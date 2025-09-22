All Times Eastern
College Football
Jeff Brohm (Louisville)Press Conference — ACC Network Extra, 11 a.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Mississippi State Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Georgia Southern Football Press Conference — ESPN+, 12:30 p.m.
Alabama Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Mike Gundy (Oklahoma State) ESPN+, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.z
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 9 p.m.
The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations: Tom Brady — FS1, 11:30 p.m.
EFL Championship
Matchday 6
Millwall vs. Watford — CBS Sports Network, 3 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 1 p.m.
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 3 p.m.
Live From the Ryder Cup — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 10 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 10:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC The Walk: Pereira vs. Adesanya 2 — ESPN2, 11:30 p.m.
MLB
National League
Washington at Atlanta — MLB Network/MASN/FanDuel Sports Network, 7:15 p.m.
Milwaukee at San Diego — FanDuel Sports Network Wisconsin/Padres.TV, 9:30 p.m./MLB Network (main), 10 p.m. (joined in progress)
St. Louis at San Francisco — FanDuel Sports Network Midwest/NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m./MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 9:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
NBA
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NFL
Week 3
Monday Night Football, M&T Bank Stadium, Baltimore, MD
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Detroit Lions at Baltimore Ravens — ESPN/ABC (main)//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky/Peter Schrager
NFL Live from M&T Bank Stadium, Baltimore, MD — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter
Monday Night Countdown live from M&T Bank Stadium, Baltimore, MD — ESPN, 6 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
This Is Football — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Detroit Lions vs. Baltimore Ravens NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL Throwback: Barry Sanders Highlights — NFL Network, 10:45 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL Preseason
Buffalo at Columbus — Sportsnet One/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Pittsburgh at Montréal — NHL Network/TSN2/RDS, 7 p.m.
Utah at Anaheim — Sportsnet One/NHL Network/Victory+/KUPX, 10 p.m.
Serie A
Matchday 4
SSC Napoli vs. Pisa SC — Paramount+, 2;45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Ballon d’Or Ceremony — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 8:45 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today– Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Dominique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
The Dominique Foxworth Show — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El Pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Turkish SüperLig
Matchday 6
Galatasaray vs. Konyaspor Kulübü — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
