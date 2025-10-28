All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Special #-Best of October — ESPN+, 6:30 p.m.
Carabao Cup
4th Round
Grimsby Town vs. Brentford — CBS Sports Network, 3:41 p.m.
Wycombe Wanderers vs. Fulham — Paramount+, 3:45 p.m.
Wrexham vs. Cardiff City — Paramount+, 4 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports
College Basketball
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
College Field Hockey
Maryland at Virginia — ACC Network, 6 p.m.
College Football
Week 10
James Madison at Texas State — ESPN2, 8 p.m.
Texas-El Paso at Kennesaw State — ESPNU, 8 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 11:30 a.m.
Florida Atlantic: Zach Kittley Weekly Presser — ESPN+, 11:45 a.m.
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Iowa State Football Press Conference — ESPN+, 12:50 p.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Presser — ESPN+, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network 1:30 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
Always College Football — ESPN2, 3 p.m.
College Football Live — ESPN2, 7 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7 p.m.
College Football Playoff: Top 25 — ESPN2, 7:30 p.m.
SEC Inside: Missouri vs. Vanderbilt — SEC Network, 8 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
East Lake Cup, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
Day 2: Match Play — Golf Channel, 3 p.m.
CONMEBOL Women’s Nations League
Matchday 2
Match 6, Estadio El Teniente, Rancagua, Chile
Chile vs. Bolivia — Fox Soccer Plus, 4:50 p.m.
Match 7, Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay
Uruguay vs. Argentina — FS2/TUDN, 4:50 p.m.
Match 5, Estadio Tigo La Huerta, Asución, Paraguay
Paraguay vs. Venezuela — Fox Soccer Plus, 7:50 pm.
Match 8, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador
Ecuador vs. Colombia — FS2/TUDN, 7:50 p.m.
Copa del Rey
1st Round
CE Constancia vs. Girona FC — ESPN+, 1:50 p.m.
Ourense CF vs. Real Oviedo — ESPN+, 1:50 p.m.
Inter de Valdemoro vs. Getafe CF — ESPN+, 2:50 p.m.
UD Maracena vs. Valencia CF — ESPN+, 2:50 p.m.
CD Toledo vs. Sevilla FC — ESPN+, 3:50 p.m.
SD Negreira vs. Real Sociedad — ESPN+, 3:50 p.m.
DFB-Pokal (German Cup)
2nd Round
1. FC Heidenheim 1846 vs. Hamburger SV — ESPN+, 1:20 p.m.
Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund — ESPNU/ESPN Deportes, 1:25 p.m.
Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC — ESPN+, 3:35 p.m.
FC Energie Cottbus vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 3:35 p.m.
DFB-Pokal Zone — ESPN+, 1:15 p.m.
Golf
HotelPlanner Tour Series Highlights: 2025 Hainan Open — Golf Channel, 7:30 a.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 2 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Korn Ferry Presents — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 1:30 a.m. (Wednesday)
MLB Postseason
World Series
Game 4, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — Fox: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martínez//Hazel Mae
Toronto Blue Jays at Los Angeles Dodgers — Fox/Sportsnet, 8 p.m. (Los Angeles leads series 2-1)
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodríguez
Fox World Series Pregame — Fox, 7 p.m.
FS1 World Series Postgame — FS1, 11 p.m.
Announcers: Jamie Campbell/Madison Shipman/Joe Siddall
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 7 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Now live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 4 p.m.
Baseball Tonight live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — ESPN2, 5 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show Postseason live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 6 p.m.
World Series Game 4 MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight: World Series Edition live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — ESPN2, midnight
MLS Cup Playoffs
Round One — Best of Three
Eastern Conference
Game 1, Bank of America Stadium, Charlotte, NC
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Jillian Sakovits//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque//FS1: Callum Williams/Lori Lindsey
Charlotte FC vs. New York City FC — Apple TV/FS1, 6:45 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS Preview — Apple TV, 6:15 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 9:15 p.m.
Announcers: Antonella González/Osvaldo Alonso/Miguel Gallardo
MLS La Previa — Apple TV, 6:15 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 9:15 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Martinsville Recap — FS1, 9 p.m.
NBA
Coast 2 Coast Tuesday
Announcers: Mike Tirico/Jamal Crawford/Reggie Miller//Zora Stephenson
New York Knicks at Milwaukee Bucks — NBC (East/Central)//Peacock (nationwide), 8 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Grant Hill//Grant Liffmann
Los Angeles Clippers at Golden State Warriors — NBC (Mountain/{Pacific)//Peacock (nationwide), 11 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7:30 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 10:30 p.m.
Philadelphia at Washington — NBC Sports Philadelphia/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Charlotte at Miami — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Sacramento at Oklahoma City — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast – DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on ESPN
Announcers: Mike Monaco/Ray Ferraro
Pittsburgh Penguins at Philadelphia Flyers — ESPN/Sportsnet One/TVA Sports, 6 p.m.
Announcers: Bob Wischusen/AJ Mleczko
Washington Capitals at Dallas Stars — ESPN, 8;390 p.m.
Announcers: Roxy Bernstein/Cassie Campbell-Pascall
Los Angeles Kings at San José Sharks — ESPN, 11 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/T.J. Oshie//Emily Kaplan//Arda Öcal
The Point — ESPN2, 5 p.m.
NHL Frozen Frenzy
Calgary at Toronto — Sportsnet Flames/TSN4, 6 p.m.
Vegas at Carolina — Scripps Sports/FanDuel Sports Network South, 6:30 p.m.
Columbus at Buffalo — FanDuel Sports Network Ohio/MSG Western New York, 6:45 p.m.
Anaheim at Florida — KCOP/Victory+/Scripps Sports, 7 p.m.
New York Islanders at Boston — MSG SportsNet/NESN, 7:15 p.m.
Tampa Bay at Nashville — WXPX/FanDuel Sports Network South, 7:45 p.m.
Winnipeg at Minnesota — TSN3/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Detroit at St. Louis — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network, 8:15 p.m.
Ottawa at Chicago — TSN5/RDS2/Chicago Sports Network, 8:45 p.m.
Utah at Edmonton — KUPX/Sportsnet One, 9:30 p.m.
New York Rangers at Vancouver — MSG Network/Sportsnet 360, 10 p.m.
Montréal at Seattle — TSN2/RDS/Kraken Hockey Network (KONG), 10:30 p.m.
Announcers: John Buccigross/Kevin Weekes//Emily Kaplan
NHL Frozen Frenzy Live Whip-Around Studio Show — ESPN2, 6 p.m.
NHL Frozen Frenzy Live Whip-Around Studio Show — ESPN+/Disney+, 7:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 5:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)
Serie A
Matchday 9
US Lecce vs. SSC Napoli — Paramount+, 1:30 p.m.
Atalanta vs. AC Milan — Paramount+, 3:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6:10 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 3 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Jacksonville, FL — SEC Network, 8:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Wednesday)
BBC Sport — BBC News, 12:45 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 6:30 a.m. (Wednesday)
Tennis
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour)/Jiangxi Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 10 a.m.
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2 a.m. (Tuesday)
UEFA Women’s Nations League
Semifinals
2nd Leg, Gamla Ullevi, Gothenburg, Sweden
Sweden vs. Spain — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m. (1st leg aggregate 0-4)
2nd Leg, Stade Michel-d’Ornano, Caen, France
France vs. Germany — CBS Sports Golazo Network, 4:10 p.m. (1st leg aggregate 0-1)
