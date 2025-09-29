All Times Eastern
College Football
Texas-San Antonio Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) Press Conference — ACC Network Extra, 11 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
K.C. Keeler (Temple) Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Mississippi State Football Press Conference Press Conference — SEC Network Plus, noon
Alabama Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
SEC Live: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Oklahoma State Press Conference — ESPN+, 1 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Mario Cristobal (Miami) Weekly Press Conference — ACC Network Extra, 3 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.
The Huddle — SEC Network Plus, 7 p.m.
College Soccer
Men’s
Ohio State vs. UCLA — Big Ten Network, 6 p.m.
Northwestern vs. Washington — Big Ten Network, 8 p.m.
English Premier League
Matchweek 6
Everton vs. West Ham United — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Paul Burmeister/Danny Higginbotham
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 7
Valencia CF vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC 320 Countdown: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPN2, 1 a.m. (Tuesday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
MLB Tonight Special: MLB Awards: 2025 All-MLB Team Nominees — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight Special: MLB Awards: 2025 MiLB Awards — MLB Network, 8 p.m.
MLB Network Special: 2025 Home Run Derby X — MLB Network, 9 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NFL
Week 4
Monday Night Football, Hard Rock Stadium, Miami Gables, FL
Announcers — ESPN: Chris Fowler/Dan Orlovsky/Louis Riddick//Katie George//Peter Schrager//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
New York Jets at Miami Dolphins — ESPN/WWOR (New Jersey)/WFOR (Miami), 7:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky/Peter Schrager
NFL Live from Empower Field at Mile High, Denver, CO — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter
Monday Night Countdown — ESPN, 5 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 6 .m.
Announcers: Chris Fowler/Dan Orlovsky/Louis Riddick//Katie George//Peter Schrager
Monday Night Kickoff — ESPN/WWOR (New Jersey)/WFOR (Miami) — ESPN, 7 p.m.
Monday Night Football, Empower Field at Mile High, Denver, CO
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Cincinnati Bengals at Denver Broncos — ABC, 8:15 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff — ABC, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame — ESPN, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
This Is Football — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
New York Jets vs. Miami Dolphins NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Cincinnati Bengals vs. Denver Broncos NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL Preseason
Carolina at Florida — TVA Sports/Scripps Sports, 7 p.m.
New York Rangers at New York Islanders — NHL Network/MSG Network/MSG SportsNet, 7 p.m.
Philadelphia at Boston — Sportsnet/NESN, 7 p.m.
Pittsburgh at Detroit — Sportsnet One/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Calgary at Seattle — NHL Network/Kraken Hockey Network (KONG), 10 p.m.
San José at Anaheim — Victory+, 10 p.m.
Serie A
Matchday 5
Parma Calcio 1913 vs. Torino FC — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Genoa CFC vs. SS Lazio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today– Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Dominique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
30 for 30: The House of Steinbrenner — ESPN2, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
30 for 30: Four Days in October — ESPN2, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:15 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
Catching Hell — ESPN2, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El Pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Courtside Live: Communist China Open Round of 16 (WTA Tour) — Tennis Channel, 11 p.m.
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships Final (ATP Tour)/Communist China Open Round of 16 (WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Monday)
Turkish Süper Lig
Matchday 7
Beşiktaş vs. Kocaelispor — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
