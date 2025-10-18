All Times Eastern
noon
LSU at Vanderbilt — ABC
UConn at Boston College — ACC Network
Central Michigan at Bowling Green — CBS Sports Network
Georgia Tech at Duke — ESPN
Baylor at TCU — ESPN2
Army at Tulane — ESPNU
Arizona at Houston — FS1
Stonehill at Yale — NESN/ESPN+
Furman at Wofford — Nexstar/ESPN+
Robert M0rris at Long Island University — Ryz Sports Network
Butler at Davidson — YouTube
Eastern Michigan at Miami (OH) — ESPN+
Merrimack at Harvard — ESPN+
Penn at Columbia — ESPN+
12:15 p.m.
Washington at Michigan — Fox
12:45 p.m.
Oklahoma at South Carolina — SEC Network
1 p.m.
Hampton at Villanova — NBC Sports Philadelphia/FloSports
Stony Brook at Monmouth — NBC Sports Philadelphia Plus/FloSports
Dartmouth at Fordham — SNY/ESPN+
West Virginia at Central Florida — TNT/truTV/HBO Max
North Dakota State at Indiana State — WDAY/WDAZ/ESPN+
Bucknell at Cornell — ESPN+
Colgate at Georgetown — ESPN+
Davidson at Drake — ESPN+
Stetson at Presbyterian — ESPN+
1:30 p.m.
East Tennessee State at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
Samford at Virginia Military Institute — ESPN+
Tennessee-Martin at Gardner-Webb — ESPN+
2 p.m.
Holy Cross at Richmond — Monumental Sports Network/ESPN+
Valparaiso at St. Thomas — WFTC/Summit League Network
Kent State at Toledo — ESPN+
Marist at Morehead State — ESPN+
South Dakota at Northern Iowa — ESPN+
Tennessee Tech at Lindenwood — ESPN+
Western Carolina at The Citadel — ESPN+
2:30 p.m.
Buffalo at UMass — ESPN+
3 p.m.
Purdue at Northwestern — Big Ten Network
Youngstown State at Illinois State — Marquee Sports Network
Sacred Heart at Montana — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
Eastern Illinois at Southeast Missouri — ESPN+
North Dakota at Southern Illinois — ESPN+
Troy at Louisiana-Monroe — ESPN+
Grambling State at Arkanasa-Pine Bluff — SWAC TV
Lincoln (CA) at Mississippi Valley State — SWAC TV
Virginia University of Lynchburg at Texas Southern — SWAC TV
3:30 p.m.
Mississippi at Georgia — ABC
SMU at Clemson — ACC Network
Ohio State at Wisconsin — CBS
Wyoming at Air Force — CBS Sports Network
Texas A&M at Arkansas — ESPN
Old Dominion at James Madison — ESPNU
UNLV at Boise State — FS1
Elon at William & Mary — MASN/FloSports
Michigan State at Indiana — Peacock
Akron at Ball State — ESPN+
Coastal Carolina at Appalachian State — ESPN+
Northern Illinois at Ohio — ESPN+
Temple at Charlotte — ESPN+
Texas-San Antonio at North Texas — ESPN+
Texas State at Marshall — ESPN+
New Hampshire at Campbell –FloSports
URI at Albany — FloSports
4 p.m.
Memphis at UAB — ESPN2
Texas Tech at Arizona State — Fox
Alcorn State at Florida A&M — ESPN+
Charleston Southern at Western Illinois — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at Lamar — ESPN+
4:15 p.m.
Mississippi State at Florida — SEC Network
4:30 p.m.
Howard at Tennessee State — ESPN+
5 p.m.
Prairie View A&M at Southern – HBCU Go
Central Connecticut at Wagner — Ryz Sports Network
Northwestern State at Southeastern Louisiana — ESPN+
South Dakota State at Murray State — ESPN+
Southern Mississippi at Louisiana — ESPN+
Weber State at Portland State — ESPN+
5:30 p.m.
East Texas A&M at Incarnate Word — ESPN+
6:30 p.m.
Oregon at Rutgers — Big Ten Network
Washington State at Virginia — The CW
7 p.m.
Texas at Kentucky — ESPN
Maryland at UCLA — FS1
Penn State at Iowa — Peacock
Hawai’i at Colorado State — Spectrum Sports Hawai’i/Mountain West mobile app (outside Hawai’i)
Idaho at Eastern Washington — SWX Local Sports/ESPN+
Eastern Kentucky at North Alabama — ESPN+
Georgia State at Georgia Southern — ESPN+
Houston Christian at McNeese — ESPN+
Nicholls at Stephen F. Austin — ESPN+
West Georgia at Tarleton — ESPN+
7:30 p.m.
Tennessee at Alabama — ABC
Pittsburgh at Syracuse — ACC Network
Florida Atlantic at South Florida — ESPNU
USC at Notre Dame — NBC/Peacock
7:45 p.m.
Missouri at Auburn — SEC Network
8 p.m.
Cincinnati at Oklahoma State – ESPN2
Utah at BYU — Fox
8:30 p.m.
Abilene Christian at Southern Utah — ESPN+
9 p.m.
Northern Colorado at Sacramento State — KMAX/ESPN+
9:45 p.m.
Nevada at New Mexico — FS1
10 p.m.
Lafayette at Oregon State — The CW
10:30 p.m.
Florida State at Stanford — ESPN
Pregame and Studio Shows
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 9 a.m.
College GameDay live from the University of Georgia, Athens, GA — ESPN/ESPNU, 9 a.m.
Big Noon Kickoff live from Brigham Young University, Provo, UT — Fox, 10 a.m.
ACC Huddle live from Duke University, Durham, NC — ACC Network, 10 a.m.
BTN Tailgate live from the University of Indiana, Bloomington, IN — Big Ten Network, 10 a.m.
SEC Nation live from the University of Alabama, Tuscaloosa, AL — SEC Network, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Big Noon Kickoff live from Brigham Young University, Provo, UT — FS1, 11 a.m.
Big 12 Uncovered: University of Central Florida Knights-Homecoming Week — TNT/HBO Max, noon
Big 12 College Football Pregame — TNT/HBO Max, 12:30 p.m.
College Football Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
SEC Now — SEC Network, noon
Washington vs. Michigan Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
B1G Countdown to Kickoff — Big Ten Network, 2:30 p.m.
College Football Today — CBS, 2:30 p.m.
College Football Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 3 p.m.
Notre Dame Football College Countdown — Peacock, 3 p.m.
Mississippi vs. Georiga Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 3:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3:45 p.m.
Big 12 College Football Postgame — TNT/HBO Max, 4:30 p.m.
B1G Live: Football Game Break — Big Ten Network, 6 p.m.
BYU Sports Nation Game Day: Utah vs. BYU — BYUtv, 6 p.m.
Tennessee vs. Alabama College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 7 p.m.
College Football Primetime Pregame — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 7 p.m.
Notre Dame Football Countdown — NBC, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7:15 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 7:30 p.m.
B1G Live: Football Postgame — Big Ten Network, 9:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 10:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 11 p.m.
College Football Postgame Live — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SEC Football Final — SEC Network, 11 p.m.
College Football Final — ESPN2, midnight
The Final Drive — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Sunday)
Inside College Football — CBS Sports Network, 1 a.m. (Sunday)
