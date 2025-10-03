Phoenix Mercury forward Alyssa Thomas (25) huddles with her teammates during their WNBA semifinal playoff game against the Minnesota Lynx at PHX Arena on Sept. 28, 2025.
All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 8
Greater Western Sydney Giants vs. St. Kilda Saints — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
North Melbourne Kangaroos vs. Sydney Swans — FS2, 1 a.m. (Saturday)
Gold Coast Suns vs. Brisbane Lions — FS2, 3 a.m. (Saturday)
Port Adelaide Power vs. Western Bulldogs — FS2, 5 a.m. (Saturday)

Bundesliga
Matchday 6
TSG Hoffenheim vs. 1 FC Köln — ESPN+, 2:20 p.m.

CFL
Week 18
Saskatchewan Roughriders at Ottawa Redblacks — TSN1/TSN5/RDS/CFL+, 7:30 p.m.

CFL on TSN Pre-Game — TSN1/TSN5, 7 p.m.

College Field Hockey
Maryland at Ohio State — Big Ten Network, 3 p.m.
Wake Forest at Louisville — ACC Network, 6:30 p.m.

College Football
Week 6
Governor’s Cup
Centreville Bank Stadium, Pawtucket, RI
URI vs. Brown — ESPN+, 7 p.m.

Western Kentucky at Delaware — CBS Sports Network, 7 p.m.
Charlotte at South Florida — ESPN2, 7 p.m.
Columbia at Princeton — ESPNU, 7:30 p.m.
New Mexico at San José State — FS1, 10 p.m.
Colorado State at San Diego State — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
West Virginia at BYU — ESPN, 10:30 p.m.

CFB Picks Show — CBS Sports Network, noon
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 5 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 6 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 6 Preview — FS1, 6 p.m..
The Season: Ole Miss Football — ESPNU, 7 p.m.
BYU Sports Nation Game Day: West Virginia vs. BYU — BYU tv, 8:30 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 6 — FS1, 9 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 2 a.m. (Saturday)

College Soccer
Men’s
Duke vs. Pittsburgh — ACC Network, 8 p.m.
UCLA vs. Maryland — Big Ten Network, 8 p.m.
Washington vs. Indiana — Big Ten Network, 10 p.m.

On the Pitch — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Saturday)

College Volleyball
Women’s
Kentucky at Mississippi — SEC Network, 7 p.m.

English Premier League
Matchweek 7
Bournemouth vs. Fulham — USA Network/Universo, 2:55 p.m.

Announcers: Anna Jackson/Rubbie Mustoe/Stephen Warnock
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.

La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Singapore Grand Prix, Marina Bay Street Circuit, Marina Bay, Singapore
Practice 2 — ESPN2, 8:55 a.m.
Practice 3 — ESPN2, 5:25 a.m. (Saturday)

Golf
DP World Tour
Alfred Dunhill Links Championship, St Andrews Old Course, St Andrews, Scotland, United Kingdom
2nd Round — Golf Channel, 7 a.m.

PGA Tour
Sanderson Farms Championship, The Country Club of Jackson, Jackson, MS
2nd Round
Featured Groups: Max Homa/Stephan Jaeger/Min Woo Lee & Akshay Bhatia/Nick Dunlap/J.T. Poston — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Main Feed — Golf Channel, 4 p.m.

PGA Korn Ferry Tour
Compliance Solutions Championships, The Patriot Golf Club, Owasso, OK
2nd Round — Golf Channel, noon
2nd Round — NBC Sports app, 2 p.m.

PGA Tour Champions
Furyk & Friends, Timuquana Country Club, Jacksonville, FL
1st Round — Golf Channel, 2 p.m.

LPGA Tour
LOTTE Championship, Hoakalei Country Club, Ewa Beach, Oahu, HI
3rd Round — Golf Channel, 7 p.m.

Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.

LaLiga
Matchday 8
CA Osasuna vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.

LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.

Ligue 1
Round 7
Paris FC vs. FC Lorient — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.

Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
The Xtra — beIN Sports en Español, 4:45 p.m.

Mixed Martial Arts
Professional Fighters League
Champions Series Dubai, Coca-Cola Arena, Dubai, United Arab Emirates
Main Card — ESPN+, 8 a.m.

ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:30 a.m.

UFC 320
Ankalaev vs. Pereira 2, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Pre-Show: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPN+, 2:30 p.m.
UFC Live: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPN2, 4 p.m.
UFC 320 Ceremonial Weigh-In: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPN+, 8 p.m.
Good Guy/Bad Guy: Ankalaev vs. Pereira 2 Pre-Show — ESPN2, midnight

Dana White’s Contender Series: Next Level-Punching Passports (Lone’er Kavanaugh, Ateba Gautier) — ESPNews, midnight

MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight; National Pregame Post Season Show — MLB Network, 5 p.m.

NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series Playoffs
Round of 8
Ecosave 250, Charlotte Motor Speedway Road Course, Concord, NC
Practice and Qualifying — FS2, 11 a.m.
Race — FS1, 3:30 p.m.

NBA
NBA Today — ESPN, 3 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 2 p.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 2 p.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.

NHL Preseason
Buffalo at Pittsburgh — Sportsnet/NHL Network/MSG Western New York/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Minnesota at Chicago — FanDuel Sports Network North/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Winnipeg at Calgary — TSN3
Edmonton at Vancouver — Sportsnet, 10 p.m.
San José at Vegas — Scripps Sports, 10 p.m.

2025 Stanley Cup Championship Film: Florida Panthers — ESPN2, 3 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.

Serie A
Matchday 6
Hellas Verona vs. US Sassuolo Calcio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
ACC PM — ACC Network, 4 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 4:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
SportsCenter Special: My Wish — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
Racing on the Edge: 2025: Breaking Point: The Sassnitz Miracle — BBC News, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, mdinight
Contacto deportivo — Univision, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 2 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 2:30 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)

Tennis
Center Court Live: Communist China Open Quarterfinals (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 8:30 a.m.
Center Court Live: Communist China Open Semifinals (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 12:30 a.m. (Saturday)

Volleyball
Women’s
Athletes Unlimited Pro Volleyball Championship
Team Kingdon Rishel vs. Team De La Cruz-Mejia — ESPN+, 6:30 p.m.

WNBA Playoffs
WNBA Finals
Game 1, Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Phoenix Mercury at Las Vegas Aces — ESPN, 8 p.m.

Announcers: Elle Duncan/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown live from Michelob Ultra Arena, Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise, NV — ESPN, 7 p.m.

Women’s Super League
Matchday 5
Manchester United vs. Chelsea — ESPN+, 2:25 p.m.

Wrestling
WWE
WWE Smackdown, Heritage Bank Center, Cincinnati, OH
Main Card — USA Network, 8 p.m.

