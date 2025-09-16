All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Championships, National Stadium, Tokyo, Japan
Men’s High Jump Final — Peacock, 7:35 a.m.
Men’s Hammer Throw Final — Peacock, 8 a.m.
Day 4: Evening Session: Men’s High Jump Final/Men’s Hammer Throw Final/Men’s and Women’s 400m Semifinals/Women’s 1500m Final/Men’s 110m Hurdles Final — USA Network, started at 6:30 a.m.
Day 5: Evening Session: Men’s Triple Jump Qualification/Men’s Javelin Throw Qualification/Women’s 200m Heats — Peacock, 5:05 a.m./USA Network, 6 a.m. (Wednesday)
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 7 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Special #3: Hamburg-Two Clubs, One Rivalry — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Football
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football Press Conference — ESPN+, 11:45 a.m.
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Football Presser — ESPN+, 1 p.m.
Missouri Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
Always College Football — ESPN2, 2:30 p.m.
SEC Inside: LSU — SEC Network, 8:30 p.m.
Sitake Show (BYU) — ESPN+, 8:30 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
Jackson T. Stephens Cup, Shoreacres, Lake Bluff, IL
3rd Round — Golf Channel, 4 p.m.
College Volleyball
Women’s
Nebraska at Creighton — FS1, 7:30 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Matchday 3 — Group Stage
Group A, Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panama City, Panama
Chorrillo vs. Orlando Pride — ESPN Deportes, 8 p.m.
Group B, Swangard Stadium, Burnaby, British Columbia, Canada
Vancouver Rise Academy vs. Gotham FC — ESPN Deportes, 10 p.m.
Golf
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 2 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
Tales From The Ryder Cup: Chapter #3 — Golf Channel, 8 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Dana White’s Contender Series, Week 6 — ESPN, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, midnight
UFC The Walk: Pereira vs. Adesanya 2 — ESPN2, 12:30 a.m. (Wednesday)
MLB
American League
Cleveland at Detroit — CleGuardians,TV/FanDuel Sports Network Detroit, 6:30 p.m.
Sacramento at Boston — NBC Sports California/NESN, 6:45 p.m.
Baltimore at Chicago White Sox — MASN2/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
New York Yankees at Minnesota — YES/Twins.TV, 7:30 p.m.
Seattle at Kansas City — Root Sports/FanDuel Sports Network Kansas City, 7:30 p.m.
Toronto at Tampa Bay — Sportsnet/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Texas at Houston — Rangers Sports Network/Space City Home Network, 8 p.m.
National League
MLB on TBS Tuesday, Citi Field, Queens, New York, NY
San Diego at New York Mets — TBS/truTV/HBO Max//Padres.TV/SNY, 7 p.m.
MLB on TBS Tuesday, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Philadelphia at Los Angeles Dodgers — TBS/truTV/HBO Max//NBC Sports Philadelphia/Specrum SportsNet LA, 10 p.m.
MLB on TBS Leadoff — TBS/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
MLB on TBS Closer — TBS/truTV/HBO Max, 1 a.m. (Wednesday)
Atlanta at Washington — MLB Network/FanDuel Sports Network South/MASN, 1 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh — Marquee Sports Network/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Cincinnati at St. Louis — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Midwest, 7:45 p.m.
Miami at Colorado — FanDuel Sports Network Florida/Rockies.TV, 8:30 p.m.
San Francisco at Arizona — NBC Sports Bay Area/Dbacks.TV, 9;30 p.m.
Interleague
Anaheim at Milwaukee — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network Wisconsin, 7:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8 p.m.
Texas Rangers vs. Houston Astros MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB en vivo — UniMás/TUDN, 9 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Wednesday)
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Bristol Recap — FS1, 9:30 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disey+, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
30 for 30: Condemned to Win: Episode 1 — ESPN2, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Charleston, SC — SEC Network, 8 p.m..
30 for 30: Condemned to Win: Episode 2 — ESPN2, 8 p.m.
30 for 30: Condemned to Win: Episode 3 — ESPN2, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Wednesday)
Show Me The Money — SportsGrid, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Courtside Live: Billie Jean Cup Finals: Quarterfinals Italy vs. Communist China/Korea Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 9 a.m.
Courtside Live: Billie Jean Cup Finals: Quarterfinals Spain vs. Ukraine/Chengdu (Communist China) Open (ATP Tour)/Hangzhou (Communist China) Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 1 a.m. (Wednesday)
UEFA Champions League
Matchday 1
League Phase, Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands
PSV Eindhoven vs. Union Saint-Gilloise — CBS Sports Network, 12:45 p.m.
UEFA Champions League Matchday — CBS Sports Network, noon
League Phase, Estadio de San Mamés, Bilbao, Spain
Athletic Club Bilbao vs. Arsenal — UniMás/TUDN, 12:45 p.m.
Fútbol central — UniMás/TUDN, noon
League Phase, Allianz Stadium, Turin, Italy
Juventus vs. Borussia Dortmund — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon, Portugal
SL Benfica vs. Qarabağ FK — CBS Sports Network, 3 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Golazo Network/Paramount+, 1:30 p.m.
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Golazo Network/Paramount+, 5 p.m.
Announcers: Nico Cantor/Nigel Reo-Coker
UEFA Champions League-The Golazo Show — CBS Sports Golazo Network/Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, Spain
Real Madrid vs. Olympique de Marseille — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Tottenham Hotspur Stadium, London, England, United Kingdom
Tottenham Hotspur vs. Villarreal — Paramount+, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
WNBA Playoffs
1st Round
Game 2, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
Atlanta Dream at Indiana Fever — ESPN, 7:30 p.m. (Atlanta leads eeries 1-0)
Game 2, Climate Pledge Arena, Seattle, WA
Las Vegas Aces at Seattle Storm — ESPN, 9:30 p.m. (Las Vegas leads series 1-0)
WNBA Countdown — ESPN, 7 p.m.
