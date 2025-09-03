Sep 1, 2025; Flushing, NY, USA; Naomi Osaka of Japan in action against Coco Gauff of the United States in the fourth round of the women’s singles at the US Open at Arthur Ashe Stadium in Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Men’s — Finals Week 1
1st Qualifying Final, Adelaide Oval, Adelaide, South Australia, Australia
Adelaide Crows vs. Collingwood Magpies — FS2, 5:38 a.m. (Thursday)

Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.

College Football
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
ACC Huddle: Andrew Luck & Ron Rivera — ACC Network, 7 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 7:30 p.m.

CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 2
Group B, Audi Field, Washington, D.C. 
Washington Spirit vs. Vancouver Whitecaps Girls Elite — CBS Sports Network, 7 p.m.

Group A, Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panama City, Panama
Chorrillo FC vs. Club América — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.

Golf
HotelPlanner Tour Series Highlights: 2025 Vierumaki Finnish Challenge — Golf Channel, 7:30 a.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.

Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Best of Madison Square Garden — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
UFC 303: Pereira vs. Prochazka 2 — ESPN2, 2 a.m. (Thursday)

MLB
American League
MLB Network Showcase, Daikin Park, Houston, TX
New York Yankees at Houston — MLB Network (main)Amazon Prime Video/Space City Home Network, 8 p.m.

MLB Tonight: On-Deck Circle — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight Post Game — MLB Network, 11 p.m.

Cleveland at Boston — CleGuardians.TV/NESN, 6:45 p.m.
Anaheim at Kansas City — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Kansas City, 7:30 p.m.
Chicago White Sox at Tampa Bay — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Seattle at Tampa Bay — Root Sports/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.

National League
Miami at Washington — FanDuel Sports Network Florida/MASN, 1 p.m.
Los Angeles Dodgers at Pittsburgh — Spectrum SportsNet LA/Padres.TV, 4 p.m.
Atlanta at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network South/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
Philadelphia at Milwaukee — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Wisconsin, 7:30 p.m.
San Francisco at Colorado — NBC Sports Bay Area/Rockies.TV, 8:30 p.m.

Interleague
New York Mets at Detroit — SNY/FanDuel Sports Network Detroit, 1 p.m.
Texas at Arizona — Rangers Sports Network/Dbacks.TV, 3 p.m.
Baltimore at San Diego — MASN2/Padres.TV, 4 p.m.
Toronto at Cincinnati — Sportsnet/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
Sacramento at St. Louis — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Midwest, 7:45 p.m.

The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7 p.m.
New York Yankees vs. Houston Astros MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, midnight

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
First Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
NFL Films Presents: Looking Back & Looking Ahead (season premiere) — FS1, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8 p.m.
America’s Game: 2024 Philadelphia Eagles — NFL Network, 8 p.m.
Ross Tucker Fantasy Feast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL 2025 Kickoff Preview — NFL Network, 9 p.m.

NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 7 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Es Así y Punto — ESPN Deportes, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter –ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo/TUDN — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 3:30 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)

Tennis
ATP Challenger Tour
LXII Copa Sevilla, Real Club de Tenis Betis, Sevilla, Spain
2nd Round — Tennis Channel, 11 a.m.

United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN, 11:30 a.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN Deportes, 11:30 a.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Karolina Muchova vs. Naomi Osaka & Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti — ESPN/ESPN Deportes, 7 p.m.

Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
SportsCenter at the US Open — ESPN, 6 p.m.

Volleyball
Women’s
2025 FIVB Volleyball Women’s World Championship
Quarterfinal, Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand
Brazil vs. France– CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)

WNBA
Los Angeles Sparks at Atlanta Dream — Spectrum SportsNet/WPCH, 7:30 p.m.
Connecticut Sun at Chicago Sky — NBC Sports Boston/WCIU, 8 p.m.

