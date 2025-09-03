All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Finals Week 1
1st Qualifying Final, Adelaide Oval, Adelaide, South Australia, Australia
Adelaide Crows vs. Collingwood Magpies — FS2, 5:38 a.m. (Thursday)
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Football
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
ACC Huddle: Andrew Luck & Ron Rivera — ACC Network, 7 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 7:30 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 2
Group B, Audi Field, Washington, D.C.
Washington Spirit vs. Vancouver Whitecaps Girls Elite — CBS Sports Network, 7 p.m.
Group A, Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panama City, Panama
Chorrillo FC vs. Club América — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Golf
HotelPlanner Tour Series Highlights: 2025 Vierumaki Finnish Challenge — Golf Channel, 7:30 a.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Best of Madison Square Garden — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
UFC 303: Pereira vs. Prochazka 2 — ESPN2, 2 a.m. (Thursday)
MLB
American League
MLB Network Showcase, Daikin Park, Houston, TX
New York Yankees at Houston — MLB Network (main)Amazon Prime Video/Space City Home Network, 8 p.m.
MLB Tonight: On-Deck Circle — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight Post Game — MLB Network, 11 p.m.
Cleveland at Boston — CleGuardians.TV/NESN, 6:45 p.m.
Anaheim at Kansas City — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Kansas City, 7:30 p.m.
Chicago White Sox at Tampa Bay — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Seattle at Tampa Bay — Root Sports/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
National League
Miami at Washington — FanDuel Sports Network Florida/MASN, 1 p.m.
Los Angeles Dodgers at Pittsburgh — Spectrum SportsNet LA/Padres.TV, 4 p.m.
Atlanta at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network South/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
Philadelphia at Milwaukee — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Wisconsin, 7:30 p.m.
San Francisco at Colorado — NBC Sports Bay Area/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Interleague
New York Mets at Detroit — SNY/FanDuel Sports Network Detroit, 1 p.m.
Texas at Arizona — Rangers Sports Network/Dbacks.TV, 3 p.m.
Baltimore at San Diego — MASN2/Padres.TV, 4 p.m.
Toronto at Cincinnati — Sportsnet/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
Sacramento at St. Louis — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Midwest, 7:45 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7 p.m.
New York Yankees vs. Houston Astros MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, midnight
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
First Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
NFL Films Presents: Looking Back & Looking Ahead (season premiere) — FS1, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8 p.m.
America’s Game: 2024 Philadelphia Eagles — NFL Network, 8 p.m.
Ross Tucker Fantasy Feast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL 2025 Kickoff Preview — NFL Network, 9 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Es Así y Punto — ESPN Deportes, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter –ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo/TUDN — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 3:30 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
ATP Challenger Tour
LXII Copa Sevilla, Real Club de Tenis Betis, Sevilla, Spain
2nd Round — Tennis Channel, 11 a.m.
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN, 11:30 a.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN Deportes, 11:30 a.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Karolina Muchova vs. Naomi Osaka & Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti — ESPN/ESPN Deportes, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
SportsCenter at the US Open — ESPN, 6 p.m.
Volleyball
Women’s
2025 FIVB Volleyball Women’s World Championship
Quarterfinal, Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand
Brazil vs. France– CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
WNBA
Los Angeles Sparks at Atlanta Dream — Spectrum SportsNet/WPCH, 7:30 p.m.
Connecticut Sun at Chicago Sky — NBC Sports Boston/WCIU, 8 p.m.
