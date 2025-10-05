Buffalo Bills quarterback Josh Allen looks at running back James Cook as he launches a short pass to him during second half action of the Bills home game against the New Orleans Saints in Orchard Park on Sept. 28, 2025.
By Ken Fang on

All Times Eastern

Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Historic Grayson Stadium, Savannah, GA
Savannah Bananas vs. The Firefighters — truTV/HBO Max, 1 p.m.

Bundesliga
Matchday 6
VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 11:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 1:20 p.m.

Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.

College Field Hockey
Rutgers at Michigan — Big Ten Network, noon

College Football
College Football Final — ESPN, 3 p.m.

College Soccer
Women’s
SMU vs. Cal — ACC Network, 2 p.m.
Michigan State vs. Ohio State — Big Ten Network, 2 p.m.
Missouri vs. Alabama — SEC Network, 3 p.m.

College Volleyball
Women’s
Georgia Tech at Pittsburgh — ACC Network, noon
Georgia at South Carolina — SEC Network, 1 p.m.
Penn State at Maryland — Big Ten Network, 4 p.m.
Louisville at Stanford — ESPN, 5 p.m.

EFL Championship
Matchday 9
Ipswich Town vs. Norwich City — CBS Sports Network, 7 a.m.

English Premier League
Matchweek 7
Newcastle United vs. Nottingham Forest — USA Network/Telemundo, 8:55 a.m.
Aston Villa vs. Burnley — Peacock, 9 a.m.
Everton vs. Crystal Palace — Peacock, 9 a.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Brighton & Hove Albion — Peacock, 9 a.m.

Announcers — USA Network: Jon Champion/Lee Dixon
Brentford vs. Manchester City — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Mustoe/Stephen Warnock
Premier League Mornings — USA Network/Peacock, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.

La Liga Premier Extra — Telemundo, 8:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 9 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 9 a.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo, 11 a.m.
La Liga Premier 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Singapore Grand Prix, Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore
Race — ESPN, 8:55 a.m.

Grand Prix Sunday — ESPN, from 6:30 a.m.
F1 Kids Singapore — ESPNU, 7:55 a.m.

Golf
PGA Tour Champions
Furyk & Friends, Timuquana Country Club, Jacksonville, FL
Final Round — Golf Channel, noon

PGA Tour
Sanderson Farms Championship, The Country Club of Jackson, Jackson, MS
Final Round — Golf Channel, 3:30 p.m.

PGA Korn Ferry Tour
Compliance Solutions Championships, The Patriot Golf Club, Owasso, OK
Final Round — NBC Sports app, 4:15 p.m.
Final Round — Golf Channel, 7:30 p.m. (same day coverage)

Golf Central — Golf Channel, 6:30 p.m.

LaLiga
Matchday 8
Deportivo Alavés vs. Elche CF — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Sevilla vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — ESPN+, 12:20 p.m.
RCD Espanyol de Barcelona vs. Real Betis — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.
Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.

Liga MX
Matchday 12
Pumas UNAM vs. C.D. Guadalajara — CBS Sports Network/Univision/TUDN, 9 p.m.
Club Tijuana vs. Monterrey — TUDN, 11 p.m.

Fúrbol central — Univision/TUDN, 8 p.m.

Ligue 1
Round 7
Olympique Lyonnais vs. Toulouse FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
AS Monaco vs. OGC Nice — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
LOSC Lille vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.

The Ligue 1 Show — beIN Sports, 8:30 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:15 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.

Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: British Invasion — ESPN2, midnight

MLB Postseason
American League Division Series
Game 2, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal
New York Yankees at Toronto Blue Jays — FS1, 4;08 p.m. (Toronto leads series 1-0)

Game 2, T-Mobile Park, Seattle, WA
Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski/Adam Wainwright//Tom Verducci
Detroit Tigers at Seattle Mariners — FS1, 8:08 p.m. (Detroit leads series 1-0)

Announcers: Matt Vasgersian/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez/Dontrelle Willis
MLB on FS1 Pregame — FS1, 3 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1, 7 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1, 11 p.m.

MLB Tonight — MLB Network, 3 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 4 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, 11:30 p.m.

MLS
Matchday 38
Free Games
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Raúl Guzmán/Ashley González
Vancouver Whitecaps vs. San José Earthquakes — Apple TV, 6 p.m.

Sunday Night Soccer, BMO Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman/Andrew Wiebe//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
LAFC vs. Atlanta United — Apple TV, 9 p.m.

Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Countdown — Apple TV, 5 p.m.

Announcers: Antonella González/Miguel Gallardo/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 5 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Wrap-Up — Apple TV, 11:30 p.m.

Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Gio Savarese
MLS El Resumen — Apple TV, 11:30 p.m.

NASCAR
NASCAR Cup Series Playoffs
Round of 12
Bank of America ROVAL 400, Charlotte Motor Speedway Road Course, Concord, NC
Announcers: Leigh Diffey/Jeff Burton/Steve Letarte//Kim Coon//Parker Kligerman//Marty Snider
Race — USA Network, 3 p.m.

Announcers: Marty Snider/Dale Jarrett/Steve Letarte
Countdown to Green — USA Network, 2:30 p.m.
NASCAR Cup Series Post-Race — USA Network, 6 p.m.

NBA Preseason
Announcers: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Jorge Sedano
Los Angeles Lakers at Golden State Warriors — ESPN, 8:30 p.m.

Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins
NBA Countdown — ESPN, 8 p.m.

NFL
Week 5
NFL International Series
London Game, Tottenham Hotspur Stadium, London, England, United Kingdom
Announcers: Kenny Albert/Jonathan Vilma//Sara Walsh
Minnesota Vikings vs. Cleveland Browns — NFL Network/KMSP (Minneapolis)/WEWS (Cleveland), 9:30 a.m.

Announcers: Colleen Wolfe/Stee Mariucci/Gerald McCoy//Mike Garofalo/Tom Pelissero/Ian Rapoport//Judy Battista//Sara Walsh
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 a.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 12:30 p.m.

NFL on CBS — 1 p.m.
Denver Broncos at Philadelphia Eagles — Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Houston Texans at Baltimore Ravens — Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn
New York Football Giants at New Orleans Saints — Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross

Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.

Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
The NFL Today Postgame Show — CBS, 4:15 p.m.
The NFL Today Postgame Show — CBS, 4:30 p.m.

NFL on Fox — 1 p.m.
Dallas Cowboys at New York Jets — Jason Benetti/Greg Olsen//Pam Oliver
Las Vegas Raiders at Indianapolis Colts — Chris Myers/Brady Quinn//Kristina Pink|
Miami Dolphins at Carolina Panthers — Eric Collins/Mark Schlereth//Jen Hale

Announcers: Charissa Thompson/Julian Edelman/Charles Woodson
Fox NFL Kickoff — Fox, 11 a.m.

Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Sunday — Fox, noon

NFL on CBS — 4:05 p.m.
Tampa Bay Buccaneers at Seattle Seahawks — Kevin Harlan/Trent Green//Melannie Collins
Tennessee Titans at Arizona Cardinals — Spero Dedes/Adam Archuleta//Aditi Kinkhabwala

NFL on Fox — 4:25 p.m.
Detroit Lions at Cincinnati Bengals — Kevin Kugler/Daryl Johnston//Allison Wiliams
Washington Commanders at Los Angeles Chargers — Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi

Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
The O.T. — Fox, 7:30 p.m.

Byes: Atlanta Falcons/Chicago Bears/Green Bay Packers/Pittsburgh Steelers

NFL Viewing Maps — 506sports.com

Sunday Night Football, Highmark Stadium, Orchard Park, NY
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo: Miguel Gurwitz/Rolondo Cantú//Ariana Figuera
New England Patriots at Buffalo Bills — NBC/Peacock/Universo, 8:20 p.m.

Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta
Football Night in America — NBC, 7 p.m.

Sunday Night Football en Universo — Universo, 8 p.m.

Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final live from AT&T Stadium, Arlington, TX — Peacock, 11:30 p.m.

Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
Fantasy Football Now — ESPN2, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.
NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.
Dallas Cowboys vs. New York Jets NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.
Washington Commanders vs. Los Angeles Chargers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
New England Patriots vs. Buffalo Bills NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.

NHL
Top 50 Players Right Now: 50-41 — NHL Network, 3 p.m.
Top 50 Players Right Now: 40-31 — NHL Network, 4 p.m.
Top 50 Players Right Now: 30-21 — NHL Network, 5 p.m.
Top 50 Players Right Now: 20-11 — NHL Network, 6 p.m.
Top 50 Players Right Now: 10-1 — NHL Network, 7 p.m.

NWSL
Matchday 23
Washington Spirit vs. San Diego Wave — ESPN, 1 p.m.
Chicago Stars vs. Utah Royals — Paramount+, 4 p.m.
Gotham FC vs. Seattle Reign — Paramount+, 4 p.m.

Serie A
Matchday 6
ACF Fiorentina vs. AS Roma — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Bologna FC 1909 vs. Pisa SC — Paramount+, 9 a.m.
SSC Napoli vs. Genoa CFC — CBS Sports Golazo Network, noon
Juventus vs. AC Milan — CBS Sports Golazo Network — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.

Soccer
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN2, 7 a.m.
Best of SportsGrid — SportsGrid, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
Acción — TUDN, 4 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
30 for 30: The U — ESPN2, 5 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPN2, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 p.m.
Gameday Recap — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
30 for 30: Trojan War — ESPN2, 8:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
La jugada — TUDN, 2 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 3 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)

Tennis
Center Court Live: Communist China Open Final (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 8:30 a.m.
Center Court Live: Shanghai Open (ATP Tour)/Wuhan Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 12:30 a.m. (Monday)

WNBA Playoffs
WNBA Finals
Game 2, Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Phoenix Mercury at Las Vegas Aces — ABC, 3 p.m.

Announcers: Elle Duncan/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown live from Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV — ABC, 2 p.m.

Women’s Super League
Matchday 5
London City Lionesses vs. Liverpool — ESPN+, 7 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove Albion — ESPN+, 7 a.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang