — Big Ten Network, 7 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9 p.m.
SEC Inside: LSU vs. Mississippi — SEC Network, SEC Network, 9:30 p.m.
Always College Football — ESPNews, 11 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 4
Group A, Estadio Ciudad de los Deportes, México City, México
Club América vs. Orlando Pride — CBS Sports Golazo Network (English)/ESPN+ (Spanish), 8:50 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 5 p.m.
Golfer’s Guide: Playing in the Wind: Playing Downwind and Into the Wind — Golf Channel, 5:30 p.m.
Playing Lessons From the Pros: Jenny Shin — Golf Channel, 7 p.m.
Playing Lessons From the Pros: Jenny Shin-Part 2 =- Golf Channel, 7:30 p.m.
Asian Tour Highlights: 2025 Indonesia Open — Golf Channel, 3 a.m. (Wednesday)
LaLiga
Matchday 7
Valencia CF vs. Real Oviedo — ESPN+, 1:50 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Dana White’s Contender Series, Week 8 — ESPN+, 8 p.m.
Morning Combat — DraftKings Network, 9 p.m.
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 1 a.m. (Wednesday)
MLB Postseason
American League Wild Card Series
Game 1, Progressive Field, Cleveland, OH
Announcers: Sean McDonough/Todd Frazier//Taylor McGregor
Detroit Tigers at Cleveland Guardians — ESPN, 1:08 p.m.
Game 1, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers: Karl Ravech/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
Boston Red Sox at New York Yankees — ESPN, 6:08 p.m.
National League Wild Card Series
Game 1, Wrigley Field, Chicago, IL
Announcers: Kevin Brown/Ben McDonald/Jessica Mendoza//Jesse Rogers
San Diego Padres at Chicago Cubs — ABC, 3 p.m.
Game 1, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers: Jon Sciambi/Doug Glanville//Alden González
Cincinnati Reds at Los Angeles Dodgers — ESPN, 9:08 p.m.
Announcers: Kevin Connors/Hunter Pence/Xavier Scruggs//Jeff Passan
Baseball Tonight — ESPN, noon
Baseball Tonight — ESPN, 4 p.m.
Baseball Tonight — ESPN, midnight
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight: National Pregame Post Season Show — MLB Network, noon
MLB Tonight — MLB Network, 1 p.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 3:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5:30 p.m.
MLB Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11:30 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Kansas Recap — FS1, 11 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Golazo Network, 1 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL Preseason
Florida at Tampa Bay — Scripps Sports/Scripps Sports, 7 p.m.
Montréal at Ottawa — TSN2/RDS/TSN5, 7 p.m.
Washington at Columbus — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Detroit at Chicago — Chicago Sports Network, 8 p.m.
Vegas at Colorado — TNT/truTV/HBO Max, 8 p.m.
Winnipeg at Minnesota — FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Dallas at St. Louis — Victory+, 8 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 9:30 p.m.
Scoreline — CBS Sport Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3;30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Jacksonville, FL — SEC Network, 8 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Center Court Live: Communist China Final (ATP Tour)/Communist China Open Round of 16 (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, midnight
UEFA Champions League
Matchday 2
League Phase, Almaty Ortalyk Stadion, Almaty, Kazakhstan
FC Kairat Almaty vs. Real Madrid — UniMás/TUDN, 12:30 p.m.
Fútbol central — UniMás/TUDN, noon
League Phase, Stadio di Bergamo, Bergamo, Italy
Atalanta BC vs. Club Brugge — Paramount+, 12:45 p.m.
League Phase, Stamford Bridge, London, England, United Kingdom
Chelsea vs. Benfica FC — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Stadio San Siro, Milan, Italy
Inter Milan vs. Slavia Praha — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
League Phase, Alphamega Stadium, Limassol, Cyprus
Pafos FC vs. Bayern München — CBS Sports Network, 3 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Champions Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, Estadio Metropolitano, Madrid, Spain
Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Aspmyra Stadion, Bodø, Norway
Bodø/Glimt vs. Tottenham Hotspur — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul, Turkey
Galatasaray vs. Liverpool — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Orange Vélodrome, Marseille, France
Olympique de Marseille vs. Ajax — Paramount+, 3 p.m.
WNBA Playoffs
Semifinal
Game 5, Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV
Indiana Fever at Las Vegas Aces — ESPN2, 9:30 p.m. (series tied 2-2)
