All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 7
Geelong Cats vs. Hawthorn Hawks — Fox Soccer Plus, 5 a.m. (Thursday)
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 11 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
Carabao Cup
3rd Round
Huddersfield Town vs. Manchester City — Paramount+, 2:45 p.m.
Newcastle United vs. Bradford City — Paramount+, 2:45 p.m.
Port Vale vs. Arsenal — Paramount+, 2:45 p.m.
Tottenham Hotspur vs. Doncaster Rovers — Paramount+, 2:45 p.m.
College Football
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
SEC Inside: Mississippi State — SEC Network, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 6:30 p.m.
E60: The Many Lives of Lane Kiffin — ESPN, 7 p.m.
College Volleyball
Women’s
Michigan at Nebraska — Big Ten Network, 7 p.m.
Missouri at Texas A&M — ESPN2, 7 p.m.
South Carolina at Kentucky — SEC Network, 7 p.m.
Pittsburgh at SMU — ACC Network, 8 p.m.
Indiana at Northwestern — Big Ten Network, 9 p.m.
Vanderbilt at Texas — SEC Network, 9 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 6 p.m.
Golf
Announcers: (hosts) Rich Lerner/Damon Hack/Anna Jackson//(analysts) Notah Begay III/Brandel Chamblee/Jaime Diaz/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Paul McGinley/Arron Oberholser/Mark Rolfing/Johnson Wagner//(reporters) Kira K. Dixon/Rex Hoggard/Todd Lewis
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 8 a.m.
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 6 p.m.
LaLiga
Matchday 6
Getafe CF vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 12:55 p.m.
Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano — ESPN Deportes/ESPN+, 3:20
Real Sociedad vs. RCD Mallorca — ESPN+, 3:20 p.m.
Mixed Martial Arts
Dana White’s Contender Series: Next Level-Live to Fight Another Day (Kody Steele, Austin Bashi) — ESPNews, midnight
Dana White’s Contender Series: Next Level-Stepping Into Stardom (Elijah Smith, Navajo Stirling) — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
MLB
American League
Detroit at Cleveland — FanDuel Sports Network Detroit/CleGuardians.TV, 6:30 p.m.
Tampa Bay at Baltimore — FS1/FanDuel Sports Network Sun/MASN2, 6:30 p.m.
Boston at Toronto — NESN/Sportsnet, 7 p.m.
Chicago White Sox at New York Yankees — Chicago Sports Network/YES, 7 p.m.
Minnesota at Texas — Twins.TV/Rangers Sports Network, 8 p.m.
Kansas City at Anaheim — FanDuel Sports Network Kansas City/FanDuel Sports Network West, 9:30 p.m.
Houston at Sacramento — Space City Home Network/NBC Sports California, 10 p.m.
National League
Announcers: Karl Ravech/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
New York Mets at Chicago Cubs — ESPN, 8 p.m.
Washington at Atlanta — MLB Network/MASN/FanDuel Sports Network South, 12:15 p.m.
Milwaukee at San Diego — MLB Network/FanDuel Sports Network Wisconsin/Padres.TV, 4 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati — SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
Miami at Philadelphia — FanDuel Sports Network Florida/NBC Sports Philadelphia, 6:45 p.m.
Los Angeles Dodgers at Arizona — Spectrum SportsNet LA/Dbacks.TV, 9:30 p.m./MLB Network (main), 10:30 p.m. (joined in progress)
St. Louis at San Francisco — FanDuel Sports Network Midwest/NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m./MLB Network (backup), 10:30 p.m. (joined in progress)
Interleague
Colorado at Seattle — Rockies.TV/Root Sports, 9:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
New York Mets vs. Chicago Cubs MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Thursday)
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 s.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
First Draft — ESPN2, 2:30 p.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 3 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NFL Films Presents: Passion — FS1, 10 p.m.
NFL Films Presents: Hidden Gems — FS1, 10:30 p.m.
NHL Preseason
Florida at Carolina — NHL Network/TVA Sports/Scripps Sports, 6 p.m.
Seattle at Edmonton — NHL Network/Kraken Sports Network (KONG), 9 p.m.
Los Angeles at Anaheim — Victory+, 10 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 6 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Thursday}
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
B1G Women’s Sports Report — Big Ten Network, 1 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All ACC — ACC Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo– Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 10 p.m.
Courtside Live: Japan Open Tennis Championships (ATP Tour)/Communist China Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Thursday)
UEFA Europa League
Matchday 1
League Phase, MCH Arena, Herning, Denmark
FC Midtjylland vs. SK Sturm Graz — CBS Sports Network/TUDN, 12:45 p.m.
UEFA Europa League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, noon
Fútbol central — TUDN, noon
League Phase, Toumba Stadium, Thessaloniki, Greece
PAOK FC vs. Maccabi Tel Aviv FC — Paramount+, 12:45 p.m.
League Phase, Allianz Riviera, Nice, France
OGC Nice vs. AS Roma — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla, Spain
Real Betis vs. Nottingham Forest — CBS Sports Network, 3 p.m.
UEFA Europa League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, Stadion Rajko Mitić, Belgrade, Serbia
Crvena zvezda vs. Celtic — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia
Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Malmö New Stadium, Malmö, Sweden
Malmö FF vs. Ludogorets Razgrad — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal
Sporting Clube de Braga vs. Feyenoord Rotterdam — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Europa-Park-Stadion, Freiburg, Germany
Sport-Club Freiburg vs. FC Basel 1893 — Paramount+, 3 p.m.
The Golazo! Show — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
USL Championship
Matchday 5
Colorado Springs Switchbacks vs. New Mexico United — CBS Sports Network, 9 p.m.
