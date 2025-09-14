All Times Eastern
Athletics
World Athletics
World Athletics World Championships, National Stadium, Tokyo, Japan
Day 2 Night Session: W0men’s Log Jump Final — Peacock, 7:40 a.m.
Day 2 Night Session Highlights — NBC/Peacock, 3 p.m.
Day 3 Morning Session: Men’s Marathon/Men’s Hammer Throw Qualification/Women’s Pole Vault Qualification/Women’s 3000 Meters Steeplechase Heats/Women’s 400 Meters Hurdles Heats — Peacock, 6:50 p.m.
Men’s Marathon — CNBC, 7 p.m.
Day 3 Night Session: Men’s 400 Meters Hurdles Heats/Men’s Long Jump Qualification/Men’s Pole Vault Final — Peacock, 5:15 a.m. (Monday)
Day 3 Night Session — USA Network, 6:30 a.m. (Monday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV/HBO Max, 3:30 p.m.
Bundesliga
Matchday 3
FC St. Pauli vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 11:20 a.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 3:30 p.m.
College Soccer
Women’s
Clemson vs. Cal — ACC Network, 1 p.m.
College Volleyball
Women’s
Baylor at Florida — ESPN2, 1 p.m.
Arizona State at Texas — ESPN, 3 p.m.
Cycling
Vuelta a España
Stage 21 (conclusion): Alalpardo to Madrid — CNBC, 12:30 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Drag Racing Series
40th NHRA Reading Nationals, Maple Grove Raceway, Mohnton, PA
Qualifying Show — FS1, noon
Finals — FS1, 2 p.m.
EFL Championship
Matchday 5
Southampton vs. Portsmouth — CBS Sports Network, 7 a.m.
English Premier League
Matchweek 4
Burnley vs. Liverpool — USA Network/Telemundo, 9 a.m.
Announcers — Jon Champion/Lee Dixon/Graeme Le Saux
Manchester City vs. Manchester United — Peacock, 11:25 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Goal Zone — Peacock, 1:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
La Liga Premier: 3er tiempo — Telemundo, 11 a.m.
Golf
DP World Tour
British PGA Championship, Wentworth Club, Surrey, England, United Kingdom
Final Round — Golf Channel, 7 a.m.
LPGA Tour
Kroger Queen City Championship, TPC River’s Band, Hamilton Township, OH
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Kay Cockerill//Mel Reid
Final Round — Golf Channel, 1 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 12:30 p.m.
PGA Tour Champions
Sanford International, Minnehaha Country Club, Sioux Falls, SD
Final Round — NBC Sports app, 3 p.m.
Final Round — Golf Channel, 9:30 p.m. (same day coverage)
PGA Korn Ferry Tour
Simmons Bank Championship, Vanderbilt Legends Club, Franklin, TN
Final Round — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour
Procure Championship, Silverado Resort (North Course), Napa, CA
Announcers: Steve Sands/Curt Byrum//Roger Maltbie//Arron Oberholser//John Wood//Kira K. Dixon
Final Round — Golf Channel, 6 p.m.
Tales From The Ryder Cup: Chapter #3 — NBC, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
LaLiga
Matchday 4
Celta de Vigo vs. Girona FC — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Levante UD vs. Real Betis — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
CA Osasuna vs. Rayo Vallecano — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Barcelona vs. Valencia — ESPN, 3 p.m.
ESPN FC: LaLiga Pregame Show — ESPNews, 2:30 p.m.
Ligue 1
Round 4
LOSC Lille vs. Toulouse FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
Paris Saint-Germain vs. RC Lens — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Stade Rennais vs. Olympique Lyonnais — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Women’s Flyweight Contenders — ESPN2, 1 a.m. (Monday)
MLB
American League
Sunday Night Baseball, Fenway Park, Boston, MA
Announcers: Karl Ravech/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
New York Yankees at Boston — YES/NESN, 4 p.m.
Announcers: Kevin Connors/Tim Kurkjian
Baseball Tonight: Sunday Night Countdown — ESPN2, 6 p.m.
Baltimore at Toronto — MASN2/Sportsnet, 1:30 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland — Chicago Sports Network/CleGuardians.TV, 1:30 p.m.
Anaheim at Seattle — FanDuel Sports Network West/Root Sports, 4 p.m.
National League
Pittsburgh at Washington — SportsNet Pittsburgh/MASN, 11:30 a.m.
St. Louis at Milwaukee — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Wisconsin, 2 p.m.
Colorado at San Diego — Rockies.TV/Padres.TV, 4 p.m./MLB Network (backup), 4:30 p.m. (joined in progress)
Los Angeles Dodgers at San Francisco — Spectrum SportsNet LA/NBC Sports Bay Area, 4 p.m./MLB Network (main), 4:30 p.m. (joined in progress)
Interleague
Detroit at Miami — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Florida, 1:30 p.m.
Houston at Atlanta — Space City Home Network/FanDuel Sports Network South, 1:30 p.m.
Kansas City at Philadelphia — MLB Network (backup)/FanDuel Sports Network Kansas City/NBC Sports Philadelphia, 1:30 p.m.
Texas at New York Mets — MLB Network (main)/Rangers Sports Network/WPIX, 1:30 p.m.
Arizona at Minnesota — Dbacks.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Tampa Bay at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network Sun/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Cincinnati at Sacramento — FanDuel Sports Network Ohio/NBC Sports California, 4 p.m.
Off Base Podcast — MLB Network, 11 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 11:30 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
Play Ball — MLB Network 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scorecard — MLB Network, 7 p.m.
NFL
Week 2
NFL on CBS — 1 p.m.
Announcers: Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Buffalo Bills at New York Jets
Announcers: Tom McCarthy/Ross Tucker//Amanda Balionis
Cleveland Browns at Baltimore Ravens
Announcers: Chris Lewis/Logan Ryan//Tiffany Blackmon
Jacksonville Jaguars at Cincinnati Bengals
Announcers: Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn
Los Angeles Rams at Tennessee Titans
Announcers: Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross
New England Patriots at Miami Dolphins
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
NFL Today Postgame — CBS, 4 p.m.
NFL Today Postgame — CBS, 4:30 p.m
NFL on Fox — 1 p.m.
Announcers: Kenny Albert/Jonathan Wilma//Megan Olivi
Chicago Bears at Detroit Lions
Announcers: Joe Davis/Greg Olsen//Pam Oliver
New York Giants at Dallas Cowboys
Announcers: Kevin Kugler/Daryl Johnson//Allison Williams
San Francisco 49ers at New Orleans Saints
Announcers: Adam Amin/Mark Sanchez//Kristina Pink
Seattle Seahawks at Pittsburgh Steelers
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday live from Arrowhead Stadium, Kansas City, MO — Fox, 11 a.m.
NFL on CBS — 4:05 p.m.
Announcers: Spero Dedes/Adam Archuleta//Aditi Kinkhabwala
Carolina Panthers at Arizona Cardinals
Announcers: Kevin Harlan/Trent Green//Melanie Collins
Denver Broncos at Indianapolis Colts
NFL on Fox — 4:25 p.m.
Announcers: Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
Philadelphia Eagles at Kansas City Chiefs
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
The O.T. — Fox, 7:30 p.m.
Sunday Night Football, U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo/Peacock: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Atlanta Falcons at Minnesota Vikings — NBC/Peacock/Universo, 8:20 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry
Football Night in America — NBC, 7 p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final — Peacock, 11:30 p.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, 9 a.m.
Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
Fantasy Football Now — ESPN2, 10 a.m.
Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.
NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.
NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.
Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NWSL
Matchday 20
Chicago Stars vs. Portland Thorns — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Utah Royals vs. Houston Dash — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Seattle Reign vs. Racing Louisville — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Rugby
Women’s Rugby World Cup
Quarter-final 4, Ashton Gate Stadium, Bristol, England, United Kingdom
England vs. Scotland — CBS Sports Network, 11 a.m.
Serie A
Matchday 3
Atalanta BC vs. US Lecce — CBS Sports Network, 9 a.m.
Pisa SC vs. Udinese Calcio — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
US Sassuolo Calcio vs. SS Lazio — CBS Sports Golazo Network, noon
AC Milan vs. Bologna FC 1909 — Paramount+, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
SEC Now — SEC Network, 2 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Acción — TUDN, 4 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
30 for 30: Four Days in October — ESPN2, 5 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SC Featured — ESPN, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
SEC Storied: The Book of Manning — ESPN2, 8:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
La jugada — Univision/TUDN, midnight
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Courtside Live: Guadalajara Open Final (WTA Tour) — Tennis Channel, 8 p.m.
Courtside Live: Korea Open Tennis Championships (WTA Tour) — Tennis Channel, 1 a.m. (Monday)
WNBA Playoffs
1st Round
Game 1, Target Center, Minneapolis, MN
Announcers: Tiffany Greene/Debbie Antonelli//Brooke Weisbrod
Golden State Valkyries at Minnesota Lynx — ESPN, 1 p.m.
Game 1, Gateway Center Arena @ College Park, Atlanta, GA
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Indiana Fever at Atlanta Dream — ABC, 3 p.m.
Announcers: Elle Duncan/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ABC, 2:30 p.m.
Game 1, PHX Arena, Phoenix, AZ
Announcers: Pam Ward/LaChina Robinson//Angel Gray
New York Liberty at Phoenix Mercury — ESPN, 5 p.m.
Game 1, Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV
Announcers: Mark Jones/Carolyn Peck//Vanessa Richardson
Seattle Storm at Las Vegas Aces — ESPN, 10 p.m.
