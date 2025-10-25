All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 11
Sydney Swans vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 8 p.m. (same day coverage)
North Melbourne Kangaroos vs. St. Kilda Saints — Fox Soccer Plus, 10 p.m.
Carlton Blues vs. Greater Western Sydney Giants — Fox Soccer Plus, midnight
Western Bulldogs vs. Geelong Cats — Fox Soccer Plus, 4 a.m. (Sunday, same day coverage)
Gold Coast Suns vs. Collingwood Magpies — Fox Soccer Plus, 6 a.m. (Sunday, same day coverage)
Bundesliga
Matchday 8
Borussia Mönchengladbach vs. Bayern München — ESPN+, 9:20 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9;20 a.m.
FC Augsburg vs. Red Bull Leipzig — ESPN+. 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
CFL
Week 21
End of Regular Season
Montréal Alouettes at Winnipeg Blue Bombers — CTV/TSN1/TSN3/RDS/CFL+, 3 p.m.
BC Lions vs. Saskatchewan Roughriders — TSN3/TSN4/CFL+, 7 p.m.
College Hockey
Men’s
Robert Morris at Notre Dame — Peacock, 6 p.m.
Colgate at Maine — ESPN+, 7 p.m.
Denver at Northeastern — ESPN+, 7 p.m.
North Dakota at Clarkson — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at New Hampshire — ESPN+, 7 p.m.
University of Toronto at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.
RPI at Minnesota State-Mankato –Midco Sports, 7:07 p.m.
Minnesota Duluth at Minnesota — KBJR 9.3/WFTC, 8 p.m.
Miami (OH) at Lindenwood — FloSports, 8:10 p.m.
College Volleyball
Women’s
Michigan State at Nebraska — Big Ten Network, 8:30 p.m.
Maryland at UCLA — Big Ten Network, 10:30 p.m.
EFL Championship
Matchday 12
Ipswich Town vs. West Bromwich Albion — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Coventry City vs. Watford — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Millwall vs. Leicester City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Middlesbrough vs. Wrexham — CBS Sports Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 9
Newcastle United vs. Fulham — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Chelsea vs. Sunderland — Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Graeme Le Saux
Manchester United vs. Brighton & Hove Albion — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 9 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Premier League Live — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:20 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
Figure Skating
ISU Grand Prix of Figure Skating
Cup of Communist China, Chongqing Huaxi Culture and Sports Center, Chongqing, Communist China
Pairs Free Skate — Peacock, 8:50 a.m.
Highlights — NBC, 3 p.m.
Exhibition Gala — Peacock, 2:30 a.m. (Sunday)
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Gran Premio de la Ciudad de México, Autódromo Hermanos Rodríguez, México City, México
Practice 3 — ESPNews, 1:25 p.m.
Qualifying — ESPNews, 4:55 p.m.
Golf
PGA Tour Champions
Simmons Bank Championship, Pleasant Valley Country Club, Little Rock, AK
2nd Round — Golf Channel, 1:30 p.m.
PGA Tour
Bank of Utah Championship, Black Desert Resort, Irvins, UT
3rd Round — Golf Channel, 4:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10:30 p.m.
LPGA Tour
Hanwha Lifeplus International Crown, New Korea Country Club, Goyang, Republic of Korea
Day 4: Semifinals — Golf Channel, 7:30 p.m.
Day 4: Final — Golf Channel, midnight
R&A/Augusta National Golf Club/Asia-Pacific Golf Confederation
Asia-Pacific Amateur Championship, Emirates Golf Club (Majlis Course), Dubai, United Arab Emirates
Final Round — ESPN2, 5 a.m. (Sunday)
DP World Tour
Genesis Championship, Woo Jeong Hills Country Club, Cheonan, Republic of Korea
Announcers: Alison Whitaker/Richard Boxall//John E. Morgan//Jay Townsend//Josh Antmann
Final Round — Golf Channel, 6 a.m. (Sunday)
LaLiga
Matchday 10
Girona vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
RCD Espanyol de Barcelona vs. Elche CF — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Athletic Club Bilbao vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Valencia CF vs. Villarreal CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 9
Stade Brestois 29 vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
AS Monaco vs. Toulouse FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
RC Lens vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC 321
Aspinall vs. Gane, Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Prelims — FX, 10 a.m.
Main Card — ESPN Pay per view, 2 p.m.
UFC 321 Post Show: Aspinall vs. Gane — ESPN+, 5 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB Postseason
World Series
Game 2, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada
Announcers — Fox: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martínez//Hazel Mae
Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays — Fox/Sportsnet, 8 p.m. (Toronto leads series 1-0)
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodríguez
2025 World Series Pregame — Fox, 7 p.m.
2025 World Series Postgame — FS1, 11 p.m.
Announcers: Jamie Campbell/Madison Shipman/Joe Siddall
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 7 p.m.
MLB Central at the World Series, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — MLB Network, noon
MLB Now — MLB Network, 4 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
NASCAR
NASCAR Xfinity Series Playoffs
Round of 8
This is a Race With a Silly Sponsor Name That Goes 250 Miles, Martinsville Speedway, Martinsville, VA
Announcers: Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion Welch
Race — The CW, 7:30 p.m.
Host: Carla Metts
NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.
NBA
Chicago at Orlando — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Charlotte at Philadelphia — FanDuel Sports Network Southeast/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Atlanta — NBA TV/FanDuel Sports Network Oklahoma/FanDuel Sports Network South, 7:30 p.m.
Indiana at Memphis — FanDuel Sports Network Indiana/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Phoenix at Denver — KPHE/KTVK/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
The Association: Weekend Pregame — NBA TV, 6:30 p.m.
The Association: Weekend: Postgame — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 12:30 a.m. (Sunday)
NFL
NFL Fantasy Live — NFL Network, 7 a.m.
NFL Matchup — ESPN2, 8 a.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 9 a.m.
Tight End University — NFL Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Buffalo Sabres at Toronto Maple Leafs — Sportsnet One/MSG Western New York, 5 p.m.
Montréal Canadiens at Vancouver Canucks — CBC/TVA Sports/NHL Network, 7 p.m.
Ottawa Senators at Washington Capitals — Sportsnet 360/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Edmonton Oilers at Seattle Kraken — Sportsnet One/Sportsnet 360/CBC/Kraken Hockey Network (KONG), 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet One, 4:30 p.m.
After Hours — Sportsnet One/Sportsnet 360/CBC, 1 a.m. (Sunday)
New York Islanders at Philadelphia Flyers — Sportsnet/MSG SportsNet/NBC Sports Philadelphia, 12:30 p.m.
Colorado at Boston — NHL Network/Altitude/NESN, 3 p.m.
Anaheim at Tampa Bay — KCOP/Victory+/WXPX, 5 p.m.
Utah at Minnesota — KUPX/FanDuel Sports Network North, 6 p.m.
Vegas at Florida — Scripps Sports/Scripps Sports, 6 p.m.
Columbus at Pittsburgh — FanDuel Sports Network Ohio/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
St. Louis at Detroit — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Carolina at Dallas — FanDuel Sports Network South/Victory+, 8 p.m.
Los Angeles at Nashville — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
NHL Hockeyverse Weekly Wrap-Up — NHL Network, 9 a.m.
On the Fly: Carolina at Dallas/Los Angeles at Nashville Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Edmonton at Seattle Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
Serie A
Matchday 8
Parma Calcio 1913 vs. Como 1907 — Paramount+, 9 a.m.
Udinese Calcio vs. US Lecce — Paramount+, 9 a.m.
SSC Napoli vs. Inter Milan — Paramount+, noon
US Cremonese vs. Atalanta — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Women’s
International Friendly, Etihad Stadium, Manchester, England, United Kingdom
Brazil vs. England — CBS Sports Golazo. Network, 12:30 p.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 7:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:15 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Center Court Live: European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 9 a.m.
Center Court Live: Toray Pan Pacific Open Finals (WTA Tour) — Tennis Channel , 11 p.m.
Center Court Live: Ningbo Open Finals (WTA Tour) — Tennis Channel, 4 a.m. (Sunday)
