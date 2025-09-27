All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 7
St. Kilda Saints vs. Port Adelaide Power — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Adelaide Crows vs. Sydney Swans — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Dalkin Park, Houston, TX
Savannah Bananas vs. The Texas Tailgaters — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Boxing
GBM Sports
IBF European Super Lightweight Title, Park Community Arena, Sheffield, England, United Kingdom
Sean McComb vs. Ben Crocker — DAZN, 2 p.m.
Most Valuable Promotions
IBF Strawweight Title, Theatre St-Denis, Montréal, Quebec, Canada,
Kim Clavel vs. Sol Cudos — DAZN, 8 p.m.
Bundesliga
Matchday 5
1. FC Heidenheim 1846 vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund — ESPN+, 9:20 a.m.
FC St. Pauli vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 9:20 a.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
CFL
Week 17
Hamilton Tiger-Cats at Winnipeg Blue Bombers — CTV/TSN/CFL+, 3 p.m.
Saskatchewan Roughriders at Edmonton Elks — TSN1/TSN3/CFL+, 7 p.m.
College Volleyball
Women’s
Michigan at Michigan State — Big Ten Network, 8 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 10 p.m.
EFL Championship
Matchday 7
Coventry City vs. Birmingham City — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Southampton vs. Middlesbrough — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Stoke City vs. Norwich City — CBS Sports Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 6
Brentford vs. Manchester United — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Manchester City vs. Burnley — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Chelsea vs. Brighton & Hove Albion — Peacock, 10 a.m.
Crystal Palace vs. Liverpool — Peacock, 10 a.m.
Leeds United vs. Bournemouth — Peacock, 10 a.m.
Announcers — USA Network: Peter Drury/Graeme Le Saux
Nottingham Forest vs. Sunderland — USA Network/Universo, 12:25 p.m.
Tottenham Hotspur vs. Wolverhampton Wanderers — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Premier League Live — USA Network, 2:30 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 7 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
Golf
PGA Tour/DP World Tour
The Ryder Cup
USA vs. Europe, Bethpage Black Course, Farmingdale, NY
Announcers: Dan Hicks/Brad Faxon/Brad McGinley//Terry Gannon/Notah Begay III/Nick Faldo//Steve Sands//(reporters) Curt Byrum/Smylie Kaufman/Jim “Bones” Mackay//(interviews) Tim Barter/Cara Banks/Damon Hack/Anna Jackson
Day 2: Foursomes (morning)/Four-ball (afternoon) — NBC/Peacock, 7 a.m.
Featured Match 1: Xander Schauffele/Patrick Cantlay (USA) vs. Jon Rahm/Tyrell Hatton (Europe) — Peacock, 7:05 a.m.
Featured Match 2 — Peacock, 12:20 p.m.
Announcers: (hosts) Rich Lerner/Damon Hack/Anna Jackson//(analysts) Notah Begay III/Brandel Chamblee/Jaime Diaz/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Paul McGinley/Arron Oberholser/Mark Rolfing/Johnson Wagner//(reporters) Kira K. Dixon/Rex Hoggard/Todd Lewis
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 6 p.m.
LaLiga
Matchday 7
Getafe CF vs. Levante — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Atlético de Madrid vs. Real Madrid– ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
RCD Mallorca vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.
Villarreal vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Liga MX
Matchday 11
Atlas FC vs. Club Necaxa — Univision/TUDN, 7 p.m.
CF Monterrey vs. Santos Laguna — Univision/TUDN, 9 p.m.
Club América vs. Pumas UNAM — CBS Sports Network/Univision/TUDN, 11 p.m.
Ligue 1
Round 6
FC Lorient vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
Toulouse FC vs. FC Nantes — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Paris Saint-Germain vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 10:30 a.m.
Minor League Baseball
Triple A National Championship
International League vs. Pacific Coast League, Las Vegas Ballpark, Summerlin, NV
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Las Vegas Aviators — MLB Network, 10 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night Perth
Ulberg vs. Reyes, RAC Arena, Perth, Western Australia, Australia
Prelims — ESPN+, 7 p.m.
Main Card — ESPN+, 10 p.m.
UFC Fight Night Post Show: Ulberg vs. Reyes — ESPN+, 1 a.m. (Sunday)
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America, Progressive Field, Cleveland, OH
Announcers: Wayne Randazzo/John Smoltz//Ken Rosenthal
Texas Rangers at Cleveland Guardians — Fox, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox, 7 p.m.
Baltimore at New York Yankees — MLB Network (main)/MASN/YES, 1 p.m.
Tampa Bay at Toronto — FanDuel Sports Network Sun/Sportsnet, 3 p.m.
Detroit at Boston — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network Detroit/NESN, 4 p.m.
Houston at Anaheim — Space City Home Network/FanDuel Sports Network West, 9;30 p.m.
Kansas City at Sacramento — FanDuel Sports Network Kansas City/NBC Sports California, 10 p.m.
National League
Baseball Night in America, American Family Field, Milwaukee, WI
Announcers: Alex Faust/A.J. Pierzynski
Cincinnati Reds at Milwaukee Brewers — Fox, 7:15 p.m.
St. Louis at Chicago Cubs — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Midwest/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Colorado at San Francisco — Rockies.TV/NBC Sports Bay Area, 4 p.m.
New York Mets at Miami — SNY/FanDuel Sports Network Florida, 4 p.m.
Pittsburgh at Atlanta — SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network South, 7:15 p.m.
Arizona at San Diego — Dbacks.TV/Padres.TV, 8:30 p.m.
Interleague
Chicago White Sox at Washington — Chicago Sports Network/MASN2, 4 p.m.
Minnesota at Philadelphia — Twins.TV/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.
Los Angeles Dodgers at Seattle — Spectrum SportsNet LA/Root Sports, 9:30 p.m.
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 2:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Sunday)
MLS
Matchday 37
Free Games
Announcers — English: Jessica Chapman/Kacey White//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Charlotte FC vs. Montréal Impact — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
New York Red Bulls vs. New York City FC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Tyler Terens/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Oscar Salazar/Jaime Macías
Chicago Fire vs. Columbus Crew — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Callum Williams/Calen Carr//Spanish: Francisco X. Rivera/Diego Tabares
Nashville SC vs. Houston Dynamo — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Raul Guzman/Ashley Gonzalez
St. Louis City SC vs. LAFC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Warren Barton//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Colorado Rapids vs. Minnesota United — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Pablo Ramirez/Jesús Bracamontes
Real Salt Lake vs. Austin FC — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Erasmo Provenza/Ivan Kasanzew
San Diego FC vs. San José Earthquakes — Apple TV, 10:30 p.m.
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Toronto FC vs. Inter Miami — Apple TV+, 4:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Lori Lindsey//Spanish: Moises Linares/Nacho Garcia
D.C. United vs. Philadelphia Union — Apple TV+, 7:30 p.m.
Announcers — English: Mark Followill/Ian Joy//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suarez
New England Revolution vs. Atlanta United — Apple TV+, 7:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Rodolfo Landeros/Martin Zuñiga
LA Galaxy vs. Sporting Kansas City — Apple TV+, 10:30 p.m.
Announcers — English: Josh Eastern/Jamie Watson//Spanish: José Bauz/Natalia Astrain
Portland Timbers vs. FC Dallas — Apple TV+ 10:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps — Apple TV+, 10:30 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Antonella Gonzalez/Miguel Gallardo/Osvaldo Alonso
MLS La Previa — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty/Giovanni Savarese/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Miguel Gallardo/Michele Giannone/Antonella Gonzalez/Giovanni Savarese
MLS 360 en Español — Apple TV, 7:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Xfinity Series Playoffs
Round of 12
Kansas Lottery 300, Kansas Speedway, Kansas City, KS
Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion WelchPractice and Qualifying — The CW app, 10:30 a.m.
Race — The CW, 4 p.m.
Host: Carla Gebhart
NASCAR Countdown Live — The CW, 3:30 p.m.
NASCAR Cup Series Playoffs
Round of 12
Hollywood Casino 400, Kansas Speedway, Kansas City, KS
Practice and Qualifying — truTV, 1 p.m.
NFL
NFL Fantasy Live — NFL Network, 7 a.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
NFL Matchup — ESPN2, 8:30 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL Preseason
Boston at Philadelphia — NESNplus, 5 p.m.
Chicago at St. Louis — Chicago Sports Network, 7 p.m.
Columbus at Pittsburgh — NHL Network/TVA Sports/SportsNet Pittsburgh plus, 7 p.m.
Dallas at Colorado — Victory+, 7 p.m.
Montréal at Toronto — Sportsnet/RDS, 7 p.m.
Nashville at Tampa Bay — Scripps Sports, 7 p.m.
NWSL
Matchday 22
Racing Louisville vs. Angel City — Ion, 7:30 p.m.
Bay FC vs. Utah Royals — Ion, 10 p.m.
Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald
NWSL on Ion Pre-Match Show — Ion, 7 p.m.
NWSL on Ion Match Break Show — Ion, 9:30 p.m.
Rugby
Rugby Women’s World Cup
Bronze Medal Final, Allianz Stadium Twickenham, London, England, United Kingdom
New Zealand vs. France — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Gold Medal Final, Allianz Stadium Twickenham, London, England, United Kingdom
Canada vs. England — Paramount+, 11 a.m.
Serie A
Matchday 5
Announcers: Chris Wyttingham/Matteo Bonetti//Alessandro del Piero//Nigel Reo-Coker//Christina Unkel (rules)
Juventus vs. Atalanta — CBS, noon
Announcers: Poppy Miller/Mike Grella/Tony Meola/Marco Messina
Serie A Post-Match — CBS, 2 p.m.
Como 1907 vs. US Cremonese — Paramount+, 9 a.m.
Cagliari Calcio vs. Inter Milan — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
US Sassuolo Calcio vs. Udinese Calcio — CBS Sports Golazo Network, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Soccer
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:15 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 10 p.m.
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Sunday)
USL Championship
Matchday 29
Pittsburgh Riverhounds vs. Las Vegas Lights — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Phoenix Rising vs. Oakland Roots — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Volleyball
Men’s
FIVB World Volleyball Championship
Final, SM Mall of Asia Arena, Pasay City, Philippines
CBS Sports Network, 6:30 a.m. (Sunday)
