All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 7 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
ACC Tip-Off Media Days
Day 3, Hilton Charlotte Uptown, Charlotte, NC
Morning and Afternoon Sessions: Men — ACC Network, 9 a.m.
Big Ten Basketball Media Days
Day 1, Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, IL
B1G Live: Women’s Basketball Media Day Special — Big Ten Network, noon
College Football
Week 6
Missouri State at Middle Tennessee — ESPN2, 7:30 p.m.
Liberty at Texas-El Paso — CBS Sports Network, 8 p.m.
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live – – ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
NB3 Collegiate Matchplay
Final Round, Twin Warriors Golf Course, Santa Ana Pueblo, NM
Single Tee — Golf Channel, 12:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
North Carolina State at Wake Forest — ACC Network, 7 p.m.
Kentucky at Texas A&M — SEC Network, 7 p.m.
UCLA at Minnesota — Big Ten Network, 8 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 7:30 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
HotelPlanner Tour Series Highlights: 2025 Italian Challenge Open — Golf Channel, noon
Golf Today — Golf Channel, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7:30 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Unleashed: Welcome to the Suga Show — ESPNews, midnight
UFC Unleashed: Queens of the Octagon — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
MLB Postseason
American League Division Series
Game 4, Comerica Park, Detroit, MI
Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski/Adam Wainwright//Tom Verducci
Seattle Mariners at Detroit Tigers — FS1, 3:08 p.m. (Seattle leads series 2-1)
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez/Dontrelle Willis
MLB on FS1 Pregame — FS1, 2 p.m.
National League Division Series
Game 3, Wrigley Field, Chicago, IL
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Alex Faust/Ron Darling//Lauren Jbara
Milwaukee Brewers at Chicago Cubs — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 5:08 p.m. (Milwaukee leads series 2-0)
Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martinez/Jimmy Rollins
MLB Leadoff on TBS — TBS/truTV/HBO Max, 4:30 p.m.
Béisbol Central — UniMás, 4:30 p.m.
American League Division Series
Game 4, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martinez/Caleb Joseph/Kevin Pillar//Hazel Mae
Toronto Blue Jays at New York Yankees — FS11, 7:08 p.m.
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez/Dontrelle Willis
MLB on FS1 Pregame — FS1, 6 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1, 10 p.m.
Announcers: Jamie Campbell/Joe Siddall/Madison Shipman
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 6 p.m.
National League Division Series
Game 3, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Brian Anderson/Jeff Francoeur//Lauren Shehadi
Philadelphia Phillies at Los Angeles Dodgers — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 9:08 p.m. (Los Angeles leads series 2-0)
Béisbol Central — UniMás, 8 p.m.
Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martinez/Jimmy Rollins
MLB Closer on TBS: Postseason Edition — TBS/truTV/HBO Max, 12:30 a.m. (Thursday)
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 1 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 3 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 8 p.m.
MLB NLDS Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 10 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, midnight
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, midnight
MLS
Matchday 19
Announcers — English: Keith Costigan/Danny Higginbotham//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
LAFC vs. Toronto FC — Apple TV, 10:30 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Charlotte Roval Recap — FS2, 6 p.m.
NBA Preseason
San Antonio at Miami — NBA TV/KMYS/FanDuel Sports Network Florida, 7:30 p.m.
Boston at Memphis — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Utah at Houston — KJZZ/Space city Home Network, 8 p.m.
Portland at Golden State — NBA TV/KUNP/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Toronto at Sacramento — TSN1/TSN4, 10 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Top Hustle Plays From 2024-25 Season — NBA TV, 7 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 5 — Nickelodeon, 5 p.m.
First Draft — ESPNews, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
Wednesday Night Hockey
Montréal Canadiens at Toronto Maple Leafs — Sportsnet One/TVA Sports, 7 p.m.
Calgary Flames at Edmonton Oilers — Sportsnet One/TVA Sports, 10 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL on TNT
Announcers: Brendan Burke/Darren Pang//Tarik El-Bashir
Boston Bruins at Washington Capitals — TNT/HBO Max, 7:30 p.m.
Announcers: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher//Aly Lozoff
Los Angeles Kings at Vegas Golden Knights — TNT/HBO Max, 10 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Henrik Lundqvist/Wayne Gretzky
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 6 p.m.
NHL on TNT Postgame Show — TNT/HBO Max, 12:30 a.m. (Thursday)
Announcers: E.J. Hradek/Pat Maroon
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet, 4 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Brian Boyle/Mike Rupp/Cory Schneider
NHL Now — NHL Network/Sportsnet, 5 p.m.
Announcers: Tony Luftman/Mike Johnson/Kevin Weekes
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Host: Erika Wachter
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Thursday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
TMZ Sports — FS1, 7:30 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 7:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night with Scott Van Pelt — ESPN, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo– Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
We Need to Talk — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 11 p.m.
UEFA Women’s Champions League
Matchday 1
League Phase, Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, Spain
Real Madrid vs. AS Roma — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m.
Announcers: Hannah Cash/Jen Beattie/Janelly Farias/Darian Jenkins/Kelley O’Hara
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
League Phase, NV Arena, Sankt Pölten, Austria
St. Pölten vs. Atlético de Madrid — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
League Phase, Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany
VfL Wolfsburg vs. Paris Saint-Germain — CBS Sports Network, 3 p.m.
Announcers: Hannah Cash/Jen Beattie/Janelly Farias/Darian Jenkins/Kelley O’Hara
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
WNBA Playoffs
WNBA Finals
Game 3, Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Las Vegas Aces at Phoenix Mercury — ESPN, 8 p.m. (Las Vegas leads series 2-0)
Announcers: Elle Duncan/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ESPN, 7 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.