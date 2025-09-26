All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s
Grand Final, Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria, Australia
Geelong Cats vs. Brisbane Lions — FS2, 12:24 a.m. (Saturday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, Dakin Park, Houston, TX
Savannah Bananas vs. The Texas Tailgaters — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Bundesliga
Matchday 5
Bayern München vs. SV Werder Bremen — ESPN2/ESPN Deportes, 2:20 p.m.
CFL
Week 17
Calgary Stampeders at Montréal Alouettes — TSN1/TSN5/RDS/CFL+, 7 p.m.
Toronto Argonauts at BC Lions — TSN1/TSN4/CFL+, 10 p.m.
College Field Hockey
Michigan State at Penn State — Big Ten Network, 4 p.m.
Duke at Syracuse — ACC Network, 6 p.m.
College Football
Week 5
Florida State at Virginia — ESPN, 7 p.m.
TCU at Arizona State — Fox, 9 p.m.
Houston at Oregon State — ESPN, 10:30 p.m.
CFB Picks Show — CBS Sports Network, noon
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 5 p.m.
The Season: Ole Miss Football — ESPNU, 5:30 p.m.
Florida State vs. Virginia College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
College Soccer
Men’s
Michigan vs. Michigan State — Big Ten Network, 6 p.m.
Wake Forest vs. Clemson — ESPNU, 6 p.m.
Indiana vs. North Carolina State — ACC Network, 7:30 p.m.
Indiana vs. UCLA — Big Ten Network, 8 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 10 p.m.
College Volleyball
Women’s
Alabama at Auburn — SEC Network, 7 p.m.
Arizona at Kansas — FS1, 8 p.m.
EFL Championship
Matchday 7
West Bromwich Albion vs. Leicester City — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Golf
PGA Tour/DP World Tour
The Ryder Cup
USA vs. Europe, Bethpage Black Course, Farmingdale, NY
Announcers: Dan Hicks/Brad Faxon/Brad McGinley//Terry Gannon/Notah Begay III/Nick Faldo//Steve Sands//(reporters) Curt Byrum/Smylie Kaufman/Jim “Bones” Mackay//(interviews) Tim Barter/Cara Banks/Damon Hack/Anna Jackson
Day 1: Foursomes (morning)/Four-ball (afternoon) — USA Network/Peacock, 7 a.m.
Featured Match 1: Bryson DeChambeau/Justin Thomas (USA) vs. Jon Rahm/Tyrell Hatton (Europe) — Peacock, 7:05 a.m.
Featured Match 2 — Peacock, 12:20 p.m.
Announcers: (hosts) Rich Lerner/Damon Hack/Anna Jackson//(analysts) Notah Begay III/Brandel Chamblee/Jaime Diaz/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Paul McGinley/Arron Oberholser/Mark Rolfing/Johnson Wagner//(reporters) Kira K. Dixon/Rex Hoggard/Todd Lewis
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 6 p.m.
Sky Sports (UK) Ryder Cup Pregame Show — Golf Channel, 4 a.m. (Saturday)
Breakfast at Bethpage — Peacock, 6 a.m. (Saturday)
LaLiga
Matchday 7
Girona vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Ligue 1
Round 6
RC Strasbourg Alsace vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
This is Paris — beIN Sports, 1 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:30 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
The Xtra — beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 126, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:30 a.m.
UFC Fight Night Perth
Ulberg vs. Reyes, RAC Arena, Perth, Western Australia, Australia
UFC Live: Ulberg vs. Reyes — ESPN2, 4:30 p.m.
Combat Sports Report — SportsGrid, 11 p.m.
MLB
American League
Friday Night Baseball, Fenway Park, Boston, MA
Detroit Tigers at Boston Red Sox — Apple TV+, 7 p.m.
Friday Night Baseball, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada
Tampa Bay Rays at Toronto Blue Jays — Apple TV+, 7 p.m.
Friday Night Baseball Pre-Game — Apple TV+, 6:30 p.m.
Baltimore at New York Yankees — MLB Network (main)/MASN/YES, 7 p.m.
Texas at Cleveland — MLB Network (backup)/Victory+/CleGuardians.TV, 7 p.m.
Houston at Anaheim — Space City Home Network/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m.
Kansas City at Sacramento — FanDuel Sports Network Kansas City/NBC Sports California, 10 p.m.
National League
St. Louis at Chicago Cubs — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network Midwest/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
New York Mets at Miami — WPIX/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Pittsburgh at Atlanta — SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Cincinnati at Milwaukee — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Arizona at San Diego — Dbacks.TV/Padres.TV, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 11 p.m. (joined in progress)
Colorado at San Francisco — Rockies.TV/NBC Sports Bay Area, 10:15 p.m.
Interleague
Chicago White Sox at Washington — Chicago Sports Network/MASN2, 6:45 p.m.
Minnesota at Philadelphia — Twins.TV/NBC Sports Philadelphia, 6:45 p.m.
Los Angeles Dodgers at Seattle — Spectrum SportsNet LA/Root Sports, 9:30 p.m./MLB Network (main), 11 p.m. (joined in progress)
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5:30 p.m.
MLB Network Strike Zone (season finale) — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Saturday)
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 2 p.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
NHL Preseason
Carolina at Tampa Bay — Scripps Sports, 7 p.m.
Detroit at Pittsburgh — NHL Network/SportsNet Pittsburgh Plus/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
New Jersey at New York Islanders — MSG SportsNet/MSG SportsNet 2
Seattle at Vancouver — NHL Network/Kraken Hockey Network (KONG), 10 p.m.
Vegas at San José — Scripps Sports, 10 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NWSL
Matchday 22
Gotham FC vs. Portland Thorns — NWSL+
Kansas City Current vs. Chicago Stars — Amazon Prime Video, 8 p.m.
San Diego Wave FC vs. Orlando Pride — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 4 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 4:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
ACC PM — ACC Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, mdinight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN2, 12:30 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 1 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 1:30 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 10 p.m.
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Saturday)
UEFA Champions League
Champions League Weekly — CBS Sports Network, 6 p.m.
USL Championship
Matchday 29
North Carolina FC vs. Miami FC — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
WNBA Playoffs
Semifinals
Game 3, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Las Vegas Aces at Indiana Fever — ESPN2, 7:30 p.m. (series tied 1-1)
Game 3, PHX Arena, Phoenix, AZ
Announcers: Pam Ward/LaChina Robinson//Angel Gray
Minnesota Lynx at Phoenix Mercury — ESPN2. 9;30 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Malika Andrews/Carolyn Peck/Monica McNutt
WNBA Countdown — ESPN2, 7 p.m.
