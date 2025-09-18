All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Championships, National Stadium, Tokyo, Japan
Day 7: Evening Session: Women’s Heptathlon: Day 1-100m Hurdles/High Jump//Women’s Javelin — Peacock, 4:23 a.m. (Friday
Women’s Heptathlon: High Jump Groups A and B — Peacock, 5:20 a.m. (Friday)
Australian Rules Football
AFL Men’s — Finals Week 3
Preliminary Final Match 1, Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Victoria
Geelong Cats vs. Hawthorn Hawks — FS2, 5:30 a.m. (Friday)
College Football
Week 4
Rice at Charlotte — ESPN, 7:30 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
College Gameday Podcast — ESPN2, 2:30 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNU, 5:30 p.m.
ACC Legends: Calvin Johnson — ACC Network, 7 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 4 Preview — FS1, 11 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 4 — FS1, 11:30 p.m.
College Soccer
Women’s
Penn State vs. Nebraska — Big Ten Network, 6 p.m.
Oklahoma vs. Florida — SEC Network, 7 p.m.
Michigan State vs. UCLA — Big Ten Network, 8 p.m.
Texas vs. Mississippi State — ESPNU, 8 p.m.
Oregon vs. Illinois — Big Ten Network, 10 p.m.
College Volleyball
Women’s
Kentucky at Louisville — ESPNU, 6 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 3
Group A, Estadio Ciudad de los Deportes, México City, México
Club América vs. CF Pachuca — ESPN Deportes/ESPN+, 8:50 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Azerbaijan Grand Prix, Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
Practice 1 — ESPNU, 4:25 a.m. (Friday)
Golf
DP World Tour
Open de France, Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, Paris, France
1st Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
PGA Korn Ferry Tour
Nationwide Children’s Hospital Championship, Ohio State University Golf Club (Scarlet Course), Columbus, OH
1st Round — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Tales From the Ryder Cup: Chapter #1 — Golf Channel, 9 p.m.
Tales From the Ryder Cup: Chapter #2 — Golf Channel, 10 p.m.
Tales From the Ryder Cup: Chapter #3 — Golf Channel, 11 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America Special, Oriole Park at Camden Yards, Baltimore, MD
Announcers: Jason Benetti/John Smoltz//Ken Rosenthal
New York Yankees at Baltimore Orioles — Fox, 7:15 p.m.
MLB on Fox Pregame — Fox, 7 p.m.
Cleveland at Detroit — MLB Network (backup)/CleGuardians.TV/FanDuel Sports Network Detroit, 1 p.m.
Toronto at Tampa Bay — Sportsnet/FanDuel Sports Network Sun, 1 p.m.
Sacramento at Boston — NBC Sports California/NESN, 1:30 p.m.
Seattle at Kansas City — Root Sports/FanDuel Sports Network Kansas City, 2 p.m./MLB Network (main), 4 p.m. (joined in progress)
National League
Baseball Night in America Special, Great American Ball Park, Cincinnati, OH
Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski/Adam Wainwright
Chicago Cubs at Cincinnati Reds — Fox, 7:15 p.m.
San Diego at New York Mets — MLB Network (main)/Padres.TV/SNY, 1 p.m.
Miami at Colorado — FanDuel Sports Network Florida/Rockies.TV, 3 p.m./MLB Network (backup), 4 p.m. ijoined in progress)
San Francisco at Los Angeles Dodgers — NBC Sports Bay Area/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Anaheim at Milwaukee — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Wisconsin, 7:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 12:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Friday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Tony Stewart & Leah Pruett Interview — FS1, 6 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Week 3
Thursday Night Football, Highmark Stadium, Orchard Park, NY
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Gomez
Miami Dolphins at Buffalo Bills — Amazon Prime Video/WFOR (Miami)/WKBW (Buffalo), 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Taylor Rooks
TNF Tonight live from Highmark Stadium, Orchard Park, NY — Amazon Prime Video, 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from Highmark Stadium, Orchard Park, NY — Amazon Prime Video/WFOR/WKBW, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from Highmark Stadium, Orchard Park, NY — Amazon Prime Video, 11:15 p.m.
TNF Nightcap live from Highmark Stadium, Orchard Park, NY — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Miami Dolphins vs. Buffalo Bills NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
NWSL
Matchday 21
Angel City FC vs. Washington Spirit — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9:30 a.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter: My Wish — ESPN2, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
TMZ Sports — FS1, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 12:30 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Courtside Live: Billie Jean King Cup: Finals-Semifinal 1/Korea Open (WTA Tour)/Chengdu (Communist China) Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 1 a.m. (Friday)
Laver Cup Tennis: Line Up Show — Tennis Channel, 10 p.m.
UEFA Champions League
Matchday 1
League Phase, Parken Stadion, Copenhagen, Denmark
FC København vs. Bayer 04 Leverkusen — CBS Sports Network//UniMás/TUDN, 12:45 p.m.
UEFA Champions League Matchday — CBS Sports Network, noon
Fútbol central — UniMás/TUDN, noon
League Phase, Jan Breydelstadion, Bruges, Belgium
Club Brugge vs. AC Monaco — Paramount+, 12:45 p.m.
League Phase, St James’ Park, Newcastle, England, United Kingdom
Newcastle United vs. Barcelona — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany
Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray — CBS Sports Network, 2:55 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Golazo Network/Paramount+, 2 p.m.
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Golazo Network/Paramount+, 5 p.m.
Announcers: Nico Cantor/Nigel Reo-Coker
UEFA Champions League-The Golazo Show — CBS Sports Golazo Network/Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Etihad Stadium, Manchester, England, United Kingdom
Manchester City vs. SSC Napoli — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Estádio José Alvalade, Lisbon, Portugal
Sporting Clube de Portugal vs. Kairat Almaty — Paramount+, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
WNBA Playoffs
1st Round
Game 3, Gateway Center Arena @ College Park, Atlanta, GA
Indiana Fever at Atlanta Dream — ESPN2, 7:30 p.m. (series tied 1-1)
Game 3, Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort & Casino, Paradise, NV
Seattle Storm at Las Vegas Aces — ESPN2, 9:30 p.m.
WNBA Countdown — ESPN2, 7 p.m.
