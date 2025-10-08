Oct 5, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Phoenix Mercury guard Kahleah Copper (2) reacts after scoring against the Las Vegas Aces during the first quarter of game two of the 2025 WNBA Finals at Michelob Ultra Arena. Mandatory Credit: Lucas Peltier-Imagn Images
All Times Eastern

Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 7 p.m.

Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.

College Basketball
ACC Tip-Off Media Days
Day 3, Hilton Charlotte Uptown, Charlotte, NC
Morning and Afternoon Sessions: Men — ACC Network, 9 a.m.

Big Ten Basketball Media Days
Day 1, Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, IL
B1G Live: Women’s Basketball Media Day Special — Big Ten Network, noon

College Football
Week 6
Missouri State at Middle Tennessee — ESPN2, 7:30 p.m.
Liberty at Texas-El Paso — CBS Sports Network, 8 p.m.

Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live – – ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 11:30 p.m.

College Golf
Men’s and Women’s
NB3 Collegiate Matchplay
Final Round, Twin Warriors Golf Course, Santa Ana Pueblo, NM
Single Tee — Golf Channel, 12:30 p.m.

College Volleyball
Women’s
North Carolina State at Wake Forest — ACC Network, 7 p.m.
Kentucky at Texas A&M — SEC Network, 7 p.m.
UCLA at Minnesota — Big Ten Network, 8 p.m.

At The Net — Big Ten Network, 7:30 p.m.

Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
HotelPlanner Tour Series Highlights: 2025 Italian Challenge Open — Golf Channel, noon
Golf Today — Golf Channel, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7:30 p.m.

Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Unleashed: Welcome to the Suga Show — ESPNews, midnight
UFC Unleashed: Queens of the Octagon — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)

MLB Postseason
American League Division Series
Game 4, Comerica Park, Detroit, MI
Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski/Adam Wainwright//Tom Verducci
Seattle Mariners at Detroit Tigers — FS1, 3:08 p.m. (Seattle leads series 2-1)

Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez/Dontrelle Willis
MLB on FS1 Pregame — FS1, 2 p.m.

National League Division Series
Game 3, Wrigley Field, Chicago, IL
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Alex Faust/Ron Darling//Lauren Jbara
Milwaukee Brewers at Chicago Cubs — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 5:08 p.m. (Milwaukee leads series 2-0)

Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martinez/Jimmy Rollins
MLB Leadoff on TBS — TBS/truTV/HBO Max, 4:30 p.m.

Béisbol Central — UniMás, 4:30 p.m.

American League Division Series
Game 4, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martinez/Caleb Joseph/Kevin Pillar//Hazel Mae
Toronto Blue Jays at New York Yankees — FS11, 7:08 p.m.

Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez/Dontrelle Willis
MLB on FS1 Pregame — FS1, 6 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1, 10 p.m.

Announcers: Jamie Campbell/Joe Siddall/Madison Shipman
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 6 p.m.

National League Division Series
Game 3, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Brian Anderson/Jeff Francoeur//Lauren Shehadi
Philadelphia Phillies at Los Angeles Dodgers — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 9:08 p.m. (Los Angeles leads series 2-0)

Béisbol Central — UniMás, 8 p.m.

Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martinez/Jimmy Rollins
MLB Closer on TBS: Postseason Edition — TBS/truTV/HBO Max, 12:30 a.m. (Thursday)

The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 1 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 3 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 8 p.m.
MLB NLDS Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 10 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, midnight
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, midnight

MLS
Matchday 19
Announcers — English: Keith Costigan/Danny Higginbotham//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
LAFC vs. Toronto FC — Apple TV, 10:30 p.m.

NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Charlotte Roval Recap — FS2, 6 p.m.

NBA Preseason
San Antonio at Miami — NBA TV/KMYS/FanDuel Sports Network Florida, 7:30 p.m.
Boston at Memphis — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Utah at Houston — KJZZ/Space city Home Network, 8 p.m.
Portland at Golden State — NBA TV/KUNP/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Toronto at Sacramento — TSN1/TSN4, 10 p.m.

The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Top Hustle Plays From 2024-25 Season — NBA TV, 7 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 5 — Nickelodeon, 5 p.m.
First Draft — ESPNews, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.

NHL
Wednesday Night Hockey
Montréal Canadiens at Toronto Maple Leafs — Sportsnet One/TVA Sports, 7 p.m.
Calgary Flames at Edmonton Oilers — Sportsnet One/TVA Sports, 10 p.m.

Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.

NHL on TNT
Announcers: Brendan Burke/Darren Pang//Tarik El-Bashir
Boston Bruins at Washington Capitals — TNT/HBO Max, 7:30 p.m.

Announcers: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher//Aly Lozoff
Los Angeles Kings at Vegas Golden Knights — TNT/HBO Max, 10 p.m.

Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Henrik Lundqvist/Wayne Gretzky
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 6 p.m.
NHL on TNT Postgame Show — TNT/HBO Max, 12:30 a.m. (Thursday)

Announcers: E.J. Hradek/Pat Maroon
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet, 4 p.m.

Announcers: Lauren Gardner/Brian Boyle/Mike Rupp/Cory Schneider
NHL Now — NHL Network/Sportsnet, 5 p.m.

Announcers: Tony Luftman/Mike Johnson/Kevin Weekes
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.

Host: Erika Wachter
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Thursday)

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
TMZ Sports — FS1, 7:30 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 7:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night with Scott Van Pelt — ESPN, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo– Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
We Need to Talk — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)

Tennis
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 11 p.m.

UEFA Women’s Champions League
Matchday 1
League Phase, Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, Spain
Real Madrid vs. AS Roma — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m.

Announcers: Hannah Cash/Jen Beattie/Janelly Farias/Darian Jenkins/Kelley O’Hara
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.

League Phase, NV Arena, Sankt Pölten, Austria
St. Pölten vs. Atlético de Madrid — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.

League Phase, Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany
VfL Wolfsburg vs. Paris Saint-Germain — CBS Sports Network, 3 p.m.

Announcers: Hannah Cash/Jen Beattie/Janelly Farias/Darian Jenkins/Kelley O’Hara
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.

WNBA Playoffs
WNBA Finals
Game 3, Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Las Vegas Aces at Phoenix Mercury — ESPN, 8 p.m. (Las Vegas leads series 2-0)

Announcers: Elle Duncan/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ESPN, 7 p.m.

