All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 8
Greater Western Sydney Giants vs. St. Kilda Saints — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
North Melbourne Kangaroos vs. Sydney Swans — FS2, 1 a.m. (Saturday)
Gold Coast Suns vs. Brisbane Lions — FS2, 3 a.m. (Saturday)
Port Adelaide Power vs. Western Bulldogs — FS2, 5 a.m. (Saturday)
Bundesliga
Matchday 6
TSG Hoffenheim vs. 1 FC Köln — ESPN+, 2:20 p.m.
CFL
Week 18
Saskatchewan Roughriders at Ottawa Redblacks — TSN1/TSN5/RDS/CFL+, 7:30 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN1/TSN5, 7 p.m.
College Field Hockey
Maryland at Ohio State — Big Ten Network, 3 p.m.
Wake Forest at Louisville — ACC Network, 6:30 p.m.
College Football
Week 6
Governor’s Cup
Centreville Bank Stadium, Pawtucket, RI
URI vs. Brown — ESPN+, 7 p.m.
Western Kentucky at Delaware — CBS Sports Network, 7 p.m.
Charlotte at South Florida — ESPN2, 7 p.m.
Columbia at Princeton — ESPNU, 7:30 p.m.
New Mexico at San José State — FS1, 10 p.m.
Colorado State at San Diego State — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
West Virginia at BYU — ESPN, 10:30 p.m.
CFB Picks Show — CBS Sports Network, noon
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 5 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 6 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 6 Preview — FS1, 6 p.m..
The Season: Ole Miss Football — ESPNU, 7 p.m.
BYU Sports Nation Game Day: West Virginia vs. BYU — BYU tv, 8:30 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 6 — FS1, 9 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 2 a.m. (Saturday)
College Soccer
Men’s
Duke vs. Pittsburgh — ACC Network, 8 p.m.
UCLA vs. Maryland — Big Ten Network, 8 p.m.
Washington vs. Indiana — Big Ten Network, 10 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Saturday)
College Volleyball
Women’s
Kentucky at Mississippi — SEC Network, 7 p.m.
English Premier League
Matchweek 7
Bournemouth vs. Fulham — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Rubbie Mustoe/Stephen Warnock
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Singapore Grand Prix, Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore
Practice 2 — ESPN2, 8:55 a.m.
Practice 3 — ESPN2, 5:25 a.m. (Saturday)
Golf
DP World Tour
Alfred Dunhill Links Championship, St Andrews Old Course, St Andrews, Scotland, United Kingdom
2nd Round — Golf Channel, 7 a.m.
PGA Tour
Sanderson Farms Championship, The Country Club of Jackson, Jackson, MS
2nd Round
Featured Groups: Max Homa/Stephan Jaeger/Min Woo Lee & Akshay Bhatia/Nick Dunlap/J.T. Poston — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Main Feed — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
Compliance Solutions Championships, The Patriot Golf Club, Owasso, OK
2nd Round — Golf Channel, noon
2nd Round — NBC Sports app, 2 p.m.
PGA Tour Champions
Furyk & Friends, Timuquana Country Club, Jacksonville, FL
1st Round — Golf Channel, 2 p.m.
LPGA Tour
LOTTE Championship, Hoakalei Country Club, Ewa Beach, Oahu, HI
3rd Round — Golf Channel, 7 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
LaLiga
Matchday 8
CA Osasuna vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 7
Paris FC vs. FC Lorient — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
The Xtra — beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
Professional Fighters League
Champions Series Dubai, Coca-Cola Arena, Dubai, United Arab Emirates
Main Card — ESPN+, 8 a.m.
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:30 a.m.
UFC 320
Ankalaev vs. Pereira 2, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Pre-Show: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPN+, 2:30 p.m.
UFC Live: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPN2, 4 p.m.
UFC 320 Ceremonial Weigh-In: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPN+, 8 p.m.
Good Guy/Bad Guy: Ankalaev vs. Pereira 2 Pre-Show — ESPN2, midnight
Dana White’s Contender Series: Next Level-Punching Passports (Lone’er Kavanaugh, Ateba Gautier) — ESPNews, midnight
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight; National Pregame Post Season Show — MLB Network, 5 p.m.
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series Playoffs
Round of 8
Ecosave 250, Charlotte Motor Speedway Road Course, Concord, NC
Practice and Qualifying — FS2, 11 a.m.
Race — FS1, 3:30 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 2 p.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 2 p.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
NHL Preseason
Buffalo at Pittsburgh — Sportsnet/NHL Network/MSG Western New York/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Minnesota at Chicago — FanDuel Sports Network North/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Winnipeg at Calgary — TSN3
Edmonton at Vancouver — Sportsnet, 10 p.m.
San José at Vegas — Scripps Sports, 10 p.m.
2025 Stanley Cup Championship Film: Florida Panthers — ESPN2, 3 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Serie A
Matchday 6
Hellas Verona vs. US Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
ACC PM — ACC Network, 4 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 4:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
Racing on the Edge: 2025: Breaking Point: The Sassnitz Miracle — BBC News, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, mdinight
Contacto deportivo — Univision, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 2:30 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Center Court Live: Communist China Open Quarterfinals (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 8:30 a.m.
Center Court Live: Communist China Open Semifinals (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 12:30 a.m. (Saturday)
Volleyball
Women’s
Athletes Unlimited Pro Volleyball Championship
Team Kingdon Rishel vs. Team De La Cruz-Mejia — ESPN+, 6:30 p.m.
WNBA Playoffs
WNBA Finals
Game 1, Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Phoenix Mercury at Las Vegas Aces — ESPN, 8 p.m.
Announcers: Elle Duncan/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown live from Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV — ESPN, 7 p.m.
Women’s Super League
Matchday 5
Manchester United vs. Chelsea — ESPN+, 2:25 p.m.
Wrestling
WWE
WWE Smackdown, Heritage Bank Center, Cincinnati, OH
Main Card — USA Network, 8 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.