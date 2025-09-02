All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Special #2: Best of August — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Football
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Press Conference — ESPN+, 11:45 a.m.
Cover 3 — Big Ten Network, noon
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
John Wildhack (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Iowa State Football Press Conference — ESPN+, 12:50 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Press Conference — ESPN+, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
South Carolina Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
Always College Football — ESPNews, 3:30 p.m.
Big 12 Uncovered: Arizona Wildcats-Bear Down — truTV, 7 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7 p.m.
SEC Inside: Missouri — SEC Network, 8:30 p.m.
Sitake Show — ESPN+, 8:30 p.m.
SEC Inside: Tennessee — SEC Network, 9 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 2
Group A, Inter&Co Stadium, Orlando, FL
Orlando Pride vs. Alajuelense Femenil — CBS Sports Network, 7 p.m.
Group B, Estadio Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador
Alianza vs. Gotham FC — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Big Break: Where Are They Now?: Isaac Sanchez & Chad Pfeifer — Golf Channel, 7 p.m.
Big Break: Where Are They Now?: Don Donatello & Stefanie Kenoyer, Al Del Greco — Golf Channel, 7:30 p.m.
Tales From The Ryder Cup: Chapter #1 — Golf Channel, 8 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Dana White’s Contender Series, Week 4 — ESPN+, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
American League
MLB on TBS Tuesday, Daikin Park, Houston, TX
New York Yankees at Houston — TBS/truTV/HBO Max//YES/Space City Home Network, 8 p.m.
MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS/truTV/HBO Max, 11 p.m.
Cleveland at Boston — CleGuardians.TV/NESN, 6:45 p.m.
Anaheim at Kansas City — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Kansas City, 7:30 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota — Chicago Sports Network/Twins.TV, 7:30 p.m.
Seattle at Tampa Bay — Root Sports/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
National League
Los Angeles Dodgers at Pittsburgh — Spectrum SportsNet LA/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Miami at Washington — FanDuel Sports Network Florida/MASN, 6:45 p.m.
Atlanta at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network South/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
San Francisco at Colorado — NBC Sports Bay Area/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Interleague
New York Mets at Detroit — SNY/FanDuel Sports Network Detroit, 6:30 p.m.
Toronto at Cincinnati — Sportsnet/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
Sacramento at St. Louis — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Midwest, 7:45 p.m.
Baltimore at San Diego — MASN2/Padres.TV, 9:30 p.m./MLB Network (main), 10:30 p.m. (joined in progress)
Texas at Arizona — Rangers Sports Network/Dbacks.TV, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 10:30 p.m. (joined in progress)
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
Atlanta Braves vs. Chicago Cubs MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8:30 p.m.
MLB en vivo — UniMás/TUDN, 9 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Darlington Recap — FS1, 9 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NFL GameDay Season Preview 2025 — NFL Network, 8 p.m.
Hard Knocks: Training Camp With the Buffalo Bills-Episode 5 (season finale) — HBO, 9 p.m.
NFL Top 100: The Top 10 — NFL Network, 10 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — Fubo Sports, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Tricolor al dìa — TUDN, 7 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m..
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show (The Final Days) — The Roku Sports Channel, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Clinton, GA — SEC Network, 8 p.m.
30 for 30: Bullies of Baltimore — ESPN2, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
30 for 30: The ’85 Bears — ESPN2, 11 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
ATP Challenger Tour
LXII Copa Sevilla, Real Club de Tenis Betis, Sevilla, Spain
1st Round — Tennis Channel, 11 a.m.
United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN, 11:30 a.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN Deportes, 11:30 a.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Aryna Sabalenka vs. Marketa Vondrousova & Novak Djokovic vs. Taylor Fritz — ESPN/ESPN Deportes, 7 p.m.
Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.
WNBA
Indiana Fever at Phoenix Mercury — NBA/WHTR/KPHE/KTVK, 10 p.m.
New York Liberty at Golden State Valkyries — WWOR/KPYX/KMAX, 10 p.m.
