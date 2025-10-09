All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 9
Western Bulldogs vs. Essendon Bombers — FS2, 4 a.m. (Friday)
Baseball
Banana Ball City Selection Show — ESPN2, 6:30 p.m.
College Basketball
Big Ten Basketball Media Days
Day 12 Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, IL
B1G Live: Men’s Basketball Media Day Special — Big Ten Network, noon
College Football
Week 7
Louisiana Tech at Kennesaw State — ESPNU, 7 p.m.
East Carolina at Tulane — ESPN, 7:30 p.m.
Jacksonville State at Sam Houston — CBS Sports Network, 8 p.m.
Southern Mississippi at Georgia Southern — ESPN2, 8 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
The Journey: Big Ten Football — Big Ten Network, 5:30 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNU, 6:30 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 7 Preview — FS1, 11 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 7 — FS1, 11:30 p.m.
College Hockey
Men’s
Clarkson at Penn State — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Boston College at Minnesota — Big Ten Network, 9 p.m.
B1G Live: Hockey Pregame — Big Ten Network, 6 p.m.
College Soccer
Women’s
South Carolina vs. Texas — SEC Network, 6 p.m.
Notre Dame vs. Florida State — ACC Network, 7 p.m.
Oklahoma vs. Tennessee — SEC Network, 8 p.m.
College Volleyball
Women’s
Purdue at Ohio State — Big Ten Network, 7 p.m.
CONCACAF World Cup Qualifiers
Final Round
Group C, Estadio Nacional de Futbol, Managua, Nicaragua
Announcers — Universo: Copán Álvarez/Diego Balado/Carlos Pavón
Nicaragua vs. Haiti — CBS Sports Golazo Network/Universo, 7:55 p.m.
Group C, Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras
Honduras vs. Haiti — CBS Sports Golazo Network/Universo, 9:55 p.m.
Announcers: Carmen Boquín/José Luis López Salido/Carlos Pavón
Rumbo Al Mundial Extra — Universo, 7:30 p.m.
Golf
DP World Tour
Open de España, Club de Campo Villa de Madrid, Madrid, Spain
1st Round — Golf Channel, 8 a.m.
PGA Korn Ferry Tour
Korn Ferry Tour Championship, French Lick Golf Resort, French Lick, IN
1st Round — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
LPGA Tour
LPGA Shanghai, Qizhong Garden Golf Club, Minhang District, Shanghai, Communist China
1st Round — Golf Channel, 7 p.m. (delayed from 10/08)
2nd Round — NBC Sports app, 11 p.m.
PGA Tour
Baycurrent Classic, Yokohama Country Club, Yokohama, Japan
2nd Round — Golf Channel, 9 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Unleashed: Lightweight Title — ESPN2, 11 p.m.
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 12:30 a.m. (Friday)
MLB Postseason
National League Division Series
Game 4, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Brian Anderson/Jeff Francoeur//Lauren Shehadi
Philadelphia Phillies at Los Angeles Dodgers — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 6:08 p.m.
Game 4, Wrigley Field, Chicago, IL
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Alex Faust/Ron Darling//Lauren Jbara
Milwaukee Brewers at Chicago Cubs — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 9:08 p.m. (Milwaukee leads series 2-1)
Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martinez/Jimmy Rollins
MLB Leadoff on TBS — TBS/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
MLB Closer on TBS — TBS/truTV/HBO Max, 10:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight; National Pregame Postseason Show — MLB Network, 4 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 10 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, midnight
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Kenny Wallace Interview — FS1, 6 p.m.
NBA Preseason
Minnesota at New York — NBA TV/FanDuel Sports Network North/MSG 2, 7:30 p.m.
Charlotte at Oklahoma City — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Southwest/KSBI, 8 p.m.
Cleveland at Chicago — FanDuel Sports Network Ohio/Chicago Sports Network Plus, 8 p.m.
Detroit at Milwaukee — FanDuel Sports Network Detroit Extra/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.,m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NFL
Week 6
Thursday Night Football, MetLife Stadium, New York, NY
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú/Mayra Gomez
Philadelphia Eagles at New York Giants — Amazon Prime Video/WTXF (Philadelphia)/WNYW (New York), 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Taylor Rooks//Ian Rapoport
TNF Tonight live from MetLife Stadium, East Rutherford, NJ — 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from MetLife Stadium, East Rutherford, NJ — 8 p.m.
TNF Post Game Show live from MetLife Stadium, East Rutherford, NJ — 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from MetLife Stadium, East Rutherford, NJ — 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
This Is Football — ESPNews, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Philadelphia Eagles vs. New York Giants NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
NHL
NHL on ESPN+/Hulu
Announcers: John Buccigross/AJ Mleczko
New Jersey Devils at Carolina Hurricanes — ESPN+/Hulu, 7:30 p.m.
Announcers: John Kelly/Cassie Campbell-Pascall
Vegas Golden Knights at San José Sharks — ESPN+/Hulu/Sportsnet 360, 10 p.m.
Chicago at Boston — Sportsnet/Chicago Sports Network/NESN, 7 p.m.
Montréal at Detroit — TSN2/RDS/FanDuel Sports Network, 7 p.m.
New York Islanders at Pittsburgh — TVA Sports/MSG SportsNet/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
New York Rangers at Buffalo — MSG Network/MSG Western New York, 7 p.m.
Ottawa at Tampa Bay — TSN5/RDSI/WXPX (The Spot), 7 p.m.
Philadelphia at Florida — NBC Sports Philadelphia/Scripps Sports, 7 p.m.
Columbus at Nashville — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
Dallas at Winnipeg — Victory+/TSN3, 8 p.m.
Minnesota at St. Louis — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
Utah at Colorado — KUPX/Altitude, 9 p.m.
Anaheim at Seattle — Victory+/Kraken Hockey Network (KING/KONG), 10 p.m.
Calgary at Vancouver — Sportsnet West/Sportsnet Pacific/TVA Sports, 10 p.m.
Announcers: E.J. Hradek/Dan Rosen
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Jason Demers/Cory Schneider
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Cory Schneider/Kevin Weekes
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Announcers: Tony Luftman/Ken Daneyko/Devan Dubnyk
NHL Tonight — NHL Network, 9 p.m.
Host: Erica Wachter
On the Fly — NHL Network, 11:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Friday)
Soccer
Men’s
International Friendly, The National Arena, Bucharest, Romania
Romania vs. Moldova — Fubo Sports 2, 2 p.m.
International Friendly Wembley Stadium, London, England, United Kingdom
England vs. Wales — FS2, 2:30 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Lînea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Sports News & Talk
TMZ Sports — FS1, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
We Need to Talk — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 2:30 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter: My Wish — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS1, 3 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 11 p.m.
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 6:30 a.m. (Friday)
UEFA World Cup European Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 7
Group G, Helsinki Olympic Stadium, Helsinki, Finland
Finland vs. Lithuania — Fox Soccer Plus, 11:50 a.m.
Group C, Hampden Park, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Scotland vs. Greece — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
Group G, Grawnd Nazzjonali, Ta’Qali, Malta
Malta vs. Netherlands — Fubo Sports Network, 2:30 p.m.
Group H, Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria
Austria vs. San Marino — Fubo Sports Network 3, 2:30 p.m.
Group C, ZTE Aréna, Zalaegerszeg, Hungary
Belarus vs. Denmark — Fubo Sports Network 4, 2:30 p.m.
Group H, AEK Arena, Larnaca, Cyprus
Cyprus vs. Bosnia and Herzegovina — Fubo Sports Network 5, 2:30 p.m.
Group L, Fortuna Arena, Prague, Czechia
Czechia vs. Croatia — Fubo Sports Network 6, 2;30 p.m.
Group L, Tórsvøllur, Tórshavn, Faroe Islands
Faroe Islands vs. Montenegro — Fubo Sports Network 7, 2:30 p.m.
