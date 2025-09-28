All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 5
Sport-Club Freiburg vs. TSG Hoffenheim — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FC Köln vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 11:20 a.m.
1. FC Union Berlin vs. Hamburger SV — ESPN+, 1:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
College Field Hockey
North Carolina at Boston College — ACC Network, noon
College Football
College Football Final — ESPN2, 1 p.m.
E60: The Many Lives of Lane Kiffin — ESPN2, 2 p.m.
Not So Fast, My Friend: A Lee Corso Special — ESPN2, 3 p.m.
College Soccer
Women’s
USC vs. Rutgers — Big Ten Network, 4 p.m.
College Volleyball
Women’s
UCLA at Penn State — Big Ten Network, noon
Arizona at Kansas — ESPN, 1 p.m.
Cal at Virginia — ACC Network, 1:30 p.m.
Illinois at Purdue — Big Ten Network, 2 p.m.
SMU at Pittsburgh — ESPN, 3 p.m.
Dogs
AKC Salutes The Troops: Dogs Sports Highlights — ESPN2, 4 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Drag Racing Series
NHRA Midwest Nationals, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Qualifying Show — FS1, 1:30 p.m.
Finals — FS1, 3 p.m.
English Premier League
Matchweek 6
Aston Villa vs. Fulham — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Newcastle United vs. Arsenal — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network, 11 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
La Liga Premier 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.
Golf
PGA Tour/DP World Tour
The Ryder Cup
USA vs. Europe, Bethpage Black Course, Farmingdale, NY
Announcers: Dan Hicks/Brad Faxon/Brad McGinley//Terry Gannon/Notah Begay III/Nick Faldo//Steve Sands//(reporters) Curt Byrum/Smylie Kaufman/Jim “Bones” Mackay//(interviews) Tim Barter/Cara Banks/Damon Hack/Anna Jackson
Day 3: Singles Matches — NBC/Peacock, noon
Featured Match 1: Scottie Scheffler (USA) vs. Rory McIlroy (Europe) — Peacock, 12:30 p.m.
Sky Sports Ryder Cup Pregame — Golf Channel, 9 a.m.
Breakfast at Bethpage: Day 3 — Peacock, 10 a.m.
Announcers: (hosts) Rich Lerner/Damon Hack/Anna Jackson//(analysts) Notah Begay III/Brandel Chamblee/Jaime Diaz/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Paul McGinley/Arron Oberholser/Mark Rolfing/Johnson Wagner//(reporters) Kira K. Dixon/Rex Hoggard/Todd Lewis
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 6 p.m.
LaLiga
Matchday 7
Rayo Vallecano vs. Sevilla FC — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Elche CF vs. Celta de Vigo — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Barcelona vs. Real Sociedad — ESPN Deportes/ESPN+. 12:15 p.m.
Real Betis vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 6
OGC Nice vs. Paris FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
Lille OSC vs. Olympique Lyonnais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Stade Rennais vs. RC Lens — bIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC 320 Countdown: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPN2, 10 p.m.
MLB
End of Regular Season — All Games at 3 p.m.
American League
Baltimore at New York Yankees — MASN/YES, 3 p.m.
Detroit at Boston — FanDuel Sports Network Detroit/NESN, 3 p.m.
Houston at Anaheim — Space City Home Network/FanDuel Sports Network West, 3 p.m.
Kansas City at Sacramento — FanDuel Sports Network Kansas City/NBC Sports California, 3 p.m.
Tampa Bay at Toronto — FanDuel Sports Network Sun/Sportsnet, 3 p.m.
Texas at Cleveland — Rangers Sports Network/CleGuardians.TV, 3 p.m.
National League
Arizona at San Diego — Dbacks.TV/Padres.TV, 3 p.m.
Cincinnati at Milwaukee — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Wisconsin, 3 p.m.
Colorado at San Francisco — Rockies.TV/NBC Sports Bay Area, 3 p.m.
New York Mets at Miami — SNY/FanDuel Sports Network Florida, 3 p.m.
Pittsburgh at Atlanta — SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network South, 3:15 p.m.
St. Louis at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network Midwest/Marquee Sports Network, 3:20 p.m.
Interleague
Chicago White Sox at Washington — Chicago Sports Network/MASN, 3 p.m.
Minnesota at Philadelphia — Twins.TV/NBC Sports Philadelphia, 3 p.m.
Los Angeles Dodgers at Seattle — Spectrum SportsNet LA/Root Sports, 3 p.m.
Off Base Podcast — MLB Network, 11 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 11:30 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
MLB Tonight — MLB Network, 2 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 2:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 3 p.m.
Baseball Tonight — ESPN, 5 p.m.
Baseball Tonight — ESPN, 6 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight: Postseason Preview — MLB Network, 8 p.m.
MLS
Matchday 37
Sunday Night Soccer, TQL Stadium, Orlando, FL
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman/Andrew Wiebe//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
FC Cincinnati vs. Orlando City SC — Apple TV+, 7 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV+, 6 p.m.
Announcers: Antonella Gonzalez/Miguel Gallardo/Miguel Giannone
MLS La Previa — Apple TV+, 6 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Wrap-Up — Apple TV+, 9:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series Playoffs
Round of 12
Hollywood Casino 400, Kansas Speedway, Kansas City, KS
Announcers: Leigh Diffey/Jeff Burton/Steve Letarte//Dave Burns//Kim Coon//Marty Snider
Race — USA Network, 3 p.m.
Announcers: Marty Snider/Leigh Diffey/Jeff Burton/Steve Letarte
Countdown to Green — USA Network, 2:30 p.m.
NASCAR Cup Series Post-Race — USA Network, 6:30 p.m.
NFL
Week 4
NFL International Game, Croke Park, Dublin, Ireland
Announcers: Joe Davis/Greg Olsen//Jamie Erdahl//Pam Oliver
Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers — NFL Network/KMSP (Minneapolis)/WTAE (Pittsburgh), 9;30 a.m.
Announcers: Rich Eisen/Steve Mariucci/Gerald McCoy//(in Dublin) Colleen Wolfe/Jamie Erdahl/Judy Battista//Mike Garafalo/Tom Pelissero//Ian Rapoport
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 a.m.
NFL on CBS — 1 p.m.
Los Angeles Chargers at New York Football Giants — Kevin Harlan/Trent Green//Melanie Collins
New Orleans Saints at Buffalo Bills — Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross
Tennessee Titans at Houston Texans — Beth Mowins/Ross Tucker//Amanda Balionis
Washington Commanders at Atlanta Falcons — Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
NFL on Fox — 1 p.m.
Carolina Panthers at New England Patriots — Chris Myers/Mark Schlereth//Jen Hale
Cleveland Browns at Detroit Lions — Kenny Albert/Jonathan Vilma//Megan Olivi
Philadelphia Eagles at Tampa Bay Buccaneers — Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
Announcers: Charissa Thompson/Julian Edelman/Charles Woodson/Drew Brees
Fox NFL Kickoff — Fox, 11 a.m.
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday — Fox, noon
NFL on Fox Postgame — Fox, 4 p.m.
NFL on Fox — 4:05 p.m.
Indianapolis Colts at Los Angeles Rams — Kevin Kugler/Daryl Johnston//Allison Williams
Jacksonville Jaguars at San Francisco 49ers — Adam Amin/Mark Sanchez//Kristina Pink
NFL on CBS — 4:25 p.m.
Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs — Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Chicago Bears at Las Vegas Raiders — Spero Dedes/Adam Archuleta//Aditi Kinkhabwala
NFL Viewing Maps for Week 4 — 506sports.com
Sunday Night Football, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Green Bay Packers at Dallas Cowboys — NBC/Peacock/Universo, 8:20 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta
Football Night in America live from AT&T Stadium, Arlington, TX — NBC, 7 p.m.
Sunday Night Football en Universo — Universo, 8 p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final live from AT&T Stadium, Arlington, TX — Peacock, 11:30 p.m.
Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
Fantasy Football Now — ESPN2, 10 a.m.
Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.
NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.
Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.
Baltimore Ravens vs. Kansas City Chiefs NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NWSL
Matchday 22
Washington Spirit vs. Houston Dash — Paramount+, 1 p.m.
Seattle Reign vs. North Carolina Courage — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Scottish Premiership
Matchday 6
Livingston vs. Rangers — CBS Sports Network, 10 a.m.
Serie A
Matchday 5
AS Roma vs. Hellas Verona — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Pisa SC vs. ACF Fiorentina — Paramount+, 9 a.m.
US Lecce vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Golazo Network, noon
AC Milan vs. SSC Napoli — Paramount+, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 9 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
30 for 30: Ghosts of Ole Miss — ESPNU, 1 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Acción — TUDN, 4 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
30 for 30: The U — ESPN2, 5 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPN2, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 p.m.
Gameday Recap — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
30 for 30: Trojan War — ESPN2, 8:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
La jugada — TUDN, 2 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 3 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Monday)
WNBA Playoffs
Semifinals
Game 4, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Las Vegas Aces at Indiana Fever — ABC, 3 p.m. (Las Vegas leads series 2-1)
WNBA Countdown — ABC, 2:30 p.m.
Game 4, PHX Arena, Phoenix, AZ
Announcers: Pam Ward/LaChina Robinson/Angel Gray
Minnesota Lynx at Phoenix Mercury — ESPN, 8 p.m. (Phoenix leads series 2-1)
Women’s Super League
Matchday 4
Liverpool vs. Manchester United — ESPN+, 7 a.m.
Manchester City vs. London City Lionesses — ESPN+, 7 a.m.
West Ham United vs. Chelsea — ESPN+, 9:25 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.