All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics Championships, National Stadium, Tokyo, Japan
Day 3: Night Session: Men’s 100 Meters Hurdles Heats/Women’s Hammer Throw Final/Women’s 100m Hurdles Semifinals and Finals/Men’s 1500m Semifinal/Men’s 3000m Steeplechase Final — USA Network, began at 6:30 a.m.
Men’s Pole Vault Final — Peacock, 7:10 a.m.
Women’s Hammer Throw Final — Peacock, 8 a.m.
Day 4: Evening Session: Men’s 800m Heats/Women’s Triple Jump Qualification — Peacock, 5:35 a.m. (Tuesday)
College Football
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) Press Conference — ACC Network Extra, 11 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
K.C. Keeler (Temple) Weekly Press Conference — ESPN+, noon
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Mississippi State Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Georgia Southern Football Press Conference — ESPN+, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Mike Gundy (Oklahoma State) ESPN+, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Mario Cristobal Weekly Press Conference — ACC Network Extra, 3 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
Jackson T. Stephens Cup, Shoreacres, Lake Bluff, IL
1st and 2nd Round — Golf Channel, 5 p.m.
Golf
HotelPlanner Tour Series Highlights: Indoor Group Challenge — Golf Channel, 9:30 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 8 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 9 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 9:30 p.m.
LaLiga
Matchday 4
RCD Espanyol de Barcelona vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC The Walk: Pereira vs. Adesanya 2 — ESPN2, 1:30 a.m. (Tuesday)
MLB
Roberto Clemente Day
American League
Baltimore at Chicago White Sox — MASN2/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
New York Yankees at Minnesota — YES/Twins.TV, 7:30 p.m.
Toronto at Tampa Bay — Sportsnet/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Texas at Houston — Rangers Sports Network/Space City Home Network, 8 p.m.
National League
Chicago Cubs at Pittsburgh — MLB Network (main)/Marquee Sports Network/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Atlanta at Washington — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network South/MASN, 6:45 p.m.
Cincinnati at St. Louis — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Midwest, 7:45 p.m.
San Francisco at Arizona — MLB Network (backup)/NBC Sports Bay Area/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Philadelphia at Los Angeles Dodgers — MLB Network (main)/NBC Sports Philadelphia/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 9:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Tuesday)
NBA
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NFL
Week 2
Monday Night Football
Game 1, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Tampa Bay Buccaneers at Houston Texans — ESPN/ABC//ESPN Deportes, 7 p.m.
Game 2, Allegiant Stadium, Paradise, NV
Announcers — ESPN/KABC/KTNV: Chris Fowler/Dan Orlovsky/Louis Riddick//Katie George//Peter Schrager
Los Angeles Chargers at Las Vegas Raiders — ESPN/KABC (Los Angeles)/KTNV (Las Vegas)//ESPN Deportes, 10:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky/Peter Schrager
NFL Live from NRG Stadium, Houston, TX — ESPN, 3 p.m.
Announcers; Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown — ESPN, 5 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff — ESPN, 6:45 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame — ESPN, 1:15 a.m. (Tuesday)
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
This Is Football — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Football America — DraftKings Network, 7 p.m.
Tampa Bay Buccaneers vs. Houston Texans NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Los Angeles Clippers vs. Las Vegas Raiders NFL Football In-Game LIVE Gamdeay — SportsGrid, 10 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 1 a.m. (Tuesday)
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Serie A
Matchday 3
Hellas Verona vs. US Cremonese — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Como 1907 vs. Genoa CFC — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Beckham & Friends: UEFA Champions League Preview Show — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Running With The Wolves: Leading the Pack — ESPN2, 7 p.m.
Running With The Wolves: Home Games — ESPN2, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Running With The Wolves: The Time Is Now — ESPN2, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9:45 p.m.
Running With The Wolves: The Wolves Den — ESPN2, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today– Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 1:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Dominique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
The Dominique Foxworth Show — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Storied: Wishbone — SEC Network, 7 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SEC Inside: Looking for Answers — SEC Network, 10 p.,m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo — TUDN, midnight
TMZ Sports — FS1, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Courtside Live: Billie Jean Cup Finals: Quarterfinals Italy vs. Communist China/Korea Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 1 a.m. (Tuesday)
Volleyball
Men’s
FIVB World Championship — Preliminary Phase
Pool D, SM Mall of Asia Arena, Pasay City, Philippines
United States vs. Portugal — CBS Sports Network, 9 a.m.
