Ohio State Buckeyes running back CJ Donaldson Jr. (12) runs during the NCAA football game against the Illinois Fighting Illini at Gies Memorial Stadium in Champaign on Oct. 11, 2025. Ohio State won 34-16.
By Ken Fang on

All Times Eastern

noon

LSU at Vanderbilt — ABC
UConn at Boston College — ACC Network
Central Michigan at Bowling Green — CBS Sports Network
Georgia Tech at Duke — ESPN
Baylor at TCU — ESPN2
Army at Tulane — ESPNU
Arizona at Houston — FS1
Stonehill at Yale — NESN/ESPN+
Furman at Wofford — Nexstar/ESPN+
Robert M0rris at Long Island University — Ryz Sports Network
Butler at Davidson — YouTube

Eastern Michigan at Miami (OH) — ESPN+
Merrimack at Harvard — ESPN+
Penn at Columbia — ESPN+

12:15 p.m.

Washington at Michigan — Fox

12:45 p.m.

Oklahoma at South Carolina — SEC Network

1 p.m.

Hampton at Villanova — NBC Sports Philadelphia/FloSports
Stony Brook at Monmouth — NBC Sports Philadelphia Plus/FloSports
Dartmouth at Fordham — SNY/ESPN+
West Virginia at Central Florida — TNT/truTV/HBO Max
North Dakota State at Indiana State — WDAY/WDAZ/ESPN+

Bucknell at Cornell — ESPN+
Colgate at Georgetown — ESPN+
Davidson at Drake — ESPN+
Stetson at Presbyterian — ESPN+

1:30 p.m.

East Tennessee State at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
Samford at Virginia Military Institute — ESPN+
Tennessee-Martin at Gardner-Webb — ESPN+

2 p.m.

Holy Cross at Richmond — Monumental Sports Network/ESPN+
Valparaiso at St. Thomas — WFTC/Summit League Network

Kent State at Toledo — ESPN+
Marist at Morehead State — ESPN+
South Dakota at Northern Iowa — ESPN+
Tennessee Tech at Lindenwood — ESPN+
Western Carolina at The Citadel — ESPN+

2:30 p.m.

Buffalo at UMass — ESPN+

3 p.m. 

Purdue at Northwestern — Big Ten Network
Youngstown State at Illinois State — Marquee Sports Network
Sacred Heart at Montana — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+

Eastern Illinois at Southeast Missouri — ESPN+
North Dakota at Southern Illinois — ESPN+
Troy at Louisiana-Monroe — ESPN+

Grambling State at Arkanasa-Pine Bluff — SWAC TV
Lincoln (CA) at Mississippi Valley State — SWAC TV
Virginia University of Lynchburg at Texas Southern — SWAC TV

3:30 p.m.

Mississippi at Georgia — ABC
SMU at Clemson — ACC Network
Ohio State at Wisconsin — CBS
Wyoming at Air Force — CBS Sports Network
Texas A&M at Arkansas — ESPN
Old Dominion at James Madison — ESPNU
UNLV at Boise State — FS1
Elon at William & Mary — MASN/FloSports
Michigan State at Indiana — Peacock

Akron at Ball State — ESPN+
Coastal Carolina at Appalachian State — ESPN+
Northern Illinois at Ohio — ESPN+
Temple at Charlotte — ESPN+
Texas-San Antonio at North Texas — ESPN+
Texas State at Marshall — ESPN+

New Hampshire at Campbell –FloSports
URI at Albany — FloSports

4 p.m.

Memphis at UAB — ESPN2
Texas Tech at Arizona State — Fox

Alcorn State at Florida A&M — ESPN+
Charleston Southern at Western Illinois — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at Lamar — ESPN+

4:15 p.m.

Mississippi State at Florida — SEC Network

4:30 p.m.

Howard at Tennessee State — ESPN+

5 p.m.

Prairie View A&M at Southern – HBCU Go
Central Connecticut at Wagner — Ryz Sports Network

Northwestern State at Southeastern Louisiana — ESPN+
South Dakota State at Murray State — ESPN+
Southern Mississippi at Louisiana — ESPN+
Weber State at Portland State — ESPN+

5:30 p.m.

East Texas A&M at Incarnate Word — ESPN+

6:30 p.m.

Oregon at Rutgers — Big Ten Network
Washington State at Virginia — The CW

7 p.m.

Texas at Kentucky — ESPN
Maryland at UCLA — FS1
Penn State at Iowa — Peacock
Hawai’i at Colorado State — Spectrum Sports Hawai’i/Mountain West mobile app (outside Hawai’i)
Idaho at Eastern Washington — SWX Local Sports/ESPN+

Eastern Kentucky at North Alabama — ESPN+
Georgia State at Georgia Southern — ESPN+
Houston Christian at McNeese — ESPN+
Nicholls at Stephen F. Austin — ESPN+
West Georgia at Tarleton — ESPN+

7:30 p.m.

Tennessee at Alabama — ABC
Pittsburgh at Syracuse — ACC Network
Florida Atlantic at South Florida — ESPNU
USC at Notre Dame — NBC/Peacock

7:45 p.m.

Missouri at Auburn — SEC Network

8 p.m.

Cincinnati at Oklahoma State – ESPN2
Utah at BYU — Fox

8:30 p.m.

Abilene Christian at Southern Utah — ESPN+

9 p.m.

Northern Colorado at Sacramento State — KMAX/ESPN+

9:45 p.m.

Nevada at New Mexico — FS1

10 p.m.

Lafayette at Oregon State — The CW

10:30 p.m.

Florida State at Stanford — ESPN

Pregame and Studio Shows

College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 9 a.m.
College GameDay live from the  University of Georgia, Athens, GA — ESPN/ESPNU, 9 a.m.
Big Noon Kickoff live from Brigham Young University, Provo, UT  — Fox, 10 a.m.
ACC Huddle live from Duke University, Durham, NC — ACC Network, 10 a.m.
BTN Tailgate live from the University of Indiana, Bloomington, IN — Big Ten Network, 10 a.m.
SEC Nation live from the University of Alabama, Tuscaloosa, AL — SEC Network, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Big Noon Kickoff live from Brigham Young University, Provo, UT  — FS1, 11 a.m.
Big 12 Uncovered: University of Central Florida Knights-Homecoming Week — TNT/HBO Max, noon
Big 12 College Football Pregame — TNT/HBO Max, 12:30 p.m.
College Football Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
SEC Now — SEC Network, noon
Washington vs. Michigan Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
B1G Countdown to Kickoff — Big Ten Network, 2:30 p.m.
College Football Today — CBS, 2:30 p.m.
College Football Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 3 p.m.
Notre Dame Football College Countdown — Peacock, 3 p.m.
Mississippi vs. Georiga Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 3:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3:45 p.m.
Big 12 College Football Postgame — TNT/HBO Max, 4:30 p.m.
B1G Live: Football Game Break — Big Ten Network, 6 p.m.
BYU Sports Nation Game Day: Utah vs. BYU — BYUtv, 6 p.m.
Tennessee vs. Alabama College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 7 p.m.
College Football Primetime Pregame — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 7 p.m.
Notre Dame Football Countdown — NBC, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7:15 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 7:30 p.m.
B1G Live: Football Postgame — Big Ten Network, 9:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 10:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 11 p.m.
College Football Postgame Live — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SEC Football Final — SEC Network, 11 p.m.
College Football Final — ESPN2, midnight
The Final Drive — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Sunday)
Inside College Football — CBS Sports Network, 1 a.m. (Sunday)

