All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Championships, National Stadium, Tokyo, Japan
Day 8: Evening Session
Women’s and Men’s 4x400m Meters Relay Heats/Men’s and Women’s 4x100m Relay Heats/Women’s Javelin Final/Women’s Heptathlon 800m/Women’s 5000m Final/Men’s Decathlon 400m/Men’s 800m Final — CNBC/Peacock, 7 a.m.
Women’s Javelin Final — Peacock, 8:05 a.m.
Day 9: Morning Session
Men’s Decathlon: Discus-Group A — Peacock, 8:55 p.m.
Men’s Decathlon: Discus-Group B — Peacock, 10:05 p.m.
Men’s Decathlon: Pole Vault-Group A — Peacock, 10:35 p.m.
Men’s Decathlon: Pole Vault-Group B — Peacock, 11:20 p.m.
Day 9; Evening Session
Men’s Decathlon: Javelin-Group A — Peacock, 4:35 a.m. (Sunday)
Men’s Decathlon: Javelin-Group B — Peacock, 5:45 a.m. (Sunday)
Women’s High Jump Final — Peacock, 6:30 a.m. (Sunday)
Women’s 800m Final/Men’s 5000m Final — CNBC/Peacock, 6:30 a.m. (Sunday)
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 6
Melbourne Demons vs. West Coast Eagles — FS2, 11 p.m.
Sydney Swans vs. Greater Western Sydney Giants — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Western Bulldogs vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 1 a.m. (Sunday)
Gold Coast Suns vs. Adelaide Crows — Fox Soccer Plus, 3 a.m. (Sunday)
Port Adelaide Power vs. Geelong Cats — Fox Soccer Plus, 5 a.m. (Sunday, delayed)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, T-Mobile Park, Seattle, WA
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV/HBO Max, 10 p.m.
Bundesliga
Matchday 4
FC Augsburg vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Bayern München — ESPN+, 9;20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. 1. FC Köln — ESPN+, 12:30 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
CFL
Week 16
Winnipeg Blue Bombers at Ottawa Redblacks — CTV/TSN1/TSN3/RDS/CFL+, 3 p.m.
Edmonton Elks at Hamilton Tiger-Cats — TSN1/TSN3/RDS2/CFL+, 7 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN1/TSN3, 6:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
Iowa State at Illinois — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Arizona at Nebraska — Big Ten Network, 9 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 8:30 p.m.
EFL Championship
Matchday 6
Birmingham City vs. Swansea City — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Leicester City vs. Coventry City — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Hull City vs. Southampton — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 5
Liverpool vs. Everton — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
West Ham United vs. Crystal Palace — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Brighton & Hove Albion vs. Tottenham Hotspur — Peacock, 10 a.m.
Burnley vs. Nottingham Forest — Peacock, 10 a.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Leeds United — Peacock, 10 a.m.
Announcers — USA Network: Peter Drury/Graeme Le Saux
Manchester United vs. Chelsea — USA Network//Telemundo/Universo, 12:25 p.m.
Fulham vs. Brentford — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Live from KC Live!, Kansas City, MO — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live from KC Live!, Kansas City, MO — USA Network/Peacock, 9:30 a.m.
Premier League Live from KC Live!, Kansas City, MO — USA Network, noon
Premier League Live from KC Live!, Kansas City, MO — USA Network, 2:30 p.m.
La Liga Premier Extra en vivo desde KC Live!, Kansas City, MO — Universo, 7 a.m.
La Liga Premier Extra en vivo desde KC Live!, Kansas City, MO — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra en vivo desde KC Live!, Kansas City, MO — Telemundo/Universo, noon
La Liga Premier Extra en vivo desde KC Live!, Kansas City, MO — Universo, 2:30 p.m.
Golf
DP World Tour
Open de France, Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, Paris, France
3rd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
PGA Korn Ferry Tour
Nationwide Children’s Hospital Championship, Ohio State University Golf Club (Scarlet Course), Columbus, OH
3rd Round — Golf Channel, 1 p.m.
LPGA Tour
NW Arkansas Championship, Pinnacle Country Club, Rogers, AR
2nd Round — Golf Channel, 4 p.m.
2nd Round — NBC Sports app, 6 p.m.
PGA Tour Champions
PURE Insurance Championship, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, CA
2nd Round — Golf Channel, 6 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
Ladies European Tour
La Sella Open, La Sella Golf Resort, Jesús Pobre, Alicante, Spain
Final Round — Golf Channel, 4 a.m. (Sunday)
LaLiga
Matchday 5
Girona FC vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Real Madrid vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Deportivo Alavés vs. Sevilla — ESPN+, 12:20 p.m.
Villarreal vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.
Valencia vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Ligue 1
Round 5
FC Nantes vs. Stade Rennais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
Stade Brestois 29 vs. OGC Nice — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
RC Lens vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Fights of the Night Winners — ESPN2, 7 a.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB
American League
Cleveland at Minnesota — MLB Network (backup)/CleGuardians.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Boston at Tampa Bay — NESN/FanDuel Sports Network Sun, 7 p.m.
Cleveland at Minnesota — CleGuardians.TV/Twins.TV, 7 p.m.
New York Yankees at Baltimore — MLB Network (main)/YES/MASN, 7 p.m.
Seattle at Houston — Root Sports/Space City Home Network, 7 p.m.
Toronto at Kansas City — MLB Network (backup)/Sportsnet/FanDuel Sports Network Kansas City, 7 p.m.
National League
Washington at New York Mets — MLB Network (main)/MASN/SNY, 4 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati — Marquee Sports Network/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
Milwaukee at St. Louis — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Midwest, 7:15 p.m.
Philadelphia at Arizona — NBC Sports Philadelphia/Dbacks.TV, 8 p.m./MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)
San Francisco at Los Angeles Dodgers — NBC Sports Bay Area/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m./MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)
Interleague
Atlanta at Detroit — MLB Network (main)/FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Detroit, 1 p.m.
Sacramento at Pittsburgh — NBC Sports California/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Miami at Texas — FanDuel Sports Network Florida/Rangers Sports Network, 7 p.m.
San Diego at Chicago White Sox — Padres.TV/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Anaheim at Colorado — FanDuel Sports Network West/Rockies.TV, 8 p.m.
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
MLB esta semana — UniMás, 3 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, midnight
MLS
Matchday 35
Free Games
Announcers — English: Jessica Charman/Kacey White//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
New York City FC vs. Charlotte FC — Apple TV, noon
Announcers — English: Josh Eastern/Jamie Watson//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew
Philadelphia Union vs New England Revolution — Apple TV, 2:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Ian Joy//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suaréz
Atlanta United vs. San Diego FC — Apple TV, 4:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
Inter Miami vs. D.C. United — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Orlando City SC vs. Nashille SC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Minnesota United vs. Chicago Fire — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Sporting Kansas City vs. Vancouver Whitecaps — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Rodolfo Landeros/Martin Zuñiga
LA Galaxy vs. FC Cincinnati — Apple TV, 10:30 p.m.
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Tyler Terens/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Pablo Ramirez/Jesús Bracamontes
Columbus Crew vs. Toronto FC — Apple TV+, 7:30 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Oscar Salazar/Jaime Macías
Montréal Impact vs. New York Red Bulls — Apple TV+, 7:30 p.m.
Announcers –English: Josh Eastern/Jamie Watson//Spanish: Nacho Garcia/Natalia Astrain
FC Dallas vs. Colorado Rapids — Apple TV+, 8:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: José Bauz/Ivan Kasanzew
Houston Dynamo vs. Portland Timbers — Apple TV+, 8:30 p.m.
Announcers — English: Callum Williams/Calen Carr//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
San José Earthquakes vs. St. Louis City SC — Apple TV+, 10;30 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Antonella Gonzalez/Osvaldo Alonso/Miguel Gallardo
MLS Ls Previa — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips/Giovanni Savarese
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Miguel Gallardo/Michele Giannone/Antonella Gonzalez/Giovanni Savarese
MLS 360 en Español, 7:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series Playoffs
Round of 10
Team EJP 175, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, NH
Race — FS1, noon
NASCAR Cup Series Playoffs
Round of 12
Mobil 1 301, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, NH
Practice and Qualifying — truTV, 3 p.m.
NFL
NFL Fantasy Live — NFL Network, 7 a.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 11 p.m.
NHL Preseason
St. Louis at Dallas — NHL Network/Victory+, 7 p.m.
NWSL
Matchday 21
Kansas City Current vs. Seattle Reign — Ion, 7:30 p.m.
Portland Thorns vs. San Diego Wave — Ion, 10 p.m.
Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald
NWSL on Ion Pre-Match Show — Ion, 7 p.m.
NWSL on Ion Match Break Show — Ion, 9:30 p.m.
Rugby
Women’s Rugby World Cup
Semi-Final 2, Ashton Gate Stadium, Bristol, England, United Kingdom
France vs. England — Paramount+, 10:30 a.m.
Serie A
Matchday 4
Bologna FC 1909 vs. Genoa CFC — Paramount+, 9 a.m.
Hellas Verona vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, noon
Udinese Calcio vs. AC Milan — Paramount+, 2:45 p.m.
SS Lazio vs. AS Roma — CBS Sports Network, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Misión Europa: Edición especial — TUDN, 2 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
One Week, One Title: Football in Greenland — BBC News, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Harlem Globetrotters: Play It Forward: Stroll Down Memory Lane — NBC, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
Racing on the Edge: Penalty Point — BBC News, 11:30 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
We Need to Talk — CBS, 1 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1:15 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 5 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Courtside Live: Billie Jean King Cup: Finals-Semifinal: United States vs. Great Britain/Korea Open (WTA Tour)/Chengdu (Communist China) Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 10 a.m.
Laver Cup
Europe vs. The World, Chase Center, San Francisco, CA
Day 2
Day Session — Tennis Channel, 4 p.m.
Night Session — Tennis Channel, 10 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 9 p.m.
Courtside Live: Billie Jean King Cup: Finals-Final: Italy vs. United States or Great Britain/Korea Open (WTA Tour)/Chengdu (Communist China) Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 2 a.m. (Sunday)
USL Championship
Matchday 28
Tampa Bay Rowdies vs. North Carolina FC — CBS Sports Golazo Network, 7:30 p.m.
New Mexico United vs. Monterey Bay Union — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Wrestling
AEW
AEW: All Out, Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, Canada
AEW Saturday Tailgate Brawl: All Out — TNT/HBO Max, 2 p.m.
Main Card — Amazon Prime Video pay per view/HBO Max pay per view/Triller TV (outside U.S.), 3 p.m.
WWE
WWE Wrestlepalooza, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
Announcers: Michael Cole/Wade Barrett/Pat McAfee
Main Card — ESPN Unlimited app (U.S. only)/Netflix (outside U.S.), 7 p.m.
Road to Wrestlepalooza — ESPN Unlimited app/YouTube, 3 p.m.
Countdown to Wrestlepalooza — ESPN Unlimited app/Facebook Live/X/YouTube, 5 p.m.
Wrestlepalooza Post Show — ESPN Unlimited app/Facebook Live/X/YouTube, 11 p.m.
