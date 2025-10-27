All Times Eastern
College Basketball
Exhibition
Hoops for St. Jude Tip Off Classic, FedExForum, Memphis, TN
Women’s: Memphis vs. Vanderbilt — ESPNU, 6:30 p.m.
Men’s: Memphis vs. Arkansas — ESPNU, 9 p.m
College Football
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) Press Conference ACC Network Extra, 11 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
K.C. Keeler (Temple) Weekly Press Conference — ESPN+, noon
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Mississippi State Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Chris Klieman (Kansas State) Press Conference — ESPN+, 1:30 p.m.
Bill Belichick North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Mario Cristobal (Miami, FL) Weekly Press Conference — ACC Network Extra, 3 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Press Conference — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.
The Huddle — SEC Network Plus, 7 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
East Lake Cup, East Lake Golf Club, Atlanta, GA
Day 1: Stroke Play — Golf Channel, 2 p.m.
EFL League One
Matchday 14
Port Vale vs. Stockport — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
LaLiga
Matchday 10
Real Betis vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 3:55 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Ultimate Knockouts: Before They Were Champs — ESPN2, 11:30 p.m.
MLB Postseason
World Series
Game 3, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — Fox: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martínez//Hazel Mae
Toronto Blue Jays at Los Angeles Dodgers — Fox/Sportsnet, 8 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodríguez
Fox World Series Pregame — Fox, 7 p.m.
FS1 World Series Postgame — FS1, 11 p.m.
Announcers: Jamie Campbell/Madison Shipman/Joe Siddall
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 7 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, noon
MLB Now live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 4 p.m.
Baseball Tonight live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 5 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show Postseason live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: World Series Edition live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — MLB Network, midnight
MLS Cup Playoffs
Round One — Best of Three
Eastern Conference
Game 1, TQL Stadium, Cincinnati, OH
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Jillian Sakovits//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//FS1: Callum Williams/Devon Kerr
FC Cincinnati vs. Columbus Crew — Apple TV/FS1, 6:45 p.m.
Western Conference
Game 1, Allianz Field, St. Paul, MN
Announcers — English: Tyler Terens/Kyndra de St. Aubin//Calen Carr//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela//FS1: Josh Eastern/Jamie Watson
Minnesota United vs. Seattle Sounders — Apple TV/FS1, 8:50 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Preview — Apple TV, 6 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 11:20 p.m.
Announcers: Antonella González/Osvaldo Alonso/Miguel Gallardo
MLS La Previa — Apple TV, 6 p.m.
MLS El Resumen — Apple TV, 11:20 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Noah Eagle/Robbie Hummel/Austin Rivers
Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons — Peacock, 7 p.m.
Announcers: Michael Grady/Grant Hill//Ashley ShahAhmadi
Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves — Peacock, 9:30 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 6:30 p.m.
Orlando at Philadelphia — FanDuel Sports Network Florida/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Atlanta at Chicago — FanDuel Sports Network Southeast/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Boston at New Orleans — NBC Sports Boston/Gulf Coast Soprsts & Entertainment Network, 8 p.m.
Brooklyn at Houston — YES/Space City Home Network, 8 p.m.
Toronto at San Antonio — Sportsnet One/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Oklahoma City at Dallas — FanDuel Sports Network Oklahoma/KFAA, 8:30 p.m.
Phoenix at Utah — KPHE/KTVK/KJZZ, 9 p.m.
Memphis at Golden State — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Portland at Los Angeles Lakers — Blazervision/KUNP/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
Coaches Corner — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet One, 7:30 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Tuesday)
NFL
Week 8
Monday Night Football, GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martínez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Washington Commanders at Kansas City Chiefs — ESPN/ABC//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live from GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO — ESPN, 6 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 7 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters/
Monday Night Kickoff live from GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO — ESPN/ABC/ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Washington Commanders vs. Kansas City Chiefs NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley//Thomas Hickey//Andi Petrillo
Boston Bruins at Ottawa Senators — Amazon Prime Video (Canada only)/RDS//NESN, 7:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Tyson Nash
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 7:15 p.m.
St. Louis at Pittsburgh — NHL Network/FanDuel Sports Network Midwest/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today– Big Ten Network, 12:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
BBC Sport– BBC News, 12:45 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Books — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour)/Jiangxi Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour)/Jiangxi Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 3 p.m.
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour)/Jiangxi Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 11 p.m.
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/Chennai Open (WTA Tour)/Hong Kong Tennis Open (WTA Tour)/Jiangxi Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2 a.m. (Tuesday)
Race to the ATP Finals — Tennis Channel, 8 p.m.
Race to the WTA Finals — Tennis Channel, 11:30 p.m.
Turkish Süper Lig
Matchday 10
Gaziantep vs. Fenerbahçe — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Wrestling
WWE
WWE Raw, Honda Center, Anaheim, CA
Main Card — Netflix, 8 p.m.
