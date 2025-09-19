All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Championships, National Stadium, Tokyo, Japan
Day 7: Evening Session
Men’s 5000m Heats/Women’s Heptathlon Day 1: Shot Put, 200m/Women’s 800m Semifinal/Men’s Triple Jump Final/Women’s Javelin Qualification/Men’s and Women’s 400m Hurdles Finals/Men’s and Women’s 200m Finals — USA Network, 7 a.m.
Women’s Heptathlon Shot Put — Peacock, 7:30 a.m.
Men’s Triple Jump Final — Peacock, 7:50 a.m.
Day 8: Morning Session
Women’s 20 km Race Walk — Peacock, 6:30 p.m.
Men’s 20 km Race Walk — Peacock, 8:50 p.m.
Men’s Decathlon: Long Jump — Peacock, 9;05 p.m.
Women’s Heptathlon: Long Jump — Peacock, 10:30 p.m.
Men’s Decathlon: Shot Put — Peacock, 10:45 p.m.
Day 8: Night Session
Women’s Heptathlon Day 2: Javelin/Men’s Decathlon Day 1; High Jump/Men’s 4x400m Relay Heats/Women’s Shot Put Final — CNBC/Peacock, 6 a.m. (Saturday)
Women’s Heptathlon: Javelin — Peacock, 6 a.m. (Saturday)
Men’s Decathlon: High Jump — Peacock, 6:05 a.m. (Saturday)
Women’s Shot Put Final — Peacock, 6:55 a.m. (Saturday)
Australian Rules Football
AFL Men’s — Finals Week 3
Preliminary Final, Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria, Australia
Collingwood Magpies vs. Brisbane Lions — FS1, 3:13 a.m. (Saturday)
AFL Women’s — Round 6
Collingwood Magpies vs. Hawthorn Hawks — Fox Soccer Plus, 10:30 p.m.
Port Adelaide Power vs. Geelong Cats — FS2, 11 p.m.
North Melbourne Kangaroos vs. Carlton Blues — Fox Soccer Plus, 12:30 a.m. (Saturday)
Fremantle Dockers vs. Essendon Bombers — FS2, 1 a.m. (Saturday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, T-Mobile Park, Seattle, WA
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV/HBO Max, 10 p.m.
Bundesliga
Matchday 4
VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli — ESPN+, 2:20 p.m.
CFL
Week 16
Montréal Alouettes at Toronto Argonauts — TSN1/TSN4/RDS/CFL+, 7 p.m.
BC Lions at Calgary Stampeders — TSN1/CFL+, 10 p.m.
College Field Hockey
Iowa at Indiana — Big Ten Network, 4 p.m.
College Football
Week 4
Columbia at Lafayette — NBC Sports Philadelphia Plus/ESPN+, 6 p.m.
Tulsa at Oklahoma State — ESPN, 7:30 p.m.
Iowa at Rutgers — Fox, 8 p.m.
CFB Picks Show — CBS Sports Network, noon
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 5 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 4 Preview — FS1, 6 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 4 — FS1, 6:30 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
The Season: Ole Miss Football — ESPNU, 7 p.m.
Iowa vs. Rutgers College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
College Soccer
Men’s
Maryland vs. Pittsburgh — Big Ten Network, 7 p.m.
Virginia vs. Wake Forest — ACC Network, 7:30 p.m.
UCLA vs. Wisconsin — Big Ten Network, 9 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 11 p.m.
College Volleyball
Women’s
Florida at Marquette — FS1, 7 p.m.
Baylor at Texas — SEC Network, 7 p.m.
EFL Championship
Matchday 6
Middlesbrough vs. West Bromwich Albion — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Azerbaijan Grand Prix, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
Practice 2 — ESPNU, 7:55 a.m.
Practice 3 — ESPN2, 4:25 a.m. (Saturday)
Golf
DP World Tour
Open de France, Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, Paris, France
2nd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
PGA Korn Ferry Tour
Nationwide Children’s Hospital Championship, Ohio State University Golf Club (Scarlet Course), Columbus, OH
2nd Round — Golf Channel, 1 p.m.
LPGA Tour
NW Arkansas Championship, Pinnacle Country Club, Rogers, AR
1st Round — Golf Channel, 4 p.m.
1st Round — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Tour Champions
PURE Insurance Championship, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, CA
1st Round — Golf Channel, 6 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
Ladies European Tour
La Sella Open, La Sella Golf Resort, Jesús Pobre, Alicante, Spain
3rd Open — Golf Channel, 4 a.m. (Saturday)
LaLiga
Matchday 5
Real Betis vs. Real Sociedad — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Ligue 1
Round 5
Olympique Lyonnais vs. Angers SCO — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
The Xtra — beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 125, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:30 a.m.
MLB
American League
Friday Night Baseball, Kaufman Stadium, Kansas City, MO
Toronto Blue Jays at Kansas City Royals — Apple TV+/Sportsnet, 7:30 p.m.
Friday Night Baseball Pre-Game — Apple TV+, 7 p.m.
New York Yankees at Baltimore — YES/MASN, 7 p.m.
Boston at Tampa Bay — NESN/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Cleveland at Minnesota — CleGuardians.TV/Twins.TV, 8 p.m.
Seattle at Houston — Root Sports/Space City Home Network, 8 p.m.
National League
Friday Night Baseball, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
San Francisco Giants at Los Angeles Dodgers — Apple TV+, 10 p.m.
Friday Night Baseball Pre-Game — Apple TV+, 9:30 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati — Marquee Sports Network/FanDuel Sports Network Ohio, 6:30 p.m.
Washington at New York Mets — MASN2/SNY, 7 p.m.
Milwaukee at St. Louis — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Midwest, 8:15 p.m.
Philadelphia at Arizona — NBC Sports Philadelphia/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Interleague
Atlanta at Detroit — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Detroit, 6:30 p.m.
Sacramento at Pittsburgh — NBC Sports California/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
San Diego at Chicago White Sox — Padres.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Anaheim at Colorado — FanDuel Sports Network West/Rockies.TV, 8 p.m.
Miami at Texas — FanDuel Sports Network Florida/KDAF, 8 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 7 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Team EJP 175, New Hampshire Motor Speedway, Loudon, NH
Practice and Qualifying — FS2, 4 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 2 p.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 2 p.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKins Network, 8 p.m.
NWSL
Matchday 21
Orlando Pride vs. North Carolina Courage — Amazon Prime Video, 8 p.m.
Houston Dash vs. Chicago Stars — NWSL+, 8 p.m.
Utah Royals vs. Racing Louisville — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Rugby
Women’s Rugby World Cup
Semifinal, Ashton Gate Stadium, Bristol, England, United Kingdom
New Zealand vs. Canada — CBS Sports Network, 2 p.m.
Serie A
Matchday 4
US Lecce vs. Cagliari Calcio — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Real Madrid Pass — Fubo Sports, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Footy: UEFA Women’s Champions League – League Phase Draw Reaction — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Racing on the Edge: Penalty Point — BBC News, 10:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, mdinight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 2:30 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Laver Cup
Day 1, Chase Center, San Francisco, CA
Day Session — Tennis Channel, 4 p.m.
Night Session — Tennis Channel, 10 p.m.
Courtside Live: Billie Jean King Cup: Finals-Semifinal: Italy vs. Ukraine/Korea Open (WTA Tour)/Chengdu (Communist China) Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 1 a.m. (Saturday)
UEFA Champions League
UEFA Champions League Matchnight — CBS Sports Network, 4:30 p.m.
Champions League Weekly — CBS Sports Network, 5:30 p.m.
Women’s Super League
Matchday 3
Tottenham Hotspur vs. Manchester City — ESPN+, 2:25 p.m.
WNBA Playoffs
1st Round
Game 3, PHX Arena, Pheonix, AZ
New York Liberty at Phoenix Mercury — ESPN2, 9 p.m. (series tied 1-1)
Wrestling
WWE
Friday Night Smackdown, Huntington Center, Toledo, OH
Main Card — USA Network (US only)/Netflix (outside US), 8 p.m.
ESPN Wrestlepalooza Special — ESPN2, 3 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.