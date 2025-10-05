All Times Eastern
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Historic Grayson Stadium, Savannah, GA
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV/HBO Max, 1 p.m.
Bundesliga
Matchday 6
VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 11:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 1:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
College Field Hockey
Rutgers at Michigan — Big Ten Network, noon
College Football
College Football Final — ESPN, 3 p.m.
College Soccer
Women’s
SMU vs. Cal — ACC Network, 2 p.m.
Michigan State vs. Ohio State — Big Ten Network, 2 p.m.
Missouri vs. Alabama — SEC Network, 3 p.m.
College Volleyball
Women’s
Georgia Tech at Pittsburgh — ACC Network, noon
Georgia at South Carolina — SEC Network, 1 p.m.
Penn State at Maryland — Big Ten Network, 4 p.m.
Louisville at Stanford — ESPN, 5 p.m.
EFL Championship
Matchday 9
Ipswich Town vs. Norwich City — CBS Sports Network, 7 a.m.
English Premier League
Matchweek 7
Newcastle United vs. Nottingham Forest — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.
Aston Villa vs. Burnley — Peacock, 9 a.m.
Everton vs. Crystal Palace — Peacock, 9 a.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Brighton & Hove Albion — Peacock, 9 a.m.
Announcers — USA Network: Jon Champion/Lee Dixon
Brentford vs. Manchester City — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Mustoe/Stephen Warnock
Premier League Mornings — USA Network/Peacock, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 9 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 9 a.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 11 a.m.
La Liga Premier 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Singapore Grand Prix, Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore
Race — ESPN, 8:55 a.m.
Grand Prix Sunday — ESPN, from 6:30 a.m.
F1 Kids Singapore — ESPNU, 7:55 a.m.
Golf
PGA Tour Champions
Furyk & Friends, Timuquana Country Club, Jacksonville, FL
Final Round — Golf Channel, noon
PGA Tour
Sanderson Farms Championship, The Country Club of Jackson, Jackson, MS
Final Round — Golf Channel, 3:30 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
Compliance Solutions Championships, The Patriot Golf Club, Owasso, OK
Final Round — NBC Sports app, 4:15 p.m.
Final Round — Golf Channel, 7:30 p.m. (same day coverage)
Golf Central — Golf Channel, 6:30 p.m.
LaLiga
Matchday 8
Deportivo Alavés vs. Elche CF — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Sevilla vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — ESPN+, 12:20 p.m.
RCD Espanyol de Barcelona vs. Real Betis — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.
Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
Liga MX
Matchday 12
Pumas UNAM vs. C.D. Guadalajara — CBS Sports Network/Univision/TUDN, 9 p.m.
Club Tijuana vs. Monterrey — TUDN, 11 p.m.
Fúrbol central — Univision/TUDN, 8 p.m.
Ligue 1
Round 7
Olympique Lyonnais vs. Toulouse FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
AS Monaco vs. OGC Nice — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
LOSC Lille vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: British Invasion — ESPN2, midnight
MLB Postseason
American League Division Series
Game 2, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal
New York Yankees at Toronto Blue Jays — FS1, 4;08 p.m. (Toronto leads series 1-0)
Game 2, T-Mobile Park, Seattle, WA
Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski/Adam Wainwright//Tom Verducci
Detroit Tigers at Seattle Mariners — FS1, 8:08 p.m. (Detroit leads series 1-0)
Announcers: Matt Vasgersian/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez/Dontrelle Willis
MLB on FS1 Pregame — FS1, 3 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1, 7 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1, 11 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 3 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 4 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, 11:30 p.m.
MLS
Matchday 38
Free Games
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Raúl Guzmán/Ashley González
Vancouver Whitecaps vs. San José Earthquakes — Apple TV, 6 p.m.
Sunday Night Soccer, BMO Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman/Andrew Wiebe//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
LAFC vs. Atlanta United — Apple TV, 9 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Countdown — Apple TV, 5 p.m.
Announcers: Antonella González/Miguel Gallardo/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 5 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Wrap-Up — Apple TV, 11:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Gio Savarese
MLS El Resumen — Apple TV, 11:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series Playoffs
Round of 12
Bank of America ROVAL 400, Charlotte Motor Speedway Road Course, Concord, NC
Announcers: Leigh Diffey/Jeff Burton/Steve Letarte//Kim Coon//Parker Kligerman//Marty Snider
Race — USA Network, 3 p.m.
Announcers: Marty Snider/Dale Jarrett/Steve Letarte
Countdown to Green — USA Network, 2:30 p.m.
NASCAR Cup Series Post-Race — USA Network, 6 p.m.
NBA Preseason
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Jorge Sedano
Los Angeles Lakers at Golden State Warriors — ESPN, 8:30 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins
NBA Countdown — ESPN, 8 p.m.
NFL
Week 5
NFL International Series
London Game, Tottenham Hotspur Stadium, London, England, United Kingdom
Announcers: Kenny Albert/Jonathan Vilma//Sara Walsh
Minnesota Vikings vs. Cleveland Browns — NFL Network/KMSP (Minneapolis)/WEWS (Cleveland), 9:30 a.m.
Announcers: Colleen Wolfe/Stee Mariucci/Gerald McCoy//Mike Garofalo/Tom Pelissero/Ian Rapoport//Judy Battista//Sara Walsh
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 a.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 12:30 p.m.
NFL on CBS — 1 p.m.
Denver Broncos at Philadelphia Eagles — Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Houston Texans at Baltimore Ravens — Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn
New York Football Giants at New Orleans Saints — Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
The NFL Today Postgame Show — CBS, 4:15 p.m.
The NFL Today Postgame Show — CBS, 4:30 p.m.
NFL on Fox — 1 p.m.
Dallas Cowboys at New York Jets — Jason Benetti/Greg Olsen//Pam Oliver
Las Vegas Raiders at Indianapolis Colts — Chris Myers/Brady Quinn//Kristina Pink|
Miami Dolphins at Carolina Panthers — Eric Collins/Mark Schlereth//Jen Hale
Announcers: Charissa Thompson/Julian Edelman/Charles Woodson
Fox NFL Kickoff — Fox, 11 a.m.
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday — Fox, noon
NFL on CBS — 4:05 p.m.
Tampa Bay Buccaneers at Seattle Seahawks — Kevin Harlan/Trent Green//Melannie Collins
Tennessee Titans at Arizona Cardinals — Spero Dedes/Adam Archuleta//Aditi Kinkhabwala
NFL on Fox — 4:25 p.m.
Detroit Lions at Cincinnati Bengals — Kevin Kugler/Daryl Johnston//Allison Wiliams
Washington Commanders at Los Angeles Chargers — Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
The O.T. — Fox, 7:30 p.m.
Byes: Atlanta Falcons/Chicago Bears/Green Bay Packers/Pittsburgh Steelers
NFL Viewing Maps — 506sports.com
Sunday Night Football, Highmark Stadium, Orchard Park, NY
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo: Miguel Gurwitz/Rolondo Cantú//Ariana Figuera
New England Patriots at Buffalo Bills — NBC/Peacock/Universo, 8:20 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta
Football Night in America — NBC, 7 p.m.
Sunday Night Football en Universo — Universo, 8 p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final live from AT&T Stadium, Arlington, TX — Peacock, 11:30 p.m.
Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
Fantasy Football Now — ESPN2, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.
NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.
Dallas Cowboys vs. New York Jets NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.
Washington Commanders vs. Los Angeles Chargers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
New England Patriots vs. Buffalo Bills NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NHL
Top 50 Players Right Now: 50-41 — NHL Network, 3 p.m.
Top 50 Players Right Now: 40-31 — NHL Network, 4 p.m.
Top 50 Players Right Now: 30-21 — NHL Network, 5 p.m.
Top 50 Players Right Now: 20-11 — NHL Network, 6 p.m.
Top 50 Players Right Now: 10-1 — NHL Network, 7 p.m.
NWSL
Matchday 23
Washington Spirit vs. San Diego Wave — ESPN, 1 p.m.
Chicago Stars vs. Utah Royals — Paramount+, 4 p.m.
Gotham FC vs. Seattle Reign — Paramount+, 4 p.m.
Serie A
Matchday 6
ACF Fiorentina vs. AS Roma — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Bologna FC 1909 vs. Pisa SC — Paramount+, 9 a.m.
SSC Napoli vs. Genoa CFC — CBS Sports Golazo Network, noon
Juventus vs. AC Milan — CBS Sports Golazo Network — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN2, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Acción — TUDN, 4 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
30 for 30: The U — ESPN2, 5 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPN2, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 p.m.
Gameday Recap — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
30 for 30: Trojan War — ESPN2, 8:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
La jugada — TUDN, 2 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 3 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Center Court Live: Communist China Open Final (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 8:30 a.m.
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 12:30 a.m. (Monday)
WNBA Playoffs
WNBA Finals
Game 2, Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Phoenix Mercury at Las Vegas Aces — ABC, 3 p.m.
Announcers: Elle Duncan/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown live from Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV — ABC, 2 p.m.
Women’s Super League
Matchday 5
London City Lionesses vs. Liverpool — ESPN+, 7 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove Albion — ESPN+, 7 a.m.
