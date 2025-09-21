All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Championships, National Stadium, Tokyo, Japan
Day 9: Evening Session (final day)
Men’s Discus Final/Men’s and Women’s 4x400m Relay Finals/Men’s Decathlon 1500m/Women’s and Men’s 4x100m Relay Finals — CNBC/Peacock, from 6:30 a.m.
Men’s Discus Final — Peacock , 7 a.m.
Finals Highlights — NBC/Peacock, noon
Bundesliga
Matchday 4
Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 11:20 a.m.
Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 1:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
College Field Hockey
Boston College at Wake Forest — ACC Network, noon
College Football
College Football Final — ESPN, 1 p.m.
Thunder On: Resurgence of the SMU Mustangs — ESPN, 3 p.m.
College Soccer
Women’s
Mississippi vs. Georgia — SEC Network, 2 p.m.
College Volleyball
Women’s
Florida at Wisconsin — Big Ten Network, 1 p.m.
Notre Dame at Michigan — Big Ten Network, 3 p.m.
Cal at USC — Big Ten Network, 5 p.m.
Minnesota at Marquette — FS1, 6 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Drag Racing Series
NHRA 4-Wide Nationals, zMax Dragway, Concord, NC
Qualifying Show 1 — FS1, 10 a.m.
Finals — FS1, noon
English Premier League
Matchweek 5
Bournemouth vs. Newcastle United — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.
Sunderland vs. Aston Villa — Peacock, 9 a.m.
Announcers: Jon Champion/Graeme Le Saux
Arsenal vs. Manchester City — Peacock, 11:30 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings live from KC Live!, Kansas City, MO — USA Network/Peacock, 7 a.m.
Premier League Live from KC Live!, Kansas City, MO — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Goal Zone live from KC Live!, Kansas City, MO — Peacock, 1:30 p.m.
La Liga Premier: Extra en vivo desde KC Live!, Kansas City, MO — Telemundo, 8 a.m.
Premier League 3er tiempo en vivo desde KC Live!, Kansas City, MO — Telemundo, 11 a.m.
Golf
PGA Korn Ferry Tour
Nationwide Children’s Hospital Championship, Ohio State University Golf Club (Scarlet Course), Columbus, OH
Final Round — Golf Channel, 1 p.m.
LPGA Tour
NW Arkansas Championship, Pinnacle Country Club, Rogers, AR
Final Round — NBC Sports app, 3 p.m.
Final Round — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour Champions
PURE Insurance Championship, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, CA
Final Round — Golf Channel, 6 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
LaLiga
Matchday 5
Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo — ESPN Deportes/ESPN+, 7;55 a.m.
RCD Mallorca vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Elche CF vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 12:20 p.m.
Barcelona vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Ligue 1
Round 5
Paris FC vs. RC Strasbourg Alsace — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
AS Monaco vs. FC Metz — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Le Havre AC vs. FC Lorient — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 11:05 a.m.
Olympique de Marseille vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports en Español, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Bad Blood — ESPNews, midnight
UFC Unleashed: Comebacks — ESPNews, 1 a.m. (Monday)
MLB
American League
Sunday Night Baseball, Daikin Park, Houston, TX
Announcers: Karl Ravech/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
Seattle Mariners at Houston Astros — ESPN, 7 p.m. (Sunday Night Baseball series finale)
Announcers: Kevin Connors/Xavier Scruggs//Jeff Passan
Baseball Tonight: Sunday Night Countdown — ESPN2, 6 p.m.
New York Yankees at Baltimore — YES/MASN, 1:30 p.m.
Cleveland at Minnesota — CleGuardians.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Toronto at Kansas City — Sportsnet/FanDuel Sports Network Kansas City, 2 p.m.
Boston at Tampa Bay — NESN/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
National League
Chicago Cubs at Cincinnati — Marquee Sports Network Plus/FanDuel Sports Network Ohio, 1:30 p.m.
Washington at New York Mets — MASN2/SNY, 1:30 p.m.
Milwaukee at St. Louis — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Midwest, 2:15 p.m.
Philadelphia at Arizona — NBC Sports Philadelphia/Dbacks.TV, 4 p.m.
San Francisco at Los Angeles Dodgers — NBC Sports Bay Area/Spectrum SportsNet LA, 4 p.m.
Interleague
Atlanta at Detroit — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Detroit, 1:30 p.m.
Sacramento at Pittsburgh — NBC Sports California/SportsNet Pittsburgh, 1:30 p.m.
San Diego at Chicago White Sox — Padres.TV/Chicago Sports Network, 2 p.m.
Miami at Texas — FanDuel Sports Network Florida/Rangers Sports Network, 3 p.m.
Anaheim at Colorado — FanDuel Sports Network West/Rockies.TV, 3 p.m.
Off Base Podcast — MLB Network, 11 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 11:30 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
Carded — MLB Network, 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scorecard — MLB Network, 7 p.m.
MLB Network Special Presentation: Bob Costas with Pat Murphy — MLB Network, 8 p.m.
MLB Network Special Presentation: Bob Costas with Dave Roberts — MLB Network, 9 p.m.
MLS
Matchday 35
MLS Season Pass — Subscription Required
Sunday Night Soccer, Q2 Stadium, Austin, TX
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman/Andrrew Wiebe//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
Austin FC vs. Seattle Sounders — Apple TV+, 7 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi//FS1: Josh Eastern/Tony Meola
LAFC vs. Real Salt Lake — Apple TV+/FS1, 9 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV+, 6 p.m.
MLS Wrap Up — Apple TV+, 11:45 p.m.
Announcers: Antonella Gonzalez/Miguel Gallardo/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV+, 6 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Giovanni Savarese
MLS El Resumen — Apple TV+, 11:45 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series Playoffs
Round of 12
Mobil 1 301, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, NH
Announcers: Leigh Diffey/Jeff Burton/Steve Letarte//Kim Coon//Marty Snider//Dillon Welch
Race — USA Network, 2 p.m.
Announcers: Marty Snider/Leigh Diffey/Jeff Burton/Steve Letarte
Countdown to Green — USA Network, 1:30 p.m.
NASCAR Cup Series: Post Race — USA Network, 5:30 p.m.
NFL
Week 3
NFL on CBS — 1 p.m.
Cincinnati Bengals at Minnesota Vikings — Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Houston Texans at Jacksonville Jaguars – Spero Dedes/Adam Archuleta//Aditi Kinkhabwala
Indianapolis Colts at Tennessee Titans – Tom McCarthy/Ross Tucker//Amanda Balionis
Pittsburgh Steelers at New England Patriots – Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
NFL Today Postgame — CBS, 4 p.m.
NFL Today Postgame — CBS, 4:30 p.m.
NFL on Fox — 1 p.m.
Atlanta Falcons at Carolina Panthers – Alex Faust/Matt Millen//Sarah Kustok
Green Bay Packers at Cleveland Browns – Kevin Kugler/Daryl Johnston//Allison Williams
Las Vegas Raiders at Washington Commanders – Chris Myers/Mark Schlereth//Jen Hale
Los Angeles Rams at Philadelphia Eagles – Joe Davis/Greg Olsen//Pam Oliver
New York Jets at Tampa Bay Buccaneers – Kenny Albert/Jonathan Vilma//Megan Olivi
Announcers: Charissa Thompson/Julian Edelman/Charles Woodson/Drew Brees
Fox NFL Kickoff — Fox, 11 a.m.
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday — Fox, noon
NFL on CBS — 4:05 p.m.
Denver Broncos at Los Angeles Chargers– Kevin Harlan/Trent Green//Melanie Collins
New Orleans Saints at Seattle Seahawks – Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross
NFL on Fox — 4:25 p.m.
Arizona Cardinals at San Francisco 49ers – Adam Amin/Mark Sanchez//Kristina Pink
Dallas Cowboys at Chicago Bears – Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
The O.T. — Fox, 7:30 p.m.
NFL Viewing Maps — 506sports.com
Sunday Night Football, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú/Ariana Figuera
Kansas City Chiefs at New York Giants — NBC/Peacock//Universo, 8:20 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry
Football Night in America — NBC, 7 p.m.
Sunday Night Football en Universo — Universo, 8 p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final — Peacock, 11:30 p.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, 9 a.m.
Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
Fantasy Football Now — ESPN2, 10 a.m.
Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.
NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.
NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.
Dallas Cowboys vs. Chicago Bears NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
Kansas City Chiefs vs. New York Giants NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NHL Preseason
New York Rangers at New Jersey — NHL Network/MSG Network/MSG SportsNet, 1 p.m.
Toronto at Ottawa — Sportsnet One, 3 p.m.
Minnesota at Winnipeg — NHL Network/TSN3, 5 p.m.
Washington at Boston — Monumental Sports Network/NESN, 5 p.m.
Vancouver at Seattle — Kraken Hockey Network (KONG), 8 p.m.
Vegas at San José — Scripps Sports, 8 p.m.
NWSL
Matchday 21
Announcers — ESPN2: Jenn Hildreth/Lianne Sanderson//ESPN Deportes: Cristina Alexander/Natalia Astrain
Bay FC vs. Gotham FC — ESPN2/ESPN Deportes, 8:30 p.m.
Serie A
Matchday 4
Torino FC vs. Atalanta BC — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
US Cremonese vs. Parma Calcio 1913 — Parmount+, 9 a.m.
ACF Fiorentina vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, noon
Inter Milan vs. US Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11:30 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN2, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
30 for 30: Pony Excess — ESPN2, 1 p.m.
Breakaway: Polo in India — ESPNews, 1 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Acción — TUDN, 4 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
SEC Storied: The Book of Manning — ESPN2, 8:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
La jugada — TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision, 2 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Courtside Live: Billie Jean King Cup: Finals-Final/Korea Open (WTA Tour)/Chengdu (Communist China) Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 10 a.m.
Laver Cup
Europe vs. The World, Chase Center, San Francisco, CA
Day 3
Day Session — Tennis Channel, 4 p.m.
Night Session — Tennis Channel, 10 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 9 p.m.
Courtside Live: Chengdu (Communist China) Open semifinals (ATP Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Monday)
USL Championship
Matchday 28
Indy Eleven vs. Birmingham Legion FC — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
WNBA Playoffs
Semifinals
Game 1, Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV
Indiana Fever at Las Vegas Aces — ABC, 3 p.m.
WNBA Countdown — ABC, 2:30 p.m.
Game 1, Target Center, Minneapolis, MN
Phoenix Mercury at Minnesota Lynx — ESPN, 5 p.m.
Women’s Super League
Matchday 3
Aston Villa vs. Liverpool — ESPN+, 7 a.m.
Chelsea vs. Leicester City — ESPN+, 7 a.m.
Manchester City vs. Arsenal — ESPN+, 9:45 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.