Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 7
Melbourne Demons vs. Gold Coast Suns — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Essendon Bombers vs. North Kangaroos — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Friday)
Carlton Blues vs. Fremantle Dockers — Fox Soccer Plus, 3 a.m. (Friday)
Western Bulldogs vs. Collingwood Magpies — Fox Soccer Plus, 5 a.m. (Friday)
College Football
Week 5
Army at East Carolina — ESPN, 7:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
College Gameday Podcast — ESPN2, 2:30 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 5 Preview — FS1, 6:30 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 5 — FS1, 11:30 p.m.
College Soccer
Women’s
Auburn vs. LSU — SEC Network, 7 p.m.
UCLA vs. Rutgers — Big Ten Network, 10:30 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Friday)
College Volleyball
Women’s
Washington at Purdue — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Michigan State at Minnesota — Big Ten Network, 8:30 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 6 p.m.
Golf
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 8 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Ryder Cup Pairings — Golf Channel, 4 p.m.
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 4:30 p.m.
Sky Sports Ryder Cup Pregame Show — Golf Channel, 4 a.m. (Friday)
LaLiga
Matchday 6
CA Osasuna vs. Elche CF — ESPN Deportes/ESPN+, 1:25 p.m.
Real Oviedo vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 3:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC: Camino al Octágono — ESPN Deportes, 8 p.m.
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 1 a.m. (Friday)
MLB
American League
Tampa Bay at Baltimore — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Sun/MASN, 1 p.m.
Minnesota at Texas — Twins.TV/Rangers Sports Network, 2:30 p.m.
Houston at Sacramento — Space City Home Network/NBC Sports California, 3:30 p.m./MLB Network (backup), 4 p.m. (joined in progess)
Detroit at Cleveland — FanDuel Sports Network Detroit/CleGuardians.TV, 6:30 p.m.
Boston at Toronto — MLB Network (backup)/NESN/Sportsnet, 7 p.m.
Chicago White Sox at New York Yankees — Chicago Sports Network/YES, 7 p.m.
Kansas City at Anaheim — FanDuel Sports Network Kansas City/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m.
National League
MLB Network Showcase, Wrigley Field, Chicago, IL
New York Mets at Chicago Cubs — MLB Network/SNY/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
MLB Tonight: On-Deck Circle — MLB Network, 6:30 p.m.
MLB Tonight Post-Game — MLB Network, 10:30 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati — MLB Network (main)/SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network Ohio, 12:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at Arizona — MLB Network (main)/Spectrum SportsNet LA/Dbacks.TV, 3:30 p.m.
Miami at Philadelphia — FanDuel Sports Network Florida/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.
Interleague
Colorado at Seattle — Rockies.TV/Root Sports, 9:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Tonight: On-Deck Circle — MLB Network, 6:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Friday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Regan Smith Interview –FS1, 7 p.m.
Fox NASCAR Presents: Best of Radioactive: Kansas — FS1, 7:30 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Week 4
Thursday Night Football, State Farm Stadium, Glendale, AZ
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolondo Cantú//Mayra Gomez
Seattle Seahawks at Arizona Cardinals — Amazon Prime Video/KCPQ (Seattle)/KSAZ (Phoenix), 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Taylor Rooks
TNF Tonight live from State Farm Stadium, Glendale, AZ — Amazon Prime Video, 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from State Farm Stadium, Glendale, AZ — Amazon Prime Video/KCPQ/KSAZ, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from State Farm Stadium, Glendale, AZ — Amazon Prime Video, 11:15 p.m.
TNF Nightcap live from State Farm Stadium, Glendale, AZ — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
NHL Preseason
New York Islanders at New York Rangers — NHL Network/MSG Network/MSG SportsNet, 7 p.m.
Philadelphia at Washington — NBC Sports Philadelphia Plus/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Toronto at Montréal — TSN4/TSN2/RDS, 7 p.m.
Dallas at Minnesota — Victory+/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Utah at Vegas — NHL Network/TVA Sports/KUPX/Scripps Sports, 10 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN Deportes, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter: My Wish — ESPN2, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
30 for 30: Four Days in October — ESPN2, 8 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Catching Hell — ESPN2, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
30 for 30: Long Gone Summer — ESPN2, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 12:30 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 10 p.m.
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Friday)
UEFA Europa League
Matchday 1
League Phase, Stade Pierre Mauroy, Villeneuve d’Ascq, France
LOSC Lille vs. SK Brann — CBS Sports Network/TUDN, 12:45 p.m.
Announcers: Poppy Miller/Nico Cantor/Charlie Davies/Nigel Reo-Coker
UEFA Europa League Today Pre-Match Show — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol central — TUDN, noon
League Phase, Stadion De Adelaarshorst, Deventer, Netherlands
Go Ahead Eagles vs. FC Steaua București — Paramount+, 12:45 p.m.
League Phase, FC Steaua București, MHP Arena, Stuttgart, Germany
VfB Stuttgart vs. Celta de Vigo — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Villa Park, Birmingham, England, United Kingdom
Aston Villa vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Announcers: Poppy Miller/Nico Cantor/Charlie Davies/Nigel Reo-Coker
UEFA Europa League Today Post-Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, Groupama Arena, Budapest, Hungary
Ferencváros vs. Viktoria Plzeň — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Ibrox Stadium, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Rangers vs. KRC Genk — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Red Bull Arena, Salzburg, Austria
Red Bull Salzburg vs. FC Porto — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Stadion Galgenwaard, Utrecht, Netherlands
FC Utrecht vs. Olympique Lyonnais — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Stadion Wankdorf, Bern, Switzerland
BSC Young Boys vs. Panathinaikos FC — Paramount+, 3 p.m.
The Golazo! Show — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
