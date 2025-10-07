All Times Eastern
College Basketball
ACC Tip-Off Media Days
Day 2, Hilton Charlotte Uptown, Charlotte, NC
Morning Session: Women’s — ACC Network, 9 a.m.
Afternoon Session: Men’s — ACC Network, noon
College Football
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Presser — ESPN+, 11:45 a.m.
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Iowa State Football Press Conference — ESPN+, 12:50 p.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Football Presser — ESPN+, 1 p.m.
Missouri Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conference — Big Ten Network, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Always College Football — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7 p.m.
SEC Inside: Mississippi State vs. Texas A&M — SEC Network, 8 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
NB3 Collegiate Matchplay
2nd Round, Twin Warriors Golf Course, Santa Ana Pueblo, NM
Single Tee — Golf Channel, 5:30 p.m.
College Soccer
Men’s
Georgetown vs. Dener — ESPNU, 7 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Today — Golf Channel, 4:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 9:30 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Dana White’s Contender Series, Week 9 — ESPN+, 8 p.m.
MLB Postseason
American League Division Series
Game 3, Comerica Park, Detroit, MI
Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski/Adam Wainwright//Tom Verducci
Seattle Mariners at Detroit Tigers — FS1/Sportsnet 360, 4:08 p.m. (series tied 1-1)
Game 3, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers — FS1: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martinez/Caleb Joseph/Kevin Pillar//Hazel Mae
Toronto Blue Jays at New York Yankees — FS1/Sportsnet, 8:08 p.m. (Toronto leads series 2-0)
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez
MLB on FS1 Pregame — FS1, 3 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1, 7 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1, 11 p.m.
Announcers: Jamie Campbell/Joe Siddall/Madison Shipman
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 8 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 2 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 4 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 8 p.m.
MLB ALDS Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, 1 a.m. (Wednesday)
NBA Preseason
Chicago at Cleveland — Peacock, 7 p.m.
Indiana at Minnesota — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
Opening Night
Announcers: Bob Wischusen/Kevin Weekes//Emily Kaplan
Chicago Blackhawks at Florida Panthers — ESPN/Sportsnet One/TVA Sports, 5 p.m.
Announcers: Sean McDonough/Ray Ferraro//Leah Hextall
Pittsburgh Penguins at New York Rangers — ESPN/Sportsnet One/TVA Sports, 8 p.m.
Announcers: John Buccigross/Cassie Campbell-Pascall
Colorado Avalanche at Los Angeles Kings — ESPN/Sportsnet One/TVA Sports, 10:30 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/T.J. Oshie
The Point — ESPN, 4 p.m.
Announcers: E.J. Hradek/Pat Maroon
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
Announcers: Kathryn Tappen/Jason Demers/Mike Rupp
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
Announcers: Jamison Coyle/Brian Boyle/Mike Johnson
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Host: Erica Wachter
On the Fly — NHL Network, 10:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)
Soccer
M0rning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3;30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Jacksonville, FL — SEC Network, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 11 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.