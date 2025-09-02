Aug 31, 2025; Flushing, NY, USA; Aryna Sabalenka of Belarus in action against Cristina Bucsa of Spain in the fourth round of the women’s singles at the US Open at Louis Armstrong Stadium in Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

Bundesliga
Bundesliga Special #2: Best of August — ESPN+, 5:30 p.m.

College Basketball
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.

College Football
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Press Conference — ESPN+, 11:45 a.m.
Cover 3 — Big Ten Network, noon
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
John Wildhack (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Iowa State Football Press Conference — ESPN+, 12:50 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Press Conference — ESPN+, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
South Carolina Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 3 p.m.
Always College Football — ESPNews, 3:30 p.m.
Big 12 Uncovered: Arizona Wildcats-Bear Down — truTV, 7 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7 p.m.
SEC Inside: Missouri — SEC Network, 8:30 p.m.
Sitake Show — ESPN+, 8:30 p.m.
SEC Inside: Tennessee — SEC Network, 9 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9 p.m.

CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 2
Group A, Inter&Co Stadium, Orlando, FL
Orlando Pride vs. Alajuelense Femenil — CBS Sports Network, 7 p.m.

Group B, Estadio Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador
Alianza vs. Gotham FC — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.

Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Big Break: Where Are They Now?: Isaac Sanchez & Chad Pfeifer — Golf Channel, 7 p.m.
Big Break: Where Are They Now?: Don Donatello & Stefanie Kenoyer, Al Del Greco — Golf Channel, 7:30 p.m.
Tales From The Ryder Cup: Chapter #1 — Golf Channel, 8 p.m.

LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.

Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Dana White’s Contender Series, Week 4 — ESPN+, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.

MLB
American League
MLB on TBS Tuesday, Daikin Park, Houston, TX
New York Yankees at Houston — TBS/truTV/HBO Max//YES/Space City Home Network, 8 p.m.

MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS/truTV/HBO Max, 11 p.m.

Cleveland at Boston — CleGuardians.TV/NESN, 6:45 p.m.
Anaheim at Kansas City — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Kansas City, 7:30 p.m.
Chicago White Sox at Minnesota — Chicago Sports Network/Twins.TV, 7:30 p.m.
Seattle at Tampa Bay — Root Sports/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.

National League
Los Angeles Dodgers at Pittsburgh — Spectrum SportsNet LA/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Miami at Washington — FanDuel Sports Network Florida/MASN, 6:45 p.m.
Atlanta at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network South/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
San Francisco at Colorado — NBC Sports Bay Area/Rockies.TV, 8:30 p.m.

Interleague
New York Mets at Detroit — SNY/FanDuel Sports Network Detroit, 6:30 p.m.
Toronto at Cincinnati — Sportsnet/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
Sacramento at St. Louis — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Midwest, 7:45 p.m.
Baltimore at San Diego — MASN2/Padres.TV, 9:30 p.m./MLB Network (main), 10:30 p.m. (joined in progress)
Texas at Arizona — Rangers Sports Network/Dbacks.TV, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 10:30 p.m. (joined in progress)

The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
Atlanta Braves vs. Chicago Cubs MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8:30 p.m.
MLB en vivo — UniMás/TUDN, 9 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)

NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Darlington Recap — FS1, 9 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
GMFB: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NFL GameDay Season Preview 2025 — NFL Network, 8 p.m.
Hard Knocks: Training Camp With the Buffalo Bills-Episode 5 (season finale) — HBO, 9 p.m.
NFL Top 100: The Top 10 — NFL Network, 10 p.m.

NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — Fubo Sports, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Tricolor al dìa — TUDN, 7 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m..
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show (The Final Days) — The Roku Sports Channel, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Clinton, GA — SEC Network, 8 p.m.
30 for 30: Bullies of Baltimore — ESPN2, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
30 for 30: The ’85 Bears — ESPN2, 11 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)

Tennis
ATP Challenger Tour
LXII Copa Sevilla, Real Club de Tenis Betis, Sevilla, Spain
1st Round — Tennis Channel, 11 a.m.

United States Tennis Association
US Open, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow, Queens, New York, NY
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN+, 11 a.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN, 11:30 a.m.
Men’s and Women’s Quarterfinals — ESPN Deportes, 11:30 a.m.
Primetime at the US Open (Arthur Ashe Stadium): Aryna Sabalenka vs. Marketa Vondrousova & Novak Djokovic vs. Taylor Fritz — ESPN/ESPN Deportes, 7 p.m.

Tennis Channel Live at the US Open — Tennis Channel, 9 a.m.

WNBA
Indiana Fever at Phoenix Mercury —  NBA/WHTR/KPHE/KTVK, 10 p.m.
New York Liberty at Golden State Valkyries — WWOR/KPYX/KMAX, 10 p.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang