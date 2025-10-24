All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 11
Essendon Bombers vs. Hawthorn Hawks — FS2, midnight
Fremantle Dockers vs. Richmond Tigers — FS2, 2 a.m. (Saturday)
Brisbane Lions vs. Melbourne Demons — FS2, 4 a.m. (Saturday)
Bundesliga
Matchday 8
SV Werder Bremen vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 2:20 p.m.
CFL
Week 21
Ottawa Redblacks at Hamilton Tiger-Cats — TSN1/RDS/CFL+, 7 p.m.
Calgary Stampeders at Edmonton Elks — TSN5/CFL+, 9:30 p.m.
College Field Hockey
Michigan at Northwestern — Big Ten Network, 4 p.m.
Syracuse at Boston College — ACC Network, 6 p.m.
College Football
Week 9
Columbia at Dartmouth — ESPNU, 6 p.m.
North Texas at Charlotte — ESPN2, 7 p.m.
Cal at Virginia Tech — ESPN, 7:30 p.m.
Boise State at Nevada — CBS Sports Network, 10 p.m.
Montana at Sacramento State — ESPN2, 10:30 p.m.
CFB Picks Show — CBS Sports Network, noon
The Bobby Carpenter Show — SportsGrid, 4 p.m.
College Football Live — ESPN2, 4;30 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNU, 4:30 p.m.
The Season: Ole Miss Football — ESPNU, 5:30 p.m.
Heisman Trophy Midseason Preview — ESPN, 7 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 9 Preview — FS2, 7:30 p.m.
California vs. Virginia Tech College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 9 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 10 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Saturday)
College Hockey
Men’s
Colgate at Maine — ESPN+, 7 p.m.
Denver at Boston College — ESPN+. 7 p.m.
North Dakota at Clarkson — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
Robert Morris at Notre Dame — Peacock, 7 p.m.
RPI at Minnesota State-Mankato — Midco Sports, 8 p.m.
Minnesota-Duluth at Minnesota — KBJR 9.3, 8 p.m.
Alaska-Anchorage at St. Cloud State — WUCW, 8 p.m.
College Soccer
Men’s
Maryland vs. Indiana — Big Ten Network, 8 p.m.
College Volleyball
Women’s
Minnesota at Indiana — Big Ten Network, 6 p.m.
Texas at Mississippi — SEC Network, 8 p.m.
Kansas State at Kansas — ESPNU, 9 p.m.
Wisconsin at Washington — Big Ten Network, 10 p.m.
English Premier League
Matchweek 9
Leeds United vs. West Ham United — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Cara Banks/Danny Higginbotham
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Figure Skating
ISU Grand Prix of Figure Skating
Cup of Communist China, Chongqing Huaxi Culture and Sports Center, Chongqing, Communist China
Men’s Short Program — Peacock, 7 a.m.
Pairs Short Program — Peacock, 8:50 a.m.
Free Dance — Peacock, 2:50 a.m. (Saturday)
Women’s Free Skate – Peacock, 4:30 a.m. (Saturday)
Men’s Free Skate — Peacock, 6:40 a.m. (Saturday)
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Gran Premio de la Ciudad de México, Autódromo Hermanos Rodríguez, México City, México
Practice 1 — ESPNU, 2:25 p.m.
Practice 2 — ESPNews, 5:55 p.m.
Golf
PGA Tour
Bank of Utah Championship, Black Desert Resort, Irvins, UT
1st Round
Featured Groups: Billy Horschel/Matt McCarty/Maverick McNealy & Max Homa/Kurt Kitayama/Alex Noren — ESPN+/PGA Tour Live, 10 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 5 p.m.
PGA Tour Champions
Simmons Bank Championship, Pleasant Valley Country Club, Little Rock, AK
1st Round — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 8 p.m.
LPGA Tour
Hanwha Lifeplus International Crown, New Korea Country Club, Goyang, Republic of Korea
Day 3: Pool Play-Four-Ball Competition — Golf Channel, 10 p.m.
DP World Tour
Genesis Championship, Woo Jeong Hills Country Club, Cheonan, Republic of Korea
Announcers: Alison Whitaker/Richard Boxall//John E. Morgan//Jay Townsend//Josh Antmann
3rd Round — Golf Channel, 5 a.m. (Saturday)
R&A/Augusta National Golf Club/Asia-Pacific Golf Confederation
Asia-Pacific Amateur Championship, Emirates Golf Club (Majlis Course), Dubai, United Arab Emirates
3rd Round — ESPN2, 4 a.m. (Friday)
LaLiga
Matchday 10
Real Sociedad vs. Sevilla — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
ESPN FC: ElClásico Special — ESPN2, 5 p.m.
Ligue 1
Round 9
Paris FC vs. FC Nantes — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1:30 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
The Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Tbe Xtra — beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 130, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:30 a.m.
UFC 321
Aspinall vs. Gane, Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Ceremonial Weigh-In — ESPN+, 10 a.m.
Pre-Show: Aspinall vs. Gane — ESPN+, noon
UFC Live: Aspinall vs. Gane — ESPN2, 4 p.m.
UFC 321 Countdown: Aspinall vs. Gane — ESPNews, 10:30 p.m.
MLB Postseason
World Series
Game 1, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada
Announcers — Fox: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martínez//Hazel Mae//Univision: Nelson Cruz/Enrique Burak/Daniel Nohra/Antonio de Valdés//Marie Claire Harp//Daniel Schvartzman
Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays — Fox/Sportsnet/Univision, 8 p.m.
Announcers: Jamie Campbell/Madison Shipman/Joe Siddall
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodríguez
2025 World Series Pregame — Fox, 7 p.m.
2025 World Series Postgame — FS1, 11 p.m.
Béisbol central — Univision, 7 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central live from the World Series, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — MLB Network, noon
MLB Now — MLB Network, 4 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, 5:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: World Series Edition — MLB Network, 11 p.m.
MLS Cup Playoffs
Round One — Best of 3
Eastern Conference
Game 1, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Michele Giannone//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//FS1: Callum Williams/Devon Kerr
Inter Miami vs. Nashville SC — Apple TV/FS1, 8 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Brad Guzan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Preview — Apple TV, 7 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 10 p.m.
Announcers: Antonella González/Miguel Gallardo/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 7 p.m.
MLS El Resumen — Apple TV, 10 p.m.
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series Playoffs
Round of 8
Slim Jim 200, Martinsville Speedway, Martinsville, VA
Practice and Qualifying — FS2, 2 p.m.
Race — FS1, 6 p.m.
NBA
Opening Week
Announcers: Ian Eagle/Stan Van Gundy//Cassidy Hubbarth
Boston Celtics at New York Knicks — Amazon Prime Video, 7:30 p.m.
Announcers: Kevin Harlan/Candace Parker/Dwyane Wade//Allie Clifton
Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers — Amazon Prime Video, 10 p.m.
Announcers: Taylor Rooks/Blake Griffin/Udonis Haslem/Steve Nash/Dirk Nowitzki
NBA on Amazon Prime Live from Culver City, CA — Amazon Prime Video, 7 p.m.
NBA on Amazon Prime Live from Culver City, CA — Amazon Prime Video, 12:30 a.m. (Saturday)
Milwaukee at Toronto — FanDuel Sports Network Wisconsin/TSN4, 6:30 p.m.
Atlanta at Orlando — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Cleveland at Brooklyn — FanDuel Sports Network Ohio/YES, 7:30 p.m.
Detroit at Houston — FanDuel Sports Network Detroit/Space City Home Network, 8 p.m.
Miami at Memphis — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
San Antonio at New Orleans — KENS/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Washington at Dallas — Monumental Sports Network/KFAA/WFAA, 8:30 p.m.
Golden State at Portland — NBC Sports Bay Area/Blazervision/KUNP, 10 p.m.
Utah at Sacramento — KJZZ/NBC Sports California, 10 p.m.
Phoenix at Los Angeles Clippers — KPHE/KTVK/FanDuel Sports Network SoCal, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Raptors GameDay — TSN4, 6 p.m.
Real Training Camp: Nuggets — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Saturday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 2 p.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 2 p.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 11 p.m.
NHL
NHL on ESPN+
Announcers: Steve Levy/Erik Johnson
Toronto Maple Leafs at Buffalo Sabres — ESPN+/Disney+/Hulu/Sportsnet One/TVA Sports, 7 p.m.
San José at New Jersey — NBC Sports California/MSG SportsNet, 7 p.m.
Washington at Columbus — Monumental Sports Network 2/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Calgary at Winnipeg — Sportsnet Flames/TSN3, 8 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Calgary at Winnipeg Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
Serie A
Matchday 8
AC Milan vs. Pisa SC — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 2 p.m
Attacking Third — CBS Sports Golaz Network, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
COPA America 2024: Argentina’s Road to Glory — FS1, 10:30 p.m.
Women’s Football Weekly — FS2, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
ACC PM — ACC Network, 4 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
TMZ Sports — FS2, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
SEC Now — SEC Network, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 2:30 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Center Court Live: European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Toray Pan Pacific Open Tennis (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 1:30 p.m.
Center Court Live: Toray Pan Pacific Open Semifinals (WTA Tour) — Tennis Channel , 11 p.m.
Center Court Live: Ningbo Open Semifinals (WTA Tour) — Tennis Channel, 4:30 a.m. (Saturday)
UEFA Women’s Nations League
Semifinals
1st Leg, Merkur Spiel-Arena Düsseldorf, Germany
Germany vs. France — CBS Sports Golazo Network, 11:45 a.m.
1st Leg, Estadio La Rosaleda, Malaga, Spain
Spain vs. Sweden — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 1:45 p.m.
